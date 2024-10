El huracán Milton se degradó a la categoría 4; se esperan “daños catastróficos”

El gran huracán Milton se dirigía hacia la costa oeste de Florida como una tormenta de categoría 5 a primera hora del miércoles, pero se degradó a categoría 4 poco antes de las 7 a.m., dijo el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Alrededor de las 6:30 a.m., Alicia Roman, meteoróloga de NBC Chicago, señaló que el huracán estaba experimentando un "ciclo de reemplazo de la pared del ojo", lo que significa que se esperaba que se debilitara brevemente. Incluso en la categoría 4, dijo Roman, se espera que la tormenta sea "devastadora y catastrófica" a medida que avanza hacia el oeste de Florida y cruza el estado.

En un huracán de categoría 4, los vientos oscilan entre 130 y 156 millas por hora. En un huracán de categoría 5, superan las 157 mph, según el NHC.

En ambos casos, se esperan "daños catastróficos".

"Milton tiene el potencial de ser uno de los huracanes más destructivos registrados en el centro-oeste de Florida", dijo el Centro Nacional de Huracanes en una discusión de pronósticos el martes.

Se espera que el huracán toque tierra el miércoles por la noche o el jueves por la madrugada en la costa oeste de Florida cerca o al sur de Tampa, pero los meteorólogos dijeron que "es fundamental recordar que incluso a 24 horas de distancia, todavía no es posible determinar con precisión el lugar exacto de llegada a tierra".

¿Cuál es la categoría más alta de un huracán?

Las categorías de huracán se basan en lo que se conoce como la Escala de vientos huracanados Saffir-Simpson.

La clasificación clasifica a los huracanes en una escala del 1 al 5 según la velocidad sostenida del viento, según el Servicio Meteorológico Nacional.

"Esta escala estima el daño potencial a la propiedad", informa el NWS. "Los huracanes que alcanzan la categoría 3 y superiores se consideran huracanes importantes debido a su potencial de pérdida significativa de vidas y daños. Sin embargo, las tormentas de categoría 1 y 2 siguen siendo peligrosas y requieren medidas preventivas".

Las velocidades del viento se calculan utilizando un promedio de un minuto.

Así es como se desglosan:

Huracán Categoría 1



Vientos de 74-95 mph. Ráfagas bien peligrosas que producirán algunos daños. Huracán Categoría 2



Vientos de 96-110 mph. Ráfagas extremadamente peligrosas que causarán daños extensos. Huracán Categoría 3



Vientos de 111-129 mph. Ocurrirán daños devastadores. Huracán Categoría 4



Vientos de130-156 mph. Ocurrirán daños devastadores. Huracán Categoría 5



Vientos de 157 mph or higher. Ocurrirán daños devastadores.

En una tormenta de categoría cinco, "un alto porcentaje de casas con estructura de madera quedará destruida, con fallas totales del techo y colapso de las paredes", según la escala.

"Los árboles caídos y los postes eléctricos aislarán las áreas residenciales. Los cortes de energía durarán semanas o posiblemente meses. La mayor parte del área será inhabitable durante semanas o meses", dice la descripción.

¿Existe una categoría 6?

A principios de este año, algunos expertos propusieron agregar una categoría 6 a la clasificación para tormentas con vientos que excedan las 192 millas por hora, aunque hasta ahora no se ha creado oficialmente una categoría de ese tipo.

Varios expertos dijeron a The Associated Press que no creen que esa categoría sea necesaria. Dijeron que incluso podría dar una señal equivocada al público porque se basa en la velocidad del viento, mientras que el agua es, con mucho, la causa más letal de los huracanes.

¿Dónde está el huracán ahora?

El huracán Milton, con vientos de 160 millas por hora, se encontraba en el Golfo de México, al norte de Cuba y al suroeste de Florida a primera hora del miércoles. A continuación, se puede encontrar un seguimiento en vivo del huracán Milton.

¿Qué parte de Florida afectará Milton?

La feroz tormenta podría causar un impacto directo, como ocurre una vez cada siglo, en Tampa, St. Petersburg y Sarasota, envolviendo la populosa región con imponentes marejadas ciclónicas y convirtiendo los escombros de la devastación de Helene hace 12 días en proyectiles.

El huracán Helene tocó tierra a unas 150 millas de Tampa en el Panhandle de Florida y aun así logró causar muertes por ahogamiento en el área de Tampa debido a marejadas de alrededor de 5 a 8 pies por encima de los niveles normales de marea.

Los meteorólogos advirtieron sobre una posible marejada ciclónica de 8 a 12 pies en la bahía de Tampa. Esa es la más alta jamás pronosticada para la ubicación y casi el doble de los niveles alcanzados hace dos semanas durante Helene, dijo la portavoz del centro de huracanes, María Torres.

