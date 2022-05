Restauran parte del servicio de Metra tras choque mortal entre tren BNSF y un camión en Clarendon Hills

Un pasajero de Metra BNSF murió cuando su tren chocó con un semirremolque en los suburbios del oeste de Clarendon Hills el miércoles por la mañana, el segundo accidente en la historia de la agencia de tránsito en el que muere un pasajero del tren.

Después de que se suspendiera el servicio de trenes tras el accidente, Metra informó que varios trenes de salida operarían por la noche.

De acuerdo con una alerta de Metra BNSF, habrá un plan de servicio limitado de BNSF Railway para trenes entrantes en la noche de este miércoles. Los clientes deben esperar retrasos cerca del lugar del incidente.

Los siguientes trenes entrantes operarán en la noche de este miércoles haciendo todas las paradas regulares programadas: 4:07 p.m., 4:37 p.m., 4:39 p.m., 5:04 p.m., 5:09 p.m., 6:04 p.m., 7:04 p.m., 11:04 p.m. El tren n.° 1268 se originará en Westmont la noche del miércoles y luego hará todas las paradas regulares programadas a Chicago.

Los cambios en los horarios se deben al choque mortal que involucró el tren n.° 1242 con un semirremolque. Este accidente ocurrió alrededor de las 8 a.m. sobre las vías en Prospect Ave. cuando el conductor del camión se quedó atascado detrás de otro vehículo, según Mag Reile, portavoz de Metra.

Reile agregó que, de acuerdo con información preliminar, el conductor logró salir del camión antes de que el camión fuera golpeado por el tren.

Otras cuatro personas en el tren resultaron heridas en el accidente: dos pasajeros, un conductor de BNSF y un maquinista, quienes sufrieron heridas leves, sostuvo Metra. El conductor del camión resultó ileso.

Por lo pronto, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB , por sus siglas en inglés) se ha hecho cargo de la investigación.

En una declaración escrita, Metra indicó: “Todos nosotros en Metra y BNSF Railway estamos devastados por esta muerte y cooperaremos plenamente con la investigación de la NTSB”.

El tren Metra estaba funcionando en un horario alterado debido a un problema mecánico anterior en otro tren, dijo Reile. El tren 1242 se originó en Downers Grove y se dirigía a Union Station cuando ocurrió el accidente, añadió.

Reile afirmó que esto fue el segundo accidente en la historia de Metra en el que muere un pasajero a bordo de un tren.

En septiembre de 2005, un tren de Rock Island procedente de Joliet descarriló y se estrelló contra el puente de la calle 47 cuando iba a casi 70 mph en una zona de 10 mph, matando a dos mujeres a bordo e hiriendo a 117.

En ese caso, el ingeniero del tren no estaba prestando atención a las señales de la vía que le indicaban que redujera la velocidad para un cambio de vía, según un informe de la NTSB publicado el año siguiente. La agencia también citó a Metra por no ver el peligro de tener un cruce de vías con un límite de velocidad tan bajo y por no equipar sus locomotoras con control de tren positivo, un sistema que puede reducir la velocidad o detener un tren cuando el personal a bordo no lo hace.

Después del accidente del miércoles, el representante estadounidense Sean Casten, de Downers Grove, expresó en un comunicado: “Me rompe el corazón saber que, hoy temprano, se perdió una vida y cuatro personas resultaron heridas en un accidente de tren en Clarendon Hills. Mis pensamientos están con las familias y los seres queridos de los afectados. Debemos tomar medidas para asegurarnos de proteger a nuestra comunidad de futuras tragedias”.

La oficina del forense del condado DuPage no ha publicado el nombre de la mujer que murió.

Un portavoz de la NTSB no hizo comentarios inmediatos más allá de confirmar que los investigadores se dirigían al lugar del accidente.