Padres expresan preocupación por mal funcionamiento de aire acondicionado en ciertas escuelas de CPS

CHICAGO – Algunos padres de familia han alzado sus voces en referencia al malfuncionamiento del aire acondicionado de las escuelas a donde acuden sus hijos, especialmente con las altas temperaturas.

“Mi preocupación es porque están muy fuertes los calores y los niños necesitan estar en un ambiente fresco”, expresó Araceli Martínez.

Su hijo acude a la escuela Cooper ubicada en el 1624 W de la calle 19.

“Parece que me dijo mi niño que, en el gym, pero no estoy segura, que está muy fuerte el calor, alcancé a una madre que también dijo que parece que no tienen aire acondicionado en el gym”, comentó Martínez.

Telemundo Chicago se comunicó con las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) y, aunque no emitieron un comentario sobre el plantel, a través de un comunicado expresaron lo siguiente:

“Las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) priorizan la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal. Las aulas en todo el Distrito han tenido ventanas o aire acondicionado desde 2016. Es posible que las escuelas que no son utilizadas por completo no tengan aire acondicionado en todos los salones, pero todos los espacios usados ​​tienen sistemas de enfriamiento”.

Además, indicaron que en algunas escuelas como Morgan Park y Clemente ya se dio solución al problema y en otras más como Skimmer West estaban trabajando en ello hasta la mañana de este viernes.

Y como los estudiantes no son los únicos afectados, sino también los trabajadores de las escuelas, el Sindicato de Maestros comentó por medio de un comunicado que “la alcaldesa y CPS tienen los recursos para mejorar las condiciones en las escuelas de toda la ciudad y deben invertir de inmediato en la mejora o reparación de las instalaciones para proporcionar un entorno de trabajo y de aprendizaje adecuado”.

El Sindicato agregó que el aire acondicionado es un derecho que ganaron sus miembros en 2012 y que debería ser un derecho para todas las personas.