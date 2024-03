Telemundo Chicago Investiga: La falta de recursos para niños migrantes con discapacidades

Los niños migrantes que han llegado recientemente a Chicago son parte de una lista creciente compuesta por niños con discapacidades y necesidades especiales que están esperando recursos cruciales, según un informe especial de Telemundo Chicago Investiga.

Keynimar tiene siete años y ha estado luchando contra la microcefalia con parálisis cerebral, incluso durante su difícil viaje a los Estados Unidos. Mientras cruzaban las selvas, Yamile Ávila, la madre de Keynimar, explica que el agua de los ríos arrastraba la comida y cómo su esposo escalaba montañas con su hija.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

La llegada a los Estados Unidos le ha permitido a Keynimar recibir asistencia médica donde se le ha administrado una entrada especial para alimentarla adecuadamente. Ella es parte de una creciente lista de al menos 40 niños migrantes con necesidades especiales que han llegado a Chicago, según informes de Bumblebee Agency.

Mary Otts-Rubenstien, fundadora de The Bumblebee Agency y de 'Project Nuestro Hijos', dijo que creó esta organización porque sentía que "los niños no estaban siendo atendidos, al menos no de manera eficiente". "En este momento, para que las familias vayan de los refugios a sus citas médicas, necesitan tener sillas de ruedas accesibles, por lo que gran parte del dinero se destina al transporte," dijo Otts-Rubenstien.

De acuerdo con datos de The BumbleBee Agency que fueron compartidos con Telemundo Chicago Investiga de los 40 niños con necesidades especiales, 33 continúan viviendo en albergues de la ciudad, 31 en el Inn Hotel Chicago y 7 han sido colocados en casas alquiladas.

La Dra. Yesenia Castro-Caballero, que trabaja en el Luries Childrens Hospital, ha recibido a muchos de estos niños. "Hemos visto niños con parálisis cerebral, afecciones cardíacas, dificultades con la nutrición," dijo Castro-Caballero. Algo importante es ayudar a estas familias con el proceso de recibir ayuda por el seguro del estado menciono la Dra. Castro-Caballero. "Significa que podemos ayudarlos a solicitar ayuda médica y verlos en nuestras clínicas".

En muchos casos como el de Keynimar, se necesitan equipos médicos especiales que tienen un alto costo. "El problema es lo que el seguro médico no cubre". "¿Cuánto cuesta esa fórmula, cuánto cuesta ese medicamento? Ahí es cuando necesitamos recursos y donaciones".

La Dra. Figueroa, parte del Hospital de la Universidad de Illinois, también ha sido testigo de estos pacientes con necesidades especiales que buscan recursos. "Niños con problemas genéticos que no pueden comer y cuando están en refugios tienen dificultades".

Según BumbleBee Agency, los problemas a los que se enfrentan estos niños incluyen síndrome de Down, parálisis cerebral, hidrocefalia, epilepsia, síndrome de Arnold, afecciones cardíacas, espina bífida, epilesia refractaria, autismo y labio hendido. Sin embargo, ningún organismo estatal ha confirmado la presencia de estos casos

El Departamento de Salud del Condado de Cook sugirió que deberíamos verificar con la Ciudad de Chicago, ya que la ciudad podría tener un número de niños discapacitados. Del mismo modo, sugirieron que nos pusiéramos en contacto con el Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS, por sus siglas en inglés) que tampoco nos dio una respuesta sobre cuántos niños con discapacidades hay en Chicago.

La ciudad de Chicago no respondió a Telemundo Chicago Investiga. La única información registrada sobre niños con discapacidades en Chicago provino de organizaciones locales en la ciudad.

Yamile dice que a pesar de que darle a su hija una vida mejor es un largo camino, seguirá intentándolo. "A pesar de que los médicos me dicen una cosa, hasta lo que sea necesario voy a seguir".