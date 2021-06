Mes del Orgullo LGBTQ: lista de eventos en Chicago

Chicago celebra todo junio el Mes del Orgullo y apoyo a la comunidad LGBTQ +, con varios eventos y actividades luego de que el año pasado fueran suspendidas por la pandemia.

A continuación, algunos eventos que se celebrarán en Chicago y suburbios en junio.

Pride in the Park

El evento será uno de los primeros conciertos en vivo que se realiza en Chicago desde el inicio de la pandemia con presentaciones y música el festival se llevará a cabo el 26 y 27 de junio, en Grant Park. Entrada general tiene un costo de $ 40. Más información aquí.

Orgullo en Navy Pier

El 26 de junio, el Navy Pier celebrará el mes del Orgullo con varias presentaciones musicales, de baile, y actividades. El evento contará con la participación de Radio Gaga y el Chicago Gay Men's Chorus. Más información aquí.

Macy's Drag Brunch

Macy's ofrecerá su primer brunch drag el 12 de junio de 11 a.m. a 2 p.m. en el icónico Walnut Room, en la calle State. El evento contará con las actuaciones de la concursante de Ru Paul’s Drag Race 2, Kylie Sonique Love, la ganadora del concurso Drag Queen of the Year 2021 Tenderoni y la drag queen de Minneapolis Sasha Cassadine.

Aunque las entradas para el brunch ya se agotaron, aun quedan para el Totally 90's Drag Brunch el 24 de julio. Más información aquí.

Chicago Pride Bowl

El torneo anual de fútbol de bandera o flag football se llevará a cabo frente al lago en Montrose Park el 25 y 26 de junio. Los equipos que juegan son miembros de la National Gay Flag Football League. Más información aquí.

Caravana BG Pride

En el suburbio de Buffalo Grove, se llevará a cabo una carava por el vecindario el 6 de junio a partir del mediodía. Habrá decoraciones, música, y actividades. Más información aquí.

Orgullo en repostería Goddess and the Baker

Goddess and the Baker de Chicago presenta un menú con coloridas galletas, postres y bebidas decoradas con motivo del Mes del Orgullo. El menú estará disponible del 14 al 27 de junio. Más información aquí.

Pride HIIT Workout

El entrenador Austin Head dirigirá una clase de ejercicios y entrenamiento de alta intensidad, el 6 de junio a las 10 a.m. en el club Replay en Lakeview.

La clase tiene un costo de $35 y $20 serán donados a la organización Chicago House, en beneficio a la comunidad LGBTQ + de la ciudad. Más información aquí.

Caravana Pride en Waukegan

El evento de dos horas comienza el sábado, 5 de junio con una caravana por el en el suburbio de Waukegan a la 1 p.m., en apoyo a la comunidad LGBTQ +. Los participantes pueden registrar sus vehículos para el evento y decorar sus casas y negocio. Más información aquí.

Lectura de libros Pride en bibliotecas de Chicago

Las Bibliotecas Públicas de Chicago están presentando eventos de narración virtual de libros, para niños durante todo el mes, a partir del 3 de junio a las 11 a.m. por Zoom.

Las bibliotecas también ofrecen una hoja para colorear del Mes del Orgullo para imprimir. Más información y horarios de lecturas aquí.

Caravana de Orgullo en Aurora

Por segundo año, Aurora realizará una caravana por el suburbio el 13 de junio de 11 a.m. a 2 p.m. en apoyo a toda la comunidad LGBTQ +. Más información aquí.

Desfile y festival del orgullo de Chicago

El desfile y marcha del Orgullo Gay de Chicago regresa este año y se llevará a cabo el 3 de octubre y no durante el verano como es de costumbre. Más información aquí.