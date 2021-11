Lugares donde reparten comida gratis este fin de semana para cena de Acción de Gracias

Quedan pocos días para Acción de Gracias y organizaciones tanto en Illinois como en Indiana están redoblando esfuerzos para que familias puedan tener comida sobre la mesa en esta fecha festiva.

A continuación, te presentamos un listado de las ubicaciones a donde se estará repartiendo pavos, así como otros alimentos y guarniciones este fin de semana.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Sábado, 20 de noviembre

Chinatown Square - 2154 S. Archer Ave., Chicago, IL

8:00 a.m. hasta agotar existencias

La distribución es por orden de llegada. Límite de un pavo y una canasta de acompañamientos por hogar. Se requiere el uso de mascarillas.

Sábado, 20 de noviembre

McDonald’s – 2844 W. 47th St., Chicago, IL

8:00 a.m. hasta agotar existencias

La distribución es por orden de llegada. Límite de un pavo y una canasta de acompañamientos por hogar. Se requiere el uso de mascarillas.

Sábado, 20 de noviembre

Cesar’s – 2924 N. Broadway

Sábado, 20 de noviembre

1:00 p.m. a 3:00 pm.

420 S. Pulaski Rd.

En esta actividad habrá distribución de pavos, cupones, refrigerios y rifas. Dicho evento está organizado con Mr. Nelson’s Movers, el concejal Michael Scott y la representante estatal Lakesia Collins.

Sábado, 20 de noviembre

12:00 p.m. a 2:00 p.m.

10400 S. Halsted St., Chicago, IL

Habrá una distribución de pavos por autoservicio hasta agotar existencias.

Sábado, 20 de noviembre

Marina Crossings – 2075 W. 43rd., Chicago, IL

10:00 a.m. a 4:00 p.m.

El concejal del distrito 12, George Cárdenas, tendrá una distribución de pavos y otros alimentos para residentes que vivan en los siguientes códigos postales: 60608, 60609, 60623 y 60632. Para participar, deberá inscribirse a través de la página de EventBrite para descargar un certificado y llevarlo junto a una identificación con foto. Solamente un certificado por hogar. Para más información, puedes llamar al 773-523-8250.

Sábado, 20 de noviembre

Edificio municipal de Kankakee – 304 S. Indiana Ave., Kankakee, IL

10:00 a.m. a 12:00 p.m.

La distribución será en el estacionamiento frente al edificio municipal. Esta distribución será para residentes de Kankakee, por lo que debe de mostrar comprobante de dirección. Para saber si eres elegible y para inscribirse, la Oficina del Alcalde Christopher W. Curtis pide llamar al 815-933-0500 o enviar un correo electrónico a David Guzmán a d_guzman@citykankakee-il.gov e incluir en el encabezado del correo “Turkey Giveaway”. Una vez hayas sido inscrito, recibirás una confirmación con la hora para recoger el pavo y las guarniciones para la cena de Acción de Gracias.

Sábado, 20 de noviembre

Skyway Bowl – 9915 S. Torrence Ave.

12:00 p.m. a 5:00 p.m.

En este evento se estará administrando la vacuna contra el COVID-19 para residentes del Far South Side que aún no se han vacunado o que están buscando colocarse una dosis de refuerzo. Habrá vacunas disponibles para todas las edades elegibles a recibirla. Quienes se inmunicen en esta actividad, recibirá una casta con pavo, jamón, vegetales y todas las guarniciones para la cena de Acción de Gracias. En esta actividad organizada por el New Generation Fancy Drill Team se estarán distribuyendo equipo de protección personal.

Sábado, 20 de noviembre

Better Sister and Brother Growth Network – 29 W. 159th St, Harvey, IL

10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Distribución de comida para residents de Harvey, Illinois, áreas cercanas, así como de Gary, Indiana. Deberás registrarte en EventBrite para recibir la canasta de alimentos. Para más información, puedes llamar al 708-566-1185 o enviar un correo electrónico al tbsgnetwork@gmail.com

Sábado, 20 de noviembre

Breakthrough FamilyPlex – 3219 W. Carroll Ave, Chicago, IL

Para más información, llama al 872-444-8200. Sábado, 20 de noviembre

15329 Broadway Ave., Harvey, IL

10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Distribución de pavos por autoservicio para residentes de Harvey, Illinois. Deberás presentar identificación con foto. Para más información, puedes llamar al 708-210-5300.

Sábado, 20 de noviembre

8560 S. Cottage Grove Ave., Chicago, IL (entrada principal por East 87th Street entre South Langley Ave. y South Cottage Grove Ave.)

9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Cada persona que vaya caminando o acuda con su vehículo recibirá una caja con un pavo y guarniciones. Habrá alrededor de 1,000 cajas a repartirse en este evento.

Sábado, 20 de noviembre

New Beginnings Church - 6620 South King Drive, Chicago, IL

10:00 a.m. hasta agotar existencias

Sábado, 20 de noviembre

Phillips Park – 100 Ray Moses Dr., Aurora, IL

9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Se distribuirá una caja de comida por hogar que incluye un pavo y guarniciones. Se requiere completar un registro en línea en www.aurora-il.org/freeturkeys2021. Para más información, puedes llamar a Marie Wilkinson Food Pantry al 630-897-5431.

Domingo, 21 de noviembre

6701 S. Emerald Ave., Chicago, IL

12:00 p.m. a 4:00 p.m.

En esta actividad estarán dando 100 pavos, estarán rifando 150 computadoras portátiles para apoyar a residentes de la comunidad de Englewood, así como también estarán repartiendo espray de Lysol y equipo de protección personal. Además, habrá vacunas disponibles contra el COVID-19. Quienes reciban la primera o segunda dosis de Pfizer obtendrá una tarjeta de regalo visa con valor de $50, mientras que la persona que reciba la dosis de Johnson & Johnson recibirá una tarjeta de regalo visa con valor de $100.