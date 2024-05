¿Cuánto viven las cigarras? Una cronología de su aparición en Illinois

Mientras los expertos predicen que la histórica aparición de cigarras en 2024 entrará en plena vigencia muy pronto, muchos se preguntan: ¿cuánto durará?

Es una aparición que no se ha visto en siglos, pero la duración depende en gran medida del ciclo de vida de las cigarras.

En la histórica aparición de 2024, surgirán dos generaciones de cigarras simultáneamente.

"Este es como el año para Illinois", dijo a NBC Chicago la experta en cigarras Catherine Dana, afiliada del Illinois Natural History Survey. "Vamos a tener cigarras emergiendo por todo el estado".

Las dos crías emergentes son Brood XIII y Brood XIX, que no han surgido juntas en 221 años.

Aquí hay un cronograma de qué esperar:

Cuando comenzará la aparición de cigarras

Según los expertos, el verdadero pico de la cigarra aún no ha llegado.

"Las cigarras periódicas comenzarán a emerger cuando la temperatura del suelo a veinte centímetros bajo tierra alcance los 64 grados", dijo a NBC Chicago Jennifer Rydzewski, ecologista del Distrito de Reserva Forestal del condado de DuPage.

El Distrito de Reserva Forestal del condado de DuPage publicó una foto en Facebook el lunes, que muestra caparazones de cigarra colgando de una cerca en un área en construcción en la Reserva Forestal Willowbrook en Glen Ellyn. Las conchas son la primera señal de la llegada de las cigarras.

"Supongo que porque esta cerca negra está irradiando calor hacia el suelo desnudo… Se está poniendo un poco más cálido en esta área, razón por la cual estamos viendo una pequeña mancha de cigarras emergiendo aquí mismo", dijo Rydzewski, señalando que es probable que otros lugares experimenten emergencias más fuertes "en los próximos días".

Mientras tanto, en los últimos días han surgido varios informes de cigarras que brotan del suelo, y fotos en las redes sociales mostraban árboles cubiertos de cigarras en partes de Illinois.

https://www.facebook.com/photo?fbid=979658286869482&set=a.476510633850919

"Se está acercando mucho", dijo Rydzewski.

Cuándo alcanzará su punto máximo la aparición de cigarras

La aparición comenzó antes que el promedio en Illinois, pero gran parte de la región aún no ha visto los enjambres de cigarras sobre los que se advierte y los sonidos ensordecedores que han provocado llamadas al 911 en algunos estados.

Según algunos expertos, la aparición de las primeras cigarras se produjo unas dos semanas antes de la media histórica. Sin embargo, seguirá siendo esporádico, ya que la temperatura del suelo, el mantillo y el césped afectan a las cigarras de manera diferente. Por ejemplo, el suelo es más cálido cerca del pavimento, por lo que se espera que las cigarras en esos lugares emerjan más rápido.

Los expertos del Insect Asylum estimaron que el pico de emergencia llegaría a mediados de mayo en el área de Chicago.

La temperatura ideal del suelo para las cigarras es de 64 grados, pero un aumento en los niveles de humedad también puede influir, informó Insect Asylum.

"Las investigaciones muestran que la noche particular en la que aparecen periódicamente las cigarras depende de la temperatura del suelo", decía una publicación del Servicio Meteorológico Nacional. "Los juveniles de cigarra, o ninfas, emergen después de una tormenta cuando la temperatura del suelo a 8 pulgadas de profundidad excede aproximadamente 64 °F".

¿Qué sucede una vez que emergen las cigarras?

Cuando las ninfas de las cigarras salen del suelo por primera vez, trepan a un árbol u otro lugar alto y mudan sus caparazones.

En un año de plena emergencia, después de que los insectos salen a la superficie, comienzan a aparearse, lo que a menudo provoca el ruido más asociado con cigarras. Los expertos de DuPage Forest Preserves dijeron que pasa aproximadamente una semana desde que emergen antes de que las cigarras comiencen a aparearse.

Vea un vídeo explicativo de su ciclo de vida a continuación:

Watch as district staff put a creative twist on taking us through the fascinating life cycle of a 17-year cicada.

¿Cuánto durará la aparición?

Las cigarras tienen una vida útil de aproximadamente cuatro semanas, lo que significa que la aparición durará al menos hasta mediados de junio.

Donde se verá el surgimiento

Para el área de Chicago, Brood XIII será más visto en partes del norte de Illinois e Indiana, y posiblemente incluso en Wisconsin y Ohio, dijo el Dr. Gene Kritsky, decano de Ciencias Naturales y del Comportamiento de la Universidad Mount St. Joseph en Cincinnati.

La cría del norte de Illinois en sí es enorme y tiene la reputación de tener "la mayor aparición de cigarras en cualquier lugar", según la Universidad de Illinois.

Mientras tanto, las cigarras Brood XIX, o las cigarras Great Southern Brood, tienen una población más extendida y cubren partes de Missouri, Illinois, Luisiana, Carolina del Norte, Virginia y Maryland.

"La cría XIX es posiblemente la más grande (por extensión geográfica) de todas las crías periódicas de cigarras, con registros a lo largo de la costa este desde Maryland hasta Georgia y en el Medio Oeste desde Iowa hasta Oklahoma", informa la Universidad de Connecticut. "Aunque generalmente se considera que las cigarras de 13 años tienen una distribución en el sur, el registro más al norte conocido de esta cría se encuentra en Chebanse, Illinois, aproximadamente a 75 millas del Loop de Chicago".

En la mayor parte de Illinois y el área de Chicago es probable que surja al menos una de las dos crías, pero en una parte estrecha del estado, ambas podrían surgir al mismo tiempo y en el mismo lugar.

"En algún lugar alrededor del centro de Illinois, probablemente como alrededor de Springfield, es lo que algunos investigadores predicen que podríamos ver alguna superposición de estas dos… generaciones diferentes", dijo Dana. "No será un área grande. Pero probablemente habrá algún apareamiento entre estas dos crías, lo cual será realmente emocionante".

Aquí hay un mapa de qué esperar en Illinois, según datos del Servicio Forestal del USDA.