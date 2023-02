Incendio en restaurante de Washington Heights fue intencional, según la policía

Un incendio que arrasó un restaurante de Washington Heights durante la noche se determinó que era un acto de incendio provocado, de acuerdo con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

La policía dijo que los oficiales y los bomberos respondieron a Joys Seafood and Steak Market en el bloque 9500 de South Halsted Street justo antes de las 12:20 a.m. del domingo y descubrieron el fuego que afectaba al restaurante.

Mientras que el restaurante estaba cerrado y no se reportaron heridos, el edificio sufrió grandes daños.

"No puedo expresar lo que se siente cuando se está trabajando duro. Estás haciendo tu negocio, remodelando la tienda. He invertido mucho dinero en este local. Me gasté unos $160,000", dijo Iyad Hamayel.

Hamayel es copropietario de Joys Seafood and Steak Market. Prevé que el restaurante permanecerá cerrado durante un largo periodo de tiempo.

Aunque no sea su único negocio, estaría perdiendo ingresos mientras sus puertas estén cerradas.

"Dicen que vamos a estar cerrados durante un tiempo", dijo.

Además de los cuantiosos daños causados por el incendio, el edificio sufrió una inundación de hasta cinco centímetros en algunas zonas y los escombros del incendio quedaron esparcidos por todo el restaurante.

Los negocios de los alrededores también sufrieron daños, incluido el ABC 95, situado justo al lado.

"Vendemos ropa, mucha ropa en nuestra tienda, así que obviamente todo eso se ahumó. No sé, va a ser duro", dijo el propietario Waseem Doleh.

Según la policía, ABC 95th también sufrió daños la semana pasada cuando un camión U-HAUL se estrelló contra el edificio. La policía dijo a NBC 5 que no hay pruebas de que los incidentes estén relacionados.

Mientras las autoridades siguen investigando, Doleh y Hamayel están recogiendo los pedazos.

"Me va a llevar un tiempo abrirme", dijo Doleh.

En cuanto a Hamayel, dijo a NBC 5 que tiene miedo de volver a abrir.

"Quiero ver cuál es la razón por la que alguien lo hace. No voy a abrir. No voy a arriesgarme de nuevo", dijo Hamayel.