Once presuntas víctimas de casos prefabricados por el exdetective Guevara interponen demandas

CHICAGO - Pasaron largos años encarcelados por crímenes que dicen no cometieron.

Y este martes un grupo de personas quienes dicen fueron víctimas del exdetective de la policía de Chicago, Reynaldo Guevara, entablaron una serie de demandas en su contra y también hicieron un llamado a quien gane las próximas elecciones a la alcaldía.

Como ha sido reportado, al exdetective Guevara se le vincula con decenas de casos prefabricados.

“Hoy (martes) 11 hombres por separado están entablando demandas y cada uno tiene su propio caso y factores a excepción de los hermanos Hernández que están conectados, pero a diferencia de eso son hombres que fueron víctimas del exdetective Guevara de la policía de Chicago resultando en décadas de pasar años en prisión erróneamente”, explicó el abogado Jon Loevy.

Johnny Flores es uno de los 11 demandantes. Dice que estuvo 28 años y nueve meses en prisión pagando por un asesinato que asegura no cometió.

“Es bien injusto el tiempo que se ha demorado en aclarar estos casos. Es injusto porque le está costando dinero a la ciudad de Chicago”, expresó Flores.

De acuerdo con la firma de abogados Loevy & Loevy, hasta el momento, 39 condenas de asesinato han sido anuladas debido a la mala conducta oficial del exdetective Guevara.

Sin embargo, la mayoría de estos hombres continúan a la espera del certificado de inocencia.

“El certificado de inocente me va a servir a mi para seguir mi vida como una persona que nunca se ha metido en problemas”, comentó Gamalier Burgos.

“Finalmente estamos libres, pero no sentimos que personas de la ciudad y del estado no muestren que somos inocentes. A veces sentimos como si fuéramos culpables por la forma en que somos tratado y no nos quieren dar nuestro certificado de inocencia que es algo que merecemos”, dijo Rosendo Hernández.

Al mismo tiempo el grupo les hizo un llamado a los aspirantes a la alcaldía.

“Cada vez que tenemos a un alcalde nuevo hacen promesas que no las cumple y esperamos que el que sea alcalde esta vez que haga su trabajo”, sostuvo Esther Hernández, quien es madre de dos presuntas víctimas de Guevara.