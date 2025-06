ICE detiene a una madre hispana en Chicago, su abogada dice desconocer su paradero

Escenas caóticas se vivieron a las afueras de una de las oficinas de inmigración en Chicago, donde al menos 20 personas fueron detenidas por agentes de ICE.

Esposados y llorando los inmigrantes arrestados tuvieron que pasar en medio de una cadena construida por oficiales de inmigración y fueron subidos a unas camionetas, mientras familiares y activistas pedían su libertad.

“Se siente mal que ya lo tienen monitoreado, entonces como para darle la sorpresa y quitar la gente de su vida, no me parece justo”, dijo Carlos, amigo de uno de los indocumentados apresados.

Dentro de las arrestadas se encuentra una madre que tiene un permiso de trabajo y su abogada comentó que el día anterior recibió un mensaje de texto donde la agencia le pedía que se presentara a una cita con agentes.

“A las 2:30 pm le llamaron y le dijeron que pasara, yo le pregunté si podía entrar con ella y me dijeron que no, que el agente de ICE no iba a hablar con ella”, dijo la abogada Cinthia Fernández.

Luego de un tiempo, le informaron que su clienta estaba detenida. “Todavía no se a qué cárcel fue, no se cuáles son los cargos y no he podido hablar con ella”, dijo Fernández.

Ese fue el mismo mensaje que muchos de los inmigrantes que fueron arrestados este miércoles recibieron de la agencia de inmigración.

“Estamos interactuando con otros familiares de personas que no conocemos que también entraron hace horas a este edificio y no están saliendo y las personas están tratando de llamar al celular y no les están dando respuesta”, comentó Antonio Gutiérrez de la organización Ocad.

Al lugar llegaron activistas, líderes de la ciudad y miembros de la comunidad que desde muy temprano comenzaron a manifestarse a las afueras del lugar.

Exigían la libertad de los detenidos, mientras que concejales bloquearon por unos minutos la entrada de uno de los estacionamientos.

“Tenemos que pensar que tenemos que tomar esos riesgos especialmente la gente que tiene ciudadanía la gente que tiene puestos, que les permite hacer y tenemos que usar nuestro poder ahora mismo”, dijo la concejal Rossana Rodriguez.

Por medio de un comunicado, ICE comentó en parte:

“Los arrestados tenían órdenes finales de expulsión emitidas por un juez de inmigración y no habían cumplido con esa orden”.

Por ahora activistas comentan que estarán enviando una solicitud con firmas para pedir la liberación de uno de sus miembros que también fue detenida esta tarde.