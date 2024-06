Sentenciarán a extrabajador social de DCFS en conexión a la muerte de AJ Freund

Este jueves se espera que se de a conocer la sentencia que enfrentará Carlos Acosta, el extrabajador social del Departamento de Servicios de Niños y Familias (DCFS, por sus siglas en inglés), quien fue hallado culpable con cargos relacionados a la muerte del pequeño Andrew "AJ " Freund en 2019.

Acosta, de Woodstock, fue encontrado culpable en octubre de 2023 del mal manejo de la investigación de abuso y de poner en peligro a un menor en el caso de Freund. Acosta era empleado de DCFS y uno de sus casos era el de Freund, un niño de 6 años quien por años fue víctima de abuso y en 2019 fue asesinado a golpes por sus padres.

Durante la audiencia, el juez realizó un resumen sobre el juicio contra Acosta y revisó la evidencia aludiendo a reportes médicos donde el niño presentaba marcas de abuso en su cuerpo y sus padres, en aquel entonces, habían supuestamente indicado que había sido atacado por un perro.

El estado insistió en que, si Acosta hubiese hecho su trabajo, AJ pudiera aún estar vivo.

El momento culminante fue cuando el imputado habló en corte y pidió perdón por lo ocurrido. También reiteró que no es un monstruo, que simplemente es un trabajador social.

Acosta no fue el único empleado de la agencia implicado, pues su supervisor Andrew Polovin también fue despedido y enfrentó cargos, pero fue hallado no culpable. El juez del condado de Lake, George Strickland, dijo que no podía encontrar a Polovin, de 51 años, de Island Lake, culpable de ninguno de los cargos porque no sabía cuánto sabía Polovin sobre el abuso del niño, Andrew “AJ” Freund de Crystal Lake.

Acosta podría enfrentar una pena máxima de 10 años por los dos cargos que enfrenta de poner en peligro a un menor.

AJ murió en abril de 2019 tras ser golpeado por su madre, JoAnn Cunningham. Ella cumple una condena de 35 años por su asesinato.

Las autoridades dijeron que Cunningham mató a AJ el 15 de abril de 2019, después de que ella se enojara por la ropa interior sucia que él había tratado de ocultar. Obligó al niño a permanecer de pie en una ducha fría durante al menos 20 minutos, lo golpeó en la cabeza con el cabezal de la ducha y luego lo acostó en la cama frío, mojado y desnudo, dijeron las autoridades.

El padre del niño, Andrew Freund Sr., fue sentenciado a 30 años de prisión por encubrir el asesinato enterrando el cuerpo del niño en un campo.

El cuerpo de AJ fue encontrado envuelto en plástico en una tumba poco profunda cerca de la casa de la familia en Crystal Lake.

Acosta y Polovin fueron acusados ​​de ignorar numerosas señales de advertencia del abuso del niño.

El abogado de Polovin, Matthew McQuaid, dijo que él y su cliente estaban "agradecidos" por el veredicto.

"Nunca pensé que cometiera un delito", dijo McQuaid.