Qué hacer en Chicago: El Cascanueces, Pancho Barraza, espectáculo de luces navideñas y más

La diversión relacionada con las fiestas continúa en el área durante el primer fin de semana completo de diciembre

Pancho Barraza

QUÉ: El cantautor mexicano viene a Chicago para presentar su tour Al natural 2024.

CUÁNDO: El viernes 6 de diciembre a las 8:00 pm

DÓNDE: Allstate Arena en Rosemont.

Boletos a la venta aquí

Joffrey Ballet: "El Cascanueces"

QUÉ: Disfrute de la magia de las fiestas con "El Cascanueces" del Joffrey Ballet, que se centra en Chicago, en la Lyric Opera House.

DÓNDE: 20 N. Wacker Drive

CUÁNDO: Viernes 6 de diciembre - Sábado 28 de diciembre

Salt Creek Ballet: "El Cascanueces"

QUÉ: Salt Creek Ballet trae su versión de "El Cascanueces" al North Shore Center of Performing Arts el viernes y el sábado, y el fin de semana siguiente al McAninch Arts Center en College of DuPage.

DÓNDE: 9501 Skokie Blvd, Skokie, IL; 425 Fawell Blvd, Glen Ellyn, IL

CUÁNDO: Viernes 6 de diciembre y sábado 7 de diciembre; Sábado 14 de diciembre y domingo 15 de diciembre.

Goodman Theatre: 'A Christmas Carol'

QUÉ: Aún tienes tiempo para ver la 47.ª edición anual de 'A Christmas Carol' en Goodman Theatre, la clásica historia navideña de Charles Dickens.

DÓNDE: 170 N Dearborn Street, Chicago, IL

CUÁNDO: Hasta el lunes 30 de diciembre

Light of Christmas Drive Thru

QUÉ: Anunciado como el único espectáculo de luces para autos de Chicago, Light of Christmas Drive Thru transforma el Guaranteed Rate Field en una experiencia luminosa espectacular con más de un millón de luces sincronizadas.

DÓNDE: 3326 S. Wentworth Ave.

CUÁNDO: Todas las noches, de 5:00 p. m. a 9:00 p. m. - Hasta el domingo 5 de enero

Big & Bright Trail of Lights Festival

QUÉ: Sumérgete en el Big & Bright Christmas Light Show en Sonny Acres Farm con una deslumbrante exhibición de luces festivas y música sincronizada.

DÓNDE: 29W310 North Ave West Chicago, IL

CUÁNDO: Fechas seleccionadas hasta el lunes 30 de diciembre

Cirque Musica Holiday Wonderland

QUÉ: Disfruta de música navideña con el arte circense en el nuevo Cirque Musica Holiday Wonderland en el Rialto Square Theatre.

DÓNDE: 102 N. Chicago St. Joliet, IL

CUÁNDO: Viernes 6 de diciembre a las 7:30 p. m.

Un desayuno festivo con Santa Claus

QUÉ: Conoce a Santa Claus para el desayuno o el brunch en Mesler Restaurant, Bar + Lounge, y tómate fotos con Santa Claus, decora galletas y disfruta de una estación de chocolate caliente.

DÓNDE: SOPHY Hyde Park, 1401 E. 53rd Street, Chicago, IL

CUÁNDO: Sábado 7 de diciembre, 8 a. m., 10 a. m., 12 p. m.

Conciertos: Brett Aldridge

QUÉ: El cantante de música country Brett Aldridge trae su gira 'Glow: Welcome to the Family Tour' al Chicago Theatre.

DÓNDE: 175 N State St, Chicago, IL

CUÁNDO: Viernes 6 de diciembre - Domingo 8 de diciembre, 8 p.m.

Coro de Hombres Gay de Chicago

QUÉ: El Coro de Hombres Gay de Chicago se llena de espíritu con su 'Totally 80's HoliGAY', una celebración festiva con luces de neón, grandes peinados y clásicos éxitos navideños de los 80, en el Teatro Harris y el Centro de Artes Escénicas North Shore.

DÓNDE: 205 E Randolph St, Chicago, IL; 9501 Skokie Blvd, Skokie, IL

CUÁNDO: Viernes 6 de diciembre, 8 p.m. y domingo 9 de diciembre, 3 p.m.

Irish Christmas in America

QUÉ: Irish Christmas in America en la Old Town School of Folk Music es un espectáculo muy popular que trae costumbres irlandesas tradicionales y a menudo desconocidas a los Estados Unidos.

DÓNDE: 4544 North Lincoln Avenue, Chicago, IL

CUÁNDO: Sábado 7 de diciembre, 5 p. m.

Mercado navideño gratuito previo a Kwanzaa

QUÉ: Africa International House celebra Kwanzaa temprano con un mercado navideño de un día de duración, para honrar el principio de Kwanzaa de “Imani” (fe) mientras apoya a los vendedores locales y recauda fondos para el Programa de Artes Comunitarias para Personas Mayores de AIH.

DÓNDE: Harris Park, 6200 S. Drexel, Chicago, IL

CUÁNDO: Viernes 6 de diciembre y sábado 7 de diciembre, de 10 a. m. a 7 p. m.