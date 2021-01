Protestan por presuntos actos de discriminación racial en el Distrito Escolar 219

Un grupo de educadores, padres y estudiantes de una escuela secundaria suburbana están preocupados y exigen acciones contra lo que califican como discriminación racial.

El Distrito Escolar 219 de Niles Township High School atiende a casi 5,000 estudiantes en Skokie, Lincolnwood y Niles. El martes por la noche, un grupo de padres, maestros, líderes comunitarios y estudiantes expresaron sus preocupaciones sobre lo que ellos llaman prácticas racistas en el distrito.

“En todos los niveles, ha habido un argumento de que ha habido discriminación y prejuicio que se ha practicado contra estas personas”, dijo el Dr. Michael Nabors, presidente de NAACP Evanston / North Shore.

Los estudiantes que estuvieron presentes en el evento dicen que han tenido que enfrentar la discriminación racial de diversas formas, tanto en sus interacciones con otros estudiantes como en interacciones con la policía y la seguridad en la escuela.

"(He tenido) estudiantes que no son negros usando la palabra n como si fuese parte de su lenguaje cotidiano", dijo Makayla Sutton, estudiante de tercer año en Niles North. "La seguridad y los maestros prestan más atención a los estudiantes negros y rápidamente nos destacan".

Los estudiantes dicen que durante los últimos años, una cantidad desproporcionada de incidentes relacionados con la seguridad también terminan involucrando a estudiantes negros o hispanos. Londyn LaVallias, de 16 años, dice que se peleó en Niles West con un estudiante que la atacó.

“Terminé en la corte porque me estaba defendiendo”, dijo. “En ese momento, estaba confundido. Sentí que mi decano no me conocía como persona. Conozco la ruta de la escuela a la prisión y nunca seré parte de ese sistema ".

Los maestros y los padres dicen que el cuerpo estudiantil en el distrito escolar se está volviendo más diverso, pero alegan que la administración y la junta se han negado a adaptarse, incluso en sus prácticas de contratación.

“Donde mi hija fue a la escuela, no había un solo maestro negro”, dijo Jasmine Sevaggala, una madre cuya hija es una estudiante de primer año en el distrito.

Los padres, maestros y estudiantes que se reunieron el martes están pidiendo un plan de equidad sostenible, uno que haga que los niños se sientan seguros y aborde los problemas que dicen que están presentes en el distrito.