Los triunfadores de la carrera Bank of America Shamrock Shuffle en Chicago

Nota: La transmisión en vivo de la carrera Bank of America Shamrock Shuffle se verá en el reproductor de arriba.

Los corredores salieron con entusiasmo este domingo 24 de marzo en la carrera del Bank of America Shamrock Shuffle para dar inicio a las competencias al aire libre en Chicago de este año.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Miles de corredores vistiendo prendas verdes, salieron desde Grant Park a las 8:00 am. Los primeros en avanzar fueron los participantes en sillas de ruedas y luego los corredores de las diferentes divisiones.

Los ganadores de la carrera Bank of America Shamrock Shuffle:

Nathan Martin, de Michigan, tomó el primer lugar en la carrera masculina, terminando con un tiempo no oficial de 23:08.

"Simplemente increíble", dijo a NBC Chicago en la línea de meta, y agregó que "estaba un poco nervioso al venir aquí".

Martin había corrido el Shamrock Shuffle antes, pero 2024 marcó su primera victoria.

Nathan Martin, de Michigan, tomó el primer lugar en la carrera masculina este domingo 24 de marzo.

En la carrera femenina, Amy Davis-Green terminó en primer lugar. Había participado en la competencia Shuffle hacía tres años como una de sus primeras carreras en ruta como corredora profesional, esta vez terminó con un tiempo no oficial de 25:54.

"Estoy muy agradecida por esto. Amo Chicago. Hace un clima fantástico, es algo grandioso que hacer", dijo en la línea de meta.

Davis-Green dijo que espera regresar a la ciudad para correr el Maratón de Chicago del Bank of America en 2024. "Me encanta el circuito de carreras de Chicago", dijo.

En la carrera femenina, Amy Davis-Green logró obtener el primer lugar.

El primer clasificado en la carrera en silla de ruedas fue Peter Ruiz, que finalizó con un tiempo no oficial de 1:22:10. Nat Goldthwaite llegó a la meta como la primera persona no binaria en la carrera, con un tiempo no oficial de 31:06.

El Shamrock Shuffle marcó la primera victoria en carrera profesional de Davis-Green. Los primeros clasificados allanaron el camino mientras miles de corredores tomaban las calles de Chicago en un día más frío de primavera.

Cierre de calles

Algunas calles del centro de Chicago continuan cerradas por la carrera Bank of America Shamrock Shuffle.

Esta es una lista de las calles cerradas:

Grant Park está cerrado al tráfico de vehículos desde el sábado de las 6:00 am hasta el domingo 24 de marzo aproximadamente a las 3:00 pm, según los organizadores del evento.

Los corredores y caminantes que participen en el Shamrock Shuffle 2024 utilizarán las calles de la ciudad de 8 a. m. a 11:15 a. m. Muchas calles cercanas a Grant Park estarán cerradas durante la carrera.

Aquí hay una lista de carreteras que estarán cerradas durante el Shamrock Shuffle 2024:

Columbus Dr. desde Roosevelt Rd. hasta la Gran Avenida.

Grand Ave. desde Columbus Dr. hasta State St.

State St. desde Grand Ave. hasta Wacker Dr. Wacker Dr. desde State St. hasta Washington Blvd.

Bulevar Washington. desde Wacker Dr. hasta State St.

State St. desde Washington Blvd. hasta Jackson Blvd.

Bulevar Jackson. desde State St. hasta Franklin St. Franklin St. desde Jackson Blvd. a la calle Harrison

Harrison St. desde Franklin St. hasta Michigan Ave.

Michigan Ave. desde Harrison St. hasta Roosevelt Rd.

Calle Roosevelt. desde Michigan Ave. hasta Columbus Dr.

No se permitirá estacionar en las calles designadas a partir de la 1:00 am del domingo. Los vehículos que permanezcan estacionados en estas calles serán multados y remolcados.

Aquí hay una lista de calles que permanecerán abiertas en el área: