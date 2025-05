¿Cómo y por qué se forman las tormentas de polvo? Así afectó el área de Chicago

Los avisos de tormenta de polvo se extendieron por Illinois el viernes por la noche, incluyendo gran parte del área de Chicago.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, estos avisos se emiten cuando el polvo impulsado por convección reduce la visibilidad a 1 milla o menos, pero a más de 400 metros. Generalmente se requieren vientos de 40 km/h o más.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

El sitio web del NWS indica que una tormenta de polvo suele llegar repentinamente en forma de una "pared de polvo y escombros" que puede tener kilómetros de largo y miles de metros de altura.

Se crean condiciones peligrosas para la conducción, ya que las tormentas a menudo azotan con poca antelación, lo que reduce la visibilidad, según el NWS.

Según el NWS, los avisos de tormenta de polvo estuvieron vigentes durante gran parte de la noche para varios condados del área de Chicago, incluidos los condados de La Salle, Will, Grundy y Kankakee.

La alerta se extendió hasta las 8 p.m. para Kendall, el norte de La Salle, el noroeste de Will, el sur de DeKalb y el sureste de Cook, Illinois, así como para los condados de Porter y Lake, en el noroeste de Indiana. Se extendió hasta las 8:30 p.m. CT sobre la ciudad de Chicago.

Aquí hay algunos consejos de seguridad para tormentas de polvo, según el NWS:

Si observa polvo denso soplando a través de una carretera o acercándose a ella, levante su vehículo del pavimento lo más posible, deténgase, apague las luces, ponga el freno de emergencia y retire el pie del pedal del freno para asegurarse de que las luces traseras no estén encendidas.

No entre en la zona de la tormenta de polvo si puede evitarlo.

Si no puede salir de la carretera, avance a una velocidad adecuada para la visibilidad, encienda las luces y toque la bocina ocasionalmente. Use la línea central pintada como guía. Busque un lugar seguro para salir de la carretera.

Nunca se detenga en la parte transitada de la carretera.

Las autoridades estatales advirtieron sobre posibles viajes en estos lugares:

I-39 entre los puntos kilométricos 66 y 77

I-55 entre los puntos kilométricos 250 y 269

I-57 entre los puntos kilométricos 339 y 358

I-80 entre los puntos kilométricos 124 y 155

I-90 entre los puntos kilométricos 104 y 107

I-94 entre los puntos kilométricos 62 y 74

I-294 entre los puntos kilométricos 62 y 74

I-355 entre los puntos kilométricos 1 y 14

Indiana I-80 entre los puntos kilométricos 1 y 16

Indiana I-90 entre los puntos kilométricos 1 y 37

Indiana I-94 entre los puntos kilométricos 16 y 32

Indiana I-65 entre los puntos kilométricos 254 y 261