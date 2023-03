Surgen testimonios e imágenes sobre muerte de policía de Chicago en Gage Park

Vecinos del área donde el oficial Andrés Vásquez-Lasso murió el miércoles tras responder a un incidente doméstico relataron lo que presenciaron aquella tarde.

Las balas que se intercambiaron el oficial Vásquez-Lasso y el sospechoso de 18 años alcanzaron la ventana de María, quien dijo haber visto lo ocurrido desde su casa que está ubicada a pocos metros del lugar del tiroteo.

“Ya cuando vine ya al policía lo tenían en el piso, al delincuente y los otros policías estaban ayudando al policía al que estaba en el piso. Lo estaban dando sus auxilios y, pues, nada no reaccionó y lo llevaron a la patrulla. La patrulla se fue hasta allá a toda velocidad creo que ya después lo subieron a la ambulancia en la 51 y ya de ahí lo llevaban al hospital”, contó María.

María aseguró que el atacante retó al policía a quien le disparaba.

“Lo tenía en el piso el policía al muchacho, pero el muchacho se pudo levantar y empezó a caminar en frente del policía y el policía caminaba hacia atrás como detente, verdad. Y el muchacho le seguía diciendo, así como dispárame”, agregó María. “Estaba empujando al policía y le decía dispárame, dispárame”, añadió.

Según cuenta María, una mujer quien estaba en la escena fue detenida por la policía.

“Yo pensaba que era una muchacha que iba pasando y que estaba en shock de los disparos y todo, pero ya más tarde que llegó toda la policía y todo. La muchacha andaba aquí y ya cuando volteamos a verla ya la tenían arrestada porque creemos que era la muchacha que el muchacho la venía persiguiendo y ella venía con él”, narró María.

La versión coincide con el relato de otro vecino.

“Llevaron a una muchacha como a los 10 minutos después, una muchacha esposada la trajeron de la 52 y la Spaulding, se la llevaron para allá”, contó Milton.

Los vecinos con los que hablamos aseguraron que no conocían ni a la mujer detenida ni al sospechoso.

No obstante, expresaron estar sorprendidos, pues en el momento de la balacera había niños jugando en el parque de la escuela que está justo detrás de donde cayó el oficial.

“Había niños jugando abajo del juego, de los play de los juegos de niños estaba todo bien tranquilo nada más estaba pasando eso”, comentó María.

Durante la mañana de este jueves también presenciamos el momento en que oficiales de la policía de Chicago se acercaron a poner flores en el lugar donde Vásquez perdió la vida. Y también vimos a detectives tocando puertas y conversando con los vecinos.

Carlos compró una vela y vino hasta el lugar para orar por el descanso del oficial.

“Vengo no más a mostrar respeto hacia ellos porque ellos son pues los que nos protegen y todo y sentí feo lo que pasó ayer con él”, dijo Carlos.

Mientras tanto, la fiscal estatal del condado Cook, Kim Foxx, habló sobre los antecedentes del sospechoso, quien hasta el momento no ha sido oficialmente identificado.

En un comunicado dijo en parte:

“El acusado, quien no tenía antecedentes, se le había fijado una fianza luego de que el 29 de julio pasado se resistió a ser arrestado luego de huir de un carro detenido por la policía. No se le acusó de un delito grave ya que no había suficiente evidencia. El acusado se presentó a corte el 5 de agosto y debido a su edad y antecedentes, se le dieron 25 horas de servicio comunitario.

Le preguntamos a la policía de Chicago si una mujer había sido arrestada el miércoles por conexión con la muerte del oficial y si la mujer detenida que vimos en el video tenía alguna vinculación con el sospechoso, pero aún estamos esperando respuesta.