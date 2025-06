Madre colombiana teme por próxima cita con agentes de inmigración en su casa

Una madre cabeza de familia está preocupada porque se dio cuenta que por primera vez tendrá una visita de inmigración en su casa.

Abogados de inmigración dicen que esta es una es una modalidad relativamente nueva donde el mismo seguimiento que hacen en las oficinas lo hacen en la casa de la persona que está siendo monitoreada.

“Tengo mucho miedo de mi hijo, quién me lo va a tener aquí, quién me lo va cuidar si me separan de él, tengo mucho miedo”, reveló Karol Velazquez, inmigrante colombiana que llegó a EEUU en 2021 con su hijo de 6 años.

Karol es monitoreada por una aplicación en su celular y se encontró con la sorpresa que la próxima semana tendría una visita de inmigración en su casa.

“No sé con qué motivo ellos vienen a mi casa, ellos nunca lo habían hecho, no me han notificado de que tenga una orden deportación”, dijo.

Rocio Becerril abogada de inmigración y ajena a este caso comenta que esta es una modalidad que ahora están implementado las oficinas de inmigración.

“Honestamente es algo nuevo que estamos viendo, ya que sea pidiendo a las personas que vayan y se presente con ellos o ya sea que ellos vengan a su trabajo o a su casa”, explicó Becerril.

Agrega que este tipo de visitas son igual de importantes que una cita con un juez.

“Es parte del proceso que tienes que hacer, un chequeo con ellos semanal o anual y es parte del programa y si violas esa cita ellos te pueden detener ese es el problema, y en ese caso, si es una cita que ellos han programado, tienes que estar disponible.

Por ahora Karol confía que pueda continuar en Estados Unidos.

Se recomienda a los inmigrantes que tengan estas citas estar preparados de antemano, tener un plan de acción, como por ejemplo qué va pasar si los niños están en la escuela en ese momento, hablar con ellos y tener una carta de poder firmada.