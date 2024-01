La Secretaría de Estado de Illinois recomienda no ir a las oficinas de licencia y esta es la razón

El Secretario de Estado Alexi Giannoulias anunció la ampliación de los servicios en línea para el programa "Skip the Line, Do It Online" para ahorrar tiempo a los contribuyentes y reducir las colas históricamente largas en las instalaciones de servicios para conductores y vehículos motorizados, que Giannoulias abrevia como "DMV". Si no es a través de la web, las transacciones por correo y por teléfono están disponibles.

Entonces, instó Giannoulias, simplemente manténgase alejado.

"Lo digo en serio. No vengas a menos que estés 100% seguro de que necesitas visitar una de nuestras instalaciones”, dijo Giannoulias en una conferencia de prensa en Chicago. “La razón es obvia. La mayoría de las personas no necesitan ir a una instalación del DMV para obtener lo que necesitan”.

La ampliación incluye servicios variados. Un portal web ahora ayuda a los clientes a determinar el servicio exacto que necesitan y los pasos posteriores necesarios. Cuando es necesaria una visita, las citas se pueden concertar en línea. Ahora, seguirán mensajes de texto para recordarles y pedirles que confirmen o cancelen. Actualmente, dos líneas telefónicas separadas atienden únicamente a personas mayores y adolescentes y sus preguntas.

Se han abierto nuevas instalaciones en el área de Chicago dedicadas a actividades específicas que requieren mucho tiempo. Hay cuatro estaciones reservadas para las personas mayores y sus necesidades y otras cuatro reservadas para quienes requieren pruebas prácticas para la renovación de la licencia.

“Lo que estamos viendo es que las personas ven una fecha de vencimiento, se ponen nerviosas, no saben qué hacer, así que simplemente van a un centro”, dijo Giannoulias. Los automovilistas de entre 21 y 78 años con antecedentes de conducción limpios deberían tener que visitar las instalaciones para conductores sólo una vez cada 12 años, dijo.

Desde que se lanzó el programa en septiembre, la Secretaría de Estado ha atendido a 800,000 automovilistas con cita previa, lo que ha resultado en poco o ningún tiempo de espera, según Giannoulias. De los 2,25 millones de conductores que necesitan renovar sus licencias este año, 1 millón puede hacerlo online, por correo o por teléfono, y lo mismo ocurre con 10 millones de renovaciones de matrículas de vehículos.

El año pasado, más de la mitad del millón de personas elegibles para la renovación remota de licencias aún acudieron a una instalación estatal, y 3 millones hicieron viajes especiales para obtener una calcomanía de matrícula anual.

"Queremos poner fin a esto", dijo Giannoulias. “Nuestro objetivo final es reducir el impuesto al tiempo: esa es la cantidad de tiempo que los habitantes de Illinois pierden haciendo cola o haciendo viajes innecesarios al DMV para obtener servicios gubernamentales básicos”.

La adición de mensajes de texto para recordar a los clientes una cita próxima y pedirles que confirmen o cancelen responde a un problema imprevisto, pero “devastador” que resultó de las citas en línea: las ausencias.

Hay personas que programan múltiples citas y acuden a una, pero no cancelan las demás. Los clientes no cumplieron hasta el 40% de las citas que concertaron, lo que generó nuevos dolores de cabeza para los empleados de la Secretaría de Estado.

Un mensaje de texto alertará a los clientes sobre las citas que no tenían intención de asistir, para que puedan cancelar mientras confirman las que sí desean, dijo Giannoulias.