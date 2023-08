Investigan tiroteo que dejó a dos heridos en el juego de los White Sox

Los investigadores en Chicago están trabajando para reconstruir qué condujo a un tiroteo que dejó a dos personas heridas el viernes por la noche durante un juego de los White Sox en el Guaranteed Rate Field, justo antes de que se programara un concierto con temática de los años 90.

Una fuente policial le dijo a NBC5 Chicago que el tiroteo ocurrió dentro del parque alrededor de las 8:45 p.m.

La policía de Chicago dice que una mujer de 42 años sufrió una herida de bala en la pierna y una mujer de 26 años sufrió un rasguño en el abdomen. La mujer de 42 años se encontraba en buenas condiciones en el Centro Médico de la Universidad de Chicago. La mujer de 26 años rechazó atención médica, según el comunicado policial.

“Al recibir la notificación de este incidente, el CPD respondió de inmediato y desplegó recursos adicionales mientras coordinaba con la seguridad de los White Sox para mantener la seguridad de quienes asistieron o trabajaron en el juego”, dijo la policía en su comunicado. “En ningún momento se creyó que existiera una amenaza activa”.

El equipo de los White Sox también se pronunció ante los sucesos con el siguiente comunicado:

“Dos aficionados que asistieron al partido del viernes sufrieron heridas que no ponen en peligro sus vidas tras ser alcanzados por las balas. Los investigadores no tienen claro si los disparos se realizaron desde fuera o dentro del estadio. El incidente continúa siendo investigado por detectives del Área Uno del Departamento de Policía de Chicago”. “Mientras la policía continúa investigando, la seguridad de los White Sox confirma que este incidente no implicó un altercado de ningún tipo”.

“El video aproximado del incidente no indica ninguna actividad antes de las lesiones. Los White Sox piensan en las víctimas en este momento y les desean una pronta recuperación”.

Tras el tiroteo, el concierto fue cancelado debido a "dificultades técnicas".

"Atención fanáticos. Debido a problemas técnicos, el concierto posterior al juego de esta noche ha sido cancelado", decía el mensaje. "Pedimos disculpas por cualquier inconveniente y agradecemos su comprensión. Los fanáticos que tengan pases para el campo recibirán un reembolso a la tarjeta de crédito del comprador original".

Estaba previsto que Vanilla Ice, Rob Base y Tone Loc actuaran después del partido para los asistentes. Se reembolsará a los aficionados con pases para el campo.

La policía pide a cualquier persona que tenga información debe llamar a los Detectives del Área Uno al 312-747-8380 o enviar un aviso anónimo en CPDTIP.com.