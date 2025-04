Los aranceles tumban las tasas hipotecarias, pero los precios de vivienda siguen arriba: CNBC

El tipo de interés promedio del popular préstamo fijo a 30 años se desplomó 12 puntos básicos, hasta el 6,63%, el jueves.

Los tipos de interés hipotecarios cayeron drásticamente el jueves tras el anuncio de aranceles de la administración Trump.

El tipo de interés promedio del popular préstamo fijo a 30 años se desplomó 12 puntos básicos, hasta el 6,63%, según Mortgage News Daily. Esto lo situó en su nivel más bajo desde octubre.

La masiva liquidación en el mercado de valores a primera hora del jueves provocó que los inversores se volcaran al mercado de bonos. Esto provocó una caída en los rendimientos de los bonos. Las tasas hipotecarias siguen aproximadamente el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, y se han mantenido en un rango muy estrecho desde finales de febrero.

“Si bien persiste mucha incertidumbre sobre los detalles del anuncio arancelario del miércoles por la tarde, los mercados han escuchado lo suficiente como para prepararse para el impacto en el comercio mundial”, escribió Matthew Graham, director de operaciones de Mortgage News Daily.

La bajada de las tasas llega en un buen momento para el mercado inmobiliario, con el inicio de la históricamente ajetreada temporada de primavera. Sin embargo, existen otros factores que perjudican a los compradores y afectan gravemente la asequibilidad de la vivienda.

Durante las cuatro semanas que finalizaron el 30 de marzo, la cuota mensual típica del comprador de vivienda estadounidense alcanzó un máximo histórico por segunda semana consecutiva, alcanzando los $2,802, según Redfin, una agencia inmobiliaria.

“Los precios de venta han subido un 3.4% interanual, y la tasa hipotecaria promedio semanal es del 6.65%, cerca de su nivel más bajo desde diciembre, pero más del doble de los mínimos de la era de la pandemia”, según el informe. Incluso con una ligera bajada en las tasas hipotecarias el jueves, aproximadamente el 70% de los hogares, o 94 millones, no pueden permitirse una vivienda de $400,000; el precio medio estimado de una vivienda nueva ronda los $460,000 en 2025, según la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas. Este cálculo se basó en umbrales de ingresos y estándares de suscripción.

Según el informe, el ingreso mínimo requerido para comprar una vivienda de $200,000 con una tasa hipotecaria del 6.5% es de $61,487. En 2025, se estima que alrededor de 52.87 millones de hogares en EEUU tendrán ingresos que no superen ese umbral y, por lo tanto, solo podrán comprar viviendas con un precio de hasta $200,000.

Si bien hay una creciente oferta de viviendas en el mercado, esta oferta no se encuentra en el rango de precios más demandado, es decir, no se encuentra en el extremo inferior. En general, la oferta también es mucho más baja que históricamente, debido a la subconstrucción crónica desde la Gran Recesión.

“La oferta está aumentando; muchas personas con las que he hablado durante los últimos dos años me llaman diciendo que están listas para poner su casa a la venta”, dijo Matt Ferris, agente de Redfin en el norte de Virginia. “Algunos creen que estamos en la cima del mercado y quieren obtener el mejor precio por su casa. Aquí en el área de Washington D. C., algunas personas venden porque les preocupa perder su trabajo en el gobierno o porque quieren comprar más cerca de la ciudad debido a las políticas de la oficina”.

En cuanto a la temporada de primavera hasta el momento, marzo registró un aumento anual del 10% en las nuevas propiedades en venta, con un aumento interanual de aproximadamente el 28 % en las propiedades activas, según Realtor.com.

Sin embargo, también se observó un aumento de las viviendas en el mercado durante más tiempo y un aumento en la proporción de propiedades en venta con reducciones de precio. Las ventas pendientes, que son contratos firmados de viviendas existentes, cayeron un 5,2 % con respecto a marzo del año pasado en las áreas metropolitanas más grandes del país.

Algunas de las caídas más pronunciadas se registraron en Jacksonville, Florida, y Miami, Florida (15,1% y 13,7%, respectivamente), donde los mercados se han estado moderando debido, en parte, a la migración inversa a causa de la pandemia. Virginia Beach, Virginia, registró una caída del 14,2%.

“El alto costo de la compra, sumado a la creciente preocupación económica, sugiere una respuesta lenta de los compradores a principios de la primavera. Estamos observando un mercado que se está reequilibrando, ofreciendo más opciones a los compradores”, escribió Danielle Hale, economista jefe de Realtor.com, en un comunicado.

“Las recientes mejoras en las tasas hipotecarias son un buen augurio para la temporada inmobiliaria de finales de primavera y principios de verano, siempre y cuando la preocupación económica se calme y no desvíe a los compradores”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Diana Olick para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.