Después de una intensa semana política en Chicago por la celebración de la Convención Nacional Demócrata, el fin de semana ofrece varios eventos más entretenidos para disfrutar en familia.

Aquí una lista de lo que está disponible este fin de semana:

Este fin de semana se realizarán varias actividades, algunas gratuitas o a bajo costo en el Navy Pier:

-The Butterfly House: Esta exhibición con cientos de mariposas de todo el mundo, es una manera entretenida para la familia de ver la importancia del cuidado del ambiente. Estará disponible el fin de semana del 24 y 25 de agosto de 9:00 am a 8:00 pm, la entrada es $14.50.

-Illuminarium: Esta exposición inmersiva te transporta al espacio y al mundo de animales salvajes por un viaje a través de un safari. Está disponible este fin de semana de 10:00 am a 11:00 pm. El valor de la entrada es $40.

-Latinxt: Este festival de dos días de música latina pondrá a bailar a los asistentes. La entrada es gratuita y las funciones serán el sábado 24 de agosto de 2:00 pm a 11:00pm y el domingo 25 de agosto de 2:00 pm a 8:00 pm.

-Havana Madrid: La cantante Sandra Delgada ofrecerá en concierto su exitoso musical que celebra la música y la historia latina de Chicago. El concierto es este viernes 23 de agosto a las 6:30 pm en el Jay Pritzker Pavilion y la entrada es gratuita.

-Chicago Black Dance Legacy Project: Este evento presentará diez compañías de danza que explora las formas místicas y espirituales. Se realizará el sábado 24 de agosto a partir de las 5:45 pm. La entrada es gratuita, pero se necesita reservar con antelación.

-Family studio: Color play: Este taller de pintura permitirá a los participantes explorar con los colores y formas. Estará dictado por la artista Mayra Cecilia Palafox y está abierto para toda la familia. Se realizará el sábado 24 de agosto de 11:00 am a 3:00 pm y es gratuito.

-Visita guiada en español: Este tour por todas las salas del museo te permitirá conocer las obras más emblemáticas del AIC. El recorrido es este sábado 24 de agosto de 2:00 pm a 2:45 pm y es gratuito.

Regresa el festival de arte de la comunidad de Bucktown en Chicago, en el que habrá no solo arte, música en vivo, comida, sino hasta un desfile para perros este domingo. El festival es este sábado 24 y domingo 25 de agosto de 11:00 am a 7:00 pm en 2200 N Oakley Ave. Chicago, Illinois 60647, cruzando Holstein Park.

Este fin de semana regresa el Chi Tri, en el que participantes de todas las edades podrán competir en las disciplinas de natación, ciclismo y carrera. Las competencias del sábado serán en Foster Beach y las del domingo desde Monroe Harbor hasta Grant Park. Este viernes los participantes puede recoger el material para la carrera. El triatlón será el sábado 24 de agosto de 5:30 am a 10:00 am y el domingo 25 de agosto de 4:00 am a 3:00 pm.