Presunta víctima de abuso sexual de ginecólogo en Chicago emprenderá nueva acción legal

Nuevamente está en el ojo del huracán el exginecólogo y obstetra Fabio Ortega, quien en el pasado se declaró culpable de abuso sexual por parte de dos de sus pacientes. Esta vez una mujer que asegura también fue víctima de Ortega tomó acción legal.

Una de las presuntas cientos de víctimas del exginecólogo rompe el silencio y por primera vez revela su identidad.

“¿Por qué me hiciste eso? ¿por qué yo? si yo confiaba en ti”. Esto es lo que Ericka Matos, presunta víctima, le diría a su exginecólogo y obstetra Ortega si lo tuviese en frente.

“me despedazaste mi vida porque no hay un momento en que eso no me venga a la mente otra vez. y ¿cómo resolverlo, cómo deshacerlo? quiero que me diga por qué?”, dijo Matos.

Abogados de Matos anunciaron que tomaron acción legal contra el exmédico y Swedish Covenant Health donde presuntamente la mujer fue a recibir atención ginecológica y asegura termino siendo víctima de abuso sexual.

“Lo que nosotros estamos haciendo hoy es que le estamos pidiendo a las autoridades que vuelvan a investigar a Fabio Ortega, a pesar de que fue a la cárcel por un año hay muchas mujeres que ahora sabemos que desde 1991 fueron victimizadas por Ortega”, dijo la abogada Daisy Ayllon.

De acuerdo con documentos, el exginecólogo ha sido acusado de abuso sexual por más de 300 mujeres que dicen haber sido sus pacientes, en su mayoría, hispanas, pero hasta el momento solo ha sido procesado por dos casos de cientos de acusaciones de las cuales se declaró culpable y cumplió un año en prisión.

“Nunca pensamos que una persona de la misma raza de nosotros, de la misma habla de nosotros vaya hacer estos crímenes, pero como estas con el doctor y te habla tan bonito tú no sabes si te está abusando si te está destruyendo y no quieres hablar”, dijo Matos.

En busca de que todos los casos sean investigados, trabajan en una medida legislativa y esta carta fue enviada a la oficina del fiscal del condado de Cook y a la oficina del fiscal general de Illinois, Kwame Raul.

“Esperamos que el próximo fiscal estatal tome acción ya que Kim Foxx no lo hizo”, dijo Stephan Blandin, abogado.

“Van a ver una propuesta de legislación para asegurarse de que hospitales puedan reportar esto inmediatamente”, dijo la abogada.

El grupo de abogados temen que haya más víctimas y piden que no se quede calladas. Mientras que Matos solo espera que se haga justicia.