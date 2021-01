Piden al padre Pfleger apartarse de su ministerio tras acusación de abuso infantil

La Arquidiócesis de Chicago le pidió al padre Michael Pfleger que se aparte de su ministerio luego de una denuncia de abuso sexual de un menor que fue recibida por la Oficina de Investigación y Revisión de Abuso Infantil.

Según una carta del cardenal Blase Cupich, la acusación se deriva de un incidente que ocurrió hace más de 40 años.

"El padre Pfleger ha aceptado cooperar plenamente con mi solicitud y vivirá lejos de la parroquia mientras se investiga este asunto", indica Cupich en la carta.

La acusación fue reportada al Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois y al Fiscal del Estado del Condado de Cook, de acuerdo con la política de la iglesia.

“La Arquidiócesis de Chicago toma en serio todas las acusaciones de conducta sexual inapropiada y alienta a que se presente cualquier persona que sienta que ha sido abusada sexualmente por un sacerdote, diácono, religioso o empleado laico”, señaló Cupich.

Pfleger, de 70 años, ha sido pastor de la iglesia de Santa Sabina en el vecindario Auburn Gresham desde 1981. Es ampliamente conocido por su activismo contra la violencia en la ciudad, y ha sido objeto de controversia al hablar en contra del programa “Jerry Springer Show ”y por criticar a los músicos de rap que, según él, glorificaran la violencia en su música.

Pfleger se ausentó de Santa Sabina en 2008 después de criticar a la entonces senadora Hillary Clinton durante las primarias presidenciales demócratas. Después de que sus palabras fueran criticadas por el entonces senador Barack Obama, Pfleger se disculpó y tomó una licencia disciplinaria de la iglesia.

Pfleger también fue suspendido en 2011 por el Cardenal Francis George. La suspensión duró aproximadamente un mes y se levantó en mayo de 2011.

Aquí está la carta completa enviada por el Cardenal Cupich a los feligreses de Santa Sabina:

Estimados miembros de la Comunidad de Fe de Santa Sabina y de la Comunidad de la Academia Santa Sabina:

Le escribo para compartir algunas noticias difíciles sobre su pastor, el padre Michael Pfleger. De acuerdo con nuestras políticas de protección infantil, le he pedido al padre Pfleger que se aparte del ministerio luego de que la Oficina de Investigaciones y Revisión de Abuso Infantil de la Arquidiócesis de Chicago recibiera una denuncia de abuso sexual de un menor hace más de 40 años. Las acusaciones son afirmaciones que no han sido probadas como verdaderas o falsas. Por tanto, no se debe asumir culpabilidad o inocencia.

El padre Pfleger ha aceptado cooperar plenamente con mi solicitud y vivirá lejos de la parroquia mientras se investiga este asunto. Su párroco, el padre Thulani Magwaza, servirá como administrador temporal de la parroquia de Santa Sabina y atenderá las necesidades de la parroquia y la comunidad escolar.

Además, como lo exigen nuestras políticas de protección infantil, la acusación se giró al Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois (DCFS) y al Fiscal Estatal el Condado de Cook. A la persona que hace la denuncia se le han ofrecido los servicios de nuestro Ministerio de Asistencia a las Víctimas y la arquidiócesis ha comenzado un investigación.

En los próximos días y semanas, los miembros de la Oficina para la Protección de Niños y Jóvenes de la arquidiócesis estarán disponibles para responder cualquier pregunta que pueda tener y brindarle apoyo durante este tiempo difícil.

Es fundamental que sepa que nada es más importante que el bienestar de los niños confiados a nuestro cuidado. La Arquidiócesis de Chicago toma en serio todas las acusaciones de conducta sexual inapropiada y anima a que se presente cualquier persona que sienta que ha sido abusada sexualmente por un sacerdote, diácono, religioso o empleado laico. Se puede encontrar información completa sobre cómo denunciar el abuso sexual en el sitio web de la arquidiócesis en www.archchicago.org.

Por favor, sepa que está en mis oraciones. Haremos todo lo posible para mantenerlo informado de los desarrollos a medida que se produzcan.

Sinceramente suyo en Cristo,

Cardenal Blase J. Cupich, arzobispo de Chicago