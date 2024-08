Terminan las vacaciones: familias y maestros se preparan para la vuelta a clases en Chicago

Los maestros de las escuelas públicas de Chicago regresaron esta semana a la escuela en preparación para el primer día de clases el lunes 26 de agosto.

Virginia, cuidadosamente prepara cada una de las bolsitas de regalo que este lunes le regalara a sus estudiantes de kínder que entraran por la puerta del salón iniciando el año escolar 2024-2025 en la escuela primaria Jamieson.

“Obviamente muy emocionada porque es un año nuevo y entonces voy a conocer nuevos estudiantes y nuevas familias y durante este tiempo es de mucha emoción, porque obviamente estoy contenta que voy a poder trabajar y enseñar otra vez y talvez impactar su vida de una forma positiva”, dijo Virginia Valdez, maestra de Kínder, en la primaria Jamieson.

Ella tendrá un total de 27 estudiantes en su salón, que se sumarán a los más de 320,000 estudiantes de las escuelas públicas de Chicago.

Durante sus 17 años como maestra, la emoción aún está presente cada vez que se acerca el regreso a clases. “Todos los años porque es un nuevo grupo, es un nuevo año, entonces durante el verano he reflexionado mucho y he pensado mucho .. ok ¿como voy a hacer las cosas mejores?”

Las familias también se preparan para este próximo año escolar. “Se fueron a comprar los útiles, ropa, zapatos y luego ya a prepararse a dormir temprano”, dijo Miriam Toledo sobre cómo se prepara para este regreso a clase.

El director ejecutivo de las escuelas públicas de Chicago nos habla sobre algunos de los desafíos para estudiantes bilingües.

“Los niños a veces empiezan en un refugio y luego se mueven cuando tienen un apartamento y a veces están en comunidades donde no tienen programas bilingües, por eso tuvimos algunos niños que no tuvieron esos programas pero para este año estamos planeado para eso y tenemos más fondos y maestros con esas certificaciones”, dijo Pedro Martínez, director ejecutivo de las escuelas públicas de Chicago.

Según el distrito, conforme reciben a los estudiantes la primera semana se enfocarán en crear comunidad dentro de todas las escuelas.