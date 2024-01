Licencias de conducir en línea, sugiere la Secretaría de Estado de Illinois para ahorrar tiempo

Obtener o renovar la licencia de conducir en Illinois o hacer algún trámite concerniente a documentos para los vehículos, o el Real ID puede tomar mucho tiempo, por lo que la Secretaría de Estado ha ampliado los servicios del programa Skip the line para que los usuarios puedan tener más opciones en línea.

El Secretario de Estado de Illinois Alexi Giannoulias recomendó recientemente a las personas no ir a las oficinas del DMV, a menos que fuera necesario y en su lugar usar el servicio Skip the Line, Do it On Line.

"Lo digo en serio. No vengas a menos que estés 100% seguro de que necesitas visitar una de nuestras instalaciones”, dijo Giannoulias en una conferencia de prensa en Chicago la semana pasada. “La razón es obvia. La mayoría de las personas no necesitan ir a una instalación del DMV para obtener lo que necesitan”.

Algunos de los trámites que se pueden hacer en línea son:

Renovar la licencia de conducir

Renovar la tarjeta de identificación o ID

Reemplazar la licencia de conducir

Reemplazar la tarjeta de identificación o ID

Renovar la placa del automóvil

Seleccionar una placa para el automóvil personalizada

Aplicar por el título y la renovación del automóvil

Pedir una cita para licencia CDL

Para ver todos los servicios en línea que ofrece la Secretaría del Estado de Illinois puede ir a este enlace.

El portal web ahora ayuda a los clientes a determinar el servicio exacto que necesitan y los pasos posteriores necesarios. Cuando es necesaria una visita, las citas se pueden concertar en línea. Ahora, seguirán mensajes de texto para recordarles y pedirles que confirmen o cancelen. Actualmente, dos líneas telefónicas separadas atienden únicamente a personas mayores y adolescentes y sus preguntas.

Oficinas del DMV para adultos mayores

La Secretaría de Estado ha habilitado centros del DMV sólo para adultos mayores, con el fin de atenderlos en menor tiempo, dijeron.

Estas son las ubicaciones de los centros del DMV para adultos mayores:

Evanston Civic Center, 2100 Ridge Ave. Evanston, IL 60201

Bridgeview Community Center. 7900 S. Oketo Ave. Bridgeview, IL 60455

Westchester Village Hall. 10300 W. Roosevelt Road Westchester, IL 60154

Calumet Township Community Center. 12633 S. Ashland Ave. Calumet Park, IL 60827.

En la página de la Secretaría de Estado advierten a las personas mayores que llamen al número 800-252-8980 antes de acudir a las oficinas debido a la severidad del tiempo, ya que podría afectar los horarios de atención o apertura.