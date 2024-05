Ocho hospitales del área de Chicago reciben calificación de seguridad ‘D’

Un informe semestral de clasificación de seguridad hospitalaria publicado el miércoles mostró que varios hospitales en Illinois recibieron calificaciones "A", mientras que otros descendieron en la clasificación y obtuvieron calificaciones B, C o D.

El informe, del grupo de vigilancia de la atención sanitaria y organización sin fines de lucro Leapfrog, clasifica a casi 3,000 hospitales de todo el país según su seguridad mediante el uso de más de 30 métricas que tienen un "impacto directo en los resultados de seguridad del paciente". Algunos de ellos incluyen la comunicación entre enfermeras y médicos, la capacidad de respuesta del personal del hospital, la satisfacción del paciente y la comunicación e información sobre el alta, según un comunicado de prensa.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Utilizando expertos y asesores del Instituto Johns Hopkins Armstrong para la Seguridad y Calidad del Paciente, el grupo trabajó para asignar calificaciones con letras a los hospitales en una escala de "A", "B", "C", "D" y "F", según la liberación.

La lista completa de hospitales del área de Chicago y sus grados se puede encontrar a continuación.

No todos los hospitales del país están representados en el ranking. Según el informe, la mayoría de los datos que utilizó el grupo provienen de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de la agencia federal.

"En algunos casos, CMS no publica datos de seguridad adecuados sobre un hospital individual", dice el informe. "Por ejemplo, un hospital sin una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) no puede informar sobre las medidas de seguridad de la UCI".

El informe también tiene en cuenta qué información, si la hubo, fue proporcionada por un hospital en "The Leapfrog Hospital Survey", una encuesta anual voluntaria de la organización que "pide a los hospitales que informen datos de calidad y seguridad" al grupo.

En Illinois, se clasificaron 111 hospitales, frente a los 109 clasificados en el otoño. En general, Illinois ocupó el puesto 30 a nivel nacional en seguridad hospitalaria, y el 24,8% de los hospitales del estado obtuvieron una calificación "A". Utah tenía el mayor número de hospitales de grado "A", con un 51,9% de los hospitales obteniendo altas calificaciones, según el informe.

Una novedad en el informe de este año fueron las "clasificaciones metropolitanas", que se basan en el porcentaje de calificaciones "A" en áreas metropolitanas con poblaciones de 500,000 habitantes o más y al menos seis hospitales, según el informe. El área metropolitana de Chicago no se ubicó entre los 25 primeros, según mostraron los resultados.

Para las clasificaciones de la primavera de 2024, ningún hospital de Illinois recibió una calificación "F", a diferencia de informes anteriores. En el área de Chicago, ocho obtuvieron una calificación de "D", mientras que otros abandonaron los lugares que ocupaban anteriormente.

Al menos siete hospitales de Chicago ascendieron en la clasificación este año, según mostró el informe.

Entre los que vieron un aumento y recibieron una nueva calificación "A" se encontraban Ascension Saint Francis en Evanston, Ottawa Regional Hospital and Health Care Center en Ottawa y Ascension Saint Mary en Kankakee. Ascension Saint Joseph en Chicago ascendió a una calificación "B", junto con el Northwestern Memorial Hospital en Chicago y Humboldt Park Health. Community First Medical Center en Chicago también ascendió y obtuvo una "C" cuando anteriormente había obtenido una "D".

Diez hospitales cayeron en la clasificación, obteniendo calificaciones más bajas que antes. Edward Hospital en Naperville cayó de una "A" a una "B", junto con OSF Little Company of Mary Medical Center en Evergreen Park, Rush Oak Park Hospital y Chicago Medicine AdventHealth en Glendale Heights.

El Hospital St. Bernard de Chicago, que anteriormente había obtenido una calificación "A", cayó a una "C", mostró el informe.

Pasaron de los grados "B" a los grados "C" el Hospital Loyola Gottlieb Memorial en Melrose Park y el Hospital Sueco en Chicago. Además, tres hospitales cayeron a la categoría "D", incluido el Roseland Community Hospital en Chicago, el Weiss Memorial Hospital en Chicago y el West Suburban Medical Center en Oak Park.

El informe completo de calificaciones de seguridad de Leapfrog para la primavera de 2024 se puede encontrar aquí.

Aquí está la lista completa de calificaciones de los hospitales del área de Chicago:

Grado A

Ascension Alexian Brothers, Elk Grove Village

Ascension Resurrection, Chicago

Ascension Saint Francis, Evanston

Ascension Saint Mary, Kankakee

Endeavor Health Elmhurst Hospital, Elmhurst

Endeavor Hospital Evanston, Glenbrook, Highland Park

Northwest Community Hospital, Arlington Heights

Northwestern Medicine Hospital Central DuPage, Delnor, Huntley, Kishwaukee, McHenry, Lake Forest

Ottawa Regional Hospital and Health Care Center, Ottawa

Rush University Medical Center, Chicago

Silver Cross Hospital, New Lenox

Chicago Medicine AdventHealth, Bolingbrook, Hinsdale, LaGrange

University of Chicago Medical Center, Chicago

Grado B

Ascension Mercy, Aurora

Ascension Saint Alexius, Hoffman Estates

Ascension Saint Mary Chicago

Ascension Saint Joseph, Chicago B

Edward Hospital, Naperville

Chicago Medicine AdventHealth, Glendale Heights

Humboldt Park Health, Chicago

John H. Stroger Jr. Hospital, Chicago

Loretto Hospital, Chicago

MacNeal Hospital, Berwyn

Morris Hospital, Morris

Northwestern Memorial Hospital, Chicago

OSF Little Company of Mary Medical Center, Evergreen Park

Rush Oak Park Hospital, Oak Park

Rush Copley Medical Center, Aurora

Grado C

Advocate Condell Medical Center, Libertyville

Advocate Good Shepherd Hospital, Barrington

Advocate Illinois Masonic Medical Center, Chicago

Advocate Lutheran General Hospital, Park Ridge

Advocate Sherman Hospital, Elgin

Ascension Saint Joseph Joliet, Elgin

Community First Medical Center, Chicago

Franciscan Health Olympia Fields

Ingalls Memorial Hospital, Harvey

Jackson Park Hospital, Chicago

Loyola Gottlieb Memorial Hospital, Melrose Park

Loyola University Medical Center, Maywood

Mt. Sinai Hospital, Chicago

Northwestern Medicine Palos Hospital, Palos Heights

Riverside Medical Center, Kankakee

Saint Anthony Hospital, Chicago

St. Bernard Hospital, Chicago

Swedish Hospital, Chicago

University of Illinois Hospital and Health Sciences System, Chicago

Vista Medical Center East, Waukegan

Grado D

Advocate Christ Medical Center, Oak Lawn

Advocate Good Samaritan Hospital, Downers Grove

Advocate South Suburban Hospital, Hazel Crest

Advocate Trinity Hospital, Chicago

Roseland Community Hospital, Chicago

Thorek Memorial Hospital, Chicago

Weiss Memorial Hospital, Chicago

West Suburban Medical Center, Oak Park

Un portavoz de Advocate Health Care proporcionó la siguiente declaración a NBC Chicago en respuesta al informe:

"La seguridad siempre ha sido y siempre será nuestra principal prioridad, y contamos con planes sólidos para impulsar la mejora continua", decía el comunicado enviado por correo electrónico. "Si bien creemos firmemente que los datos significativos sobre calidad y seguridad deben ser transparentes y estar disponibles para el público, medir con precisión estos datos puede ser un desafío ya que existen diversos factores y metodologías que contribuyen a brindar una excelente atención. Estamos orgullosos de nuestro historial de seguridad y los excelentes resultados que logramos para nuestros pacientes".

Un portavoz del Hospital St. Bernard proporcionó la siguiente declaración a NBC Chicago en respuesta al informe:

"El Grupo Leapfrog ha emitido sus calificaciones de seguridad del paciente de primavera de 2024 para hospitales de todo el país. El Hospital St. Bernard recibió una C. Si bien estamos decepcionados con esta calificación, especialmente después de las dos calificaciones A que obtuvimos en 2023, creemos que es importante. para proporcionar contexto para este cambio de calificación y nuestro plan de acción en el futuro.

En primer lugar, nos gustaría señalar que las prácticas y procedimientos de seguridad del paciente evaluados para determinar la calificación de Leapfrog siguen siendo sólidos. El Grupo Leapfrog determinó que estamos cumpliendo con medidas clave de seguridad del paciente, incluida la higiene de manos, la entrega segura de medicamentos, la prevención de caídas con lesiones, la prevención de infecciones y más. Estamos orgullosos de que nuestros proveedores de atención continúen manteniendo altos estándares en estas áreas críticas.

Si bien seguimos teniendo un buen desempeño en las medidas clave de seguridad del paciente, debemos mejorar las medidas dirigidas a la experiencia general del paciente. Nos esforzamos por mantener una atención digna centrada en el paciente y la familia, y ahora nos estamos centrando en elevar la experiencia de nuestros pacientes a los mismos altos estándares que mantenemos en materia de seguridad del paciente.

Hemos tomado medidas para mejorar nuestras interacciones con los pacientes. Ahora contamos con personal y recursos nuevos dedicados a la experiencia del paciente y hemos intensificado la capacitación y la educación continuas. La excelencia en la atención al paciente segura y de calidad es un viaje. La última calificación de Leapfrog nos inspirará a aceptar con humildad los desafíos que conlleva brindar una atención segura y respetuosa al paciente".

Esta historia se actualizará con las respuestas de los centros de atención médica a medida que se proporcionen.