Incendio devora establecimiento de catering en Chicago dejando a decenas sin empleo y a miles sin comida

CHICAGO -Decenas de personas se quedaron sin empleo y cientos no lograron tener su almuerzo debido a un voraz incendio que destruyó un establecimiento que preparaba miles de comidas diariamente.

Georgis Catering llevaba más de 50 años en Chicago preparando comidas para organizaciones sin fines de lucro y compañías privadas.

De acuerdo con informes, brigadas de bomberos llegaron a la escena para apagar las llamas del incendio que comenzaron a eso de las 11:35 p.m. en la cuadra 6300 sur de la Avenida Central cerca del aeropuerto Midway.

Apartamentos aledaños fueron desalojados como medida de prevención. Afortunadamente, nadie resultó herido a causa de las llamas.

Telemundo Chicago habló con varios empleados del establecimiento quienes también preparaba comida para la organización Meals on Wheels Foundation of Northern Illinois que distribuye comida para personas de escasos recursos de la tercera edad.

“Pues me llamaron a las 3 a.m. diciendo que algo había pasado en el trabajo y luego me mandan fotos de que se quemó todo”, comentó David Vergara, uno de los empleados de Georgis Catering.

“No podemos hacer nada más. Ya se incendió, nos quedamos sin trabajo, pues va bien, ya ni modo ya es triste, es triste porque ahora sí los viejitos ya no tienen nada para que comer y también le damos y entregamos comida para todo alrededor”, dijo Linmy Gómez, empleado de Georgis Catering.

“Aproximadamente 2,000 personas. Lo hacíamos de lunes a viernes en diferentes lugares de personas incapacitadas y grandes de edad pues desgraciadamente se quedaron hoy sin comer”, expresó José Martínez, gerente de Georgis Catering.

Martínez, quien trabajó por 33 años en la cocina de este negocio, indicó que cerca de 40 personas se quedaron sin empleo.

Ante la noticia del incendio, Meals on Wheels Foundation of Northern Illinois, emitió la siguiente declaración:

“Estamos devastados por la pérdida que ha sufrido nuestro socio de catering, George "Buz" Georgis en Georgis Catering. Durante más de una década, Georgis Catering ha brindado casi 10,000 comidas por semana a las personas mayores más vulnerables del condado Cook. Buz es un alma bondadosa que siempre ha estado presente para nuestros clientes, y Georgis Catering realmente ayudó a marcar la diferencia en nuestras comunidades.

Nuestros programas atienden a casi 7,000 adultos mayores y personas con discapacidades, y con la asociación de Buz estábamos en camino de servir 700,000 comidas en el condado Cook y casi 1,000,000 de comidas en todo el programa este año. En nuestros ocho sitios en el condado Cook en Brookfield, Berwyn, Hometown, South Chicago Heights, Phoenix, Lemont Township y en uno de nuestros cafés independientes en Dolton, nuestros clientes no recibirán comidas calientes hoy.

Si bien se les proporcionarán comidas no perecederas de emergencia, estamos buscando un nuevo servicio de catering y tratando de conectarnos con los restaurantes locales lo más rápido posible.

Nuestros programas en los condados de Will, Kendall y Grundy continuarán como de costumbre. Hemos estado en contacto con Buz y esperamos que la comunidad pueda apoyarlo como él los ha apoyado en el pasado. Los miembros de la comunidad que quieran apoyar a las personas mayores en el condado Cook y asegurarse de que podamos volver rápidamente a proporcionar comidas calientes pueden contribuir con su tiempo o hacer una donación a la Fundación Meals on Wheels of Northern Illinois.

Si está interesado en ser voluntario o hacer una donación, comuníquese con Zoraima Yoli al 224-471-9936 o en zcruz@mowfni.org”.

Hasta el momento, las causas del incendio continúan bajo investigación.