Ya puedes comenzar a presentar sus impuestos: Fechas, cambios importantes y más

La temporada de impuestos ha llegado, y los contribuyentes pueden comenzar oficialmente a presentar sus declaraciones esta semana. ¿Cuándo vencen y qué debes saber antes de presentarlas?

Esto es lo que debes saber para la temporada de impuestos de 2025:

¿Cuándo puedes comenzar a presentar sus impuestos?

El Servicio de Impuestos Internos comenzó a aceptar declaraciones para el año fiscal 2024 el 27 de enero.

¿Cuándo es la fecha límite para presentar tu declaración de impuestos?

La fecha límite para presentar una declaración o solicitar una extensión es el 15 de abril.

Cambios en la forma de presentar sus impuestos

El IRS dijo que está ampliando su programa que permite a las personas presentar sus impuestos directamente con la agencia de forma gratuita. El programa Direct File del recaudador de impuestos federales, que permite a los contribuyentes calcular y enviar sus declaraciones al gobierno directamente sin usar software comercial de preparación de impuestos, estará disponible para los contribuyentes en 25 estados a partir del 27 de enero, en comparación con los 12 estados que formaban parte del programa piloto del año pasado.

Illinois se encuentra entre los estados donde Direct File está disponible.

Varias organizaciones ofrecen asistencia gratuita en línea para la preparación de impuestos a los contribuyentes con ciertos límites de ingresos.

¿Cuándo recibiré mi reembolso?

Según el Servicio de Impuestos Internos, la mayoría de los reembolsos se emiten en menos de 21 días. Sin embargo, puede haber demoras en algunas ocasiones.

"El IRS advierte a los contribuyentes que no confíen en recibir un reembolso en una fecha determinada, especialmente cuando realizan grandes compras o pagan facturas", dijo la agencia. "Algunas declaraciones pueden requerir una revisión adicional y pueden demorar más".

Para verificar el estatus de yu reembolso, necesitará la siguiente información personal:

Número de Seguro Social o Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) , Estado civil

, Estado civil El total exacto en dólares de su reembolso esperado.

El estado de su declaración

El IRS facilita a los contribuyentes la verificación del estado de tus reembolsos a través de una herramienta gratuita llamada "¿Dónde está mi reembolso?"

Puedes comenzar a verificar el estado de su reembolso dentro de:

24 horas después de presentar electrónicamente una declaración de impuestos de 2024

3 ó 4 días después de presentar electrónicamente una declaración de 2023

4 semanas después de enviar la declaración por correo

Cambios y qué créditos tributarios debes conocer

El comisionado del IRS, Daniel Werfel, también dijo que el IRS está trabajando para mejorar la conciencia pública sobre el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, afirmando que casi uno de cada cinco contribuyentes elegibles no lo reclama porque no lo conoce o no se da cuenta de que califica.

El monto máximo del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo para 2024 es de $7,830 para los contribuyentes calificados que tienen tres o más hijos calificados, según el IRS. Eso es un aumento de $7,430 para el año fiscal 2023.

La deducción estándar para parejas casadas que presentan una declaración conjunta para el año fiscal 2024 aumentará a $29,200, un aumento de $1,500 con respecto al año fiscal 2023. Para los contribuyentes solteros y las personas casadas que presentan una declaración por separado, la deducción estándar aumenta a $14,600, un aumento de $750 con respecto a 2023.

Según CNBC, también hay otros créditos fiscales que aún se pueden reclamar, incluido el Crédito Tributario por Hijos y uno para quienes compran vehículos eléctricos. El Crédito Tributario por Hijos ofrece a ciertos padres hasta $2,000 por dependiente menor de 17 años.

También puede que desee verificar sus cuentas de Venmo o de pago digital como PayPal.

Aquellos que recibieron más de $5,000 en dichas plataformas "a cambio de bienes y servicios", pueden recibir un formulario 1099-K para declarar sus impuestos como ingresos. Eso incluye cosas como entradas para conciertos, ropa y otros artículos.

Cómo evitar las estafas

Como en años anteriores, el IRS también insta a los contribuyentes a protegerse de las estafas tributarias, ya que los malos actores proliferan durante la temporada de impuestos y hacen falsas promesas de ayuda tributaria o amenazas falsas para que las personas paguen multas que no deben. Los contribuyentes pueden visitar IRS.gov y buscar “estafas” para obtener la información más reciente.