La tormenta también podría provocar inundaciones generalizadas. Se pronosticaron de 12 a 25 centímetros de lluvia para el territorio continental de Florida y los Cayos, y hasta 38 centímetros en algunos lugares.

Según la meteoróloga de NBC Chicago Alicia Roman, el huracán podría degradarse a categoría 4 una vez que toque tierra, pero se espera que sea una tormenta "catastrófica".

A las 6 a.m. del miércoles, se pronostica que la tormenta golpeará cerca de Sarasota, al sur de Tampa.

"Quizás toque tierra en esta área, las islas de barrera de Florida", dijo Roman.

Para el jueves, se esperaba que el huracán atravesara el estado y llegara a la parte oriental, con vientos de alrededor de 80 mph.

"Pero para entonces, el daño ya estará hecho", dijo Roman.

Las primeras alertas que notificaban a los residentes de los condados de Pinellas, Manatee, Pasco, Charlotte, Citrus y Hillsborough en Florida sobre una advertencia de huracán y una advertencia de marejada ciclónica se enviaron por correo electrónico, mensaje de texto y llamada telefónica a partir de las 5:10 p.m. EDT (4:10 p.m. CT), según los mensajes recibidos por The Associated Press. Eso incluye destinos populares como Naples, Marco Island, Bonita Springs, Fort Myers, Punta Gorda y más.

La advertencia de huracán dijo que los impactos de Milton podrían ser “devastadores a catastróficos”.

Las alertas advirtieron que los edificios resistentes podrían sufrir derrumbes totales en sus techos y paredes, y que los daños podrían hacer que algunas áreas fueran "inhabitables durante semanas o meses".

Según la División de Gestión de Emergencias de Florida, los siguientes condados tienen órdenes de evacuación "obligatorias" a partir de las 10 a.m. del miércoles:

Condado de Charlotte

Condado de Citrus

Condado de Collier

Condado de Flagler

Condado de Hernando

Condado de Hillsborough

Condado de Lee

Condado de Levy

Condado de Manatee

Condado de Marion

Condado de Pasco

Condado de Pinellas

Condado de Sarasota

Condado de St. Johns

Condado de Volusia

Vea la lista más reciente aquí.

¿A qué hora Milton llegará a Florida?

Aquí hay una cronología de lo que podría ocurrir en los próximos días.

Miércoles

Los primeros impactos de la tormenta en Florida realmente se sentirán el miércoles por la mañana, con algunas franjas de lluvia que podrían llegar a la costa. Más importante aún, se espera que los vientos con fuerza de tormenta tropical comiencen a llegar a la costa al mediodía, lo que provocará olas altas en las playas de la zona a medida que el huracán se acerca.

Además, la amenaza de tornados surgirá en el pronóstico de partes de la península de Florida, y esa amenaza aumentará a medida que se acerque la tormenta, según el Servicio Meteorológico Nacional. Servicio.

Esos vientos podrían producirse a una distancia de hasta 30 millas del centro de la tormenta, y los vientos con fuerza de tormenta tropical podrían extenderse significativamente más allá, hasta 140 millas del centro del huracán.

Se espera que, a medida que la tormenta toque tierra, traiga consigo devastadoras mareas de tempestad, dependiendo de dónde se encuentren las mareas cuando llegue. Los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes advierten de mareas de tempestad de hasta 10 a 15 pies en un área que se extiende entre el río Anclote y Englewood, incluidas áreas densamente pobladas alrededor de Tampa Bay y Clearwater Beach.

También se producirán olas grandes y peligrosas con la marejada ciclónica, lo que provocará condiciones aún más peligrosas cerca del agua.

Según los pronósticos oficiales, se espera que los vientos con fuerza de tormenta tropical lleguen a la costa este de Florida a última hora de la tarde.

Según Roman, los meteorólogos pronostican que tocará tierra el miércoles por la noche o el jueves por la mañana temprano, alrededor de la 1 a.m.

Jueves

Se espera que las fuertes lluvias continúen durante las horas de la mañana y hasta bien entrada la tarde, lo que provocará "inundaciones repentinas potencialmente catastróficas y potencialmente mortales" en muchas partes del centro-oeste de Florida.

Para cuando la tormenta se aleje, es posible que se produzcan totales de lluvia de 6 a 12 pulgadas, con totales localizados de hasta 18 pulgadas, especialmente en un tramo de tierra entre Tampa y Orlando, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El jueves también podrían desarrollarse condiciones de tormenta tropical a lo largo de las costas de Georgia y Carolina del Sur, con vientos racheados y aproximadamente 2 a 4 pies de marejada ciclónica, según el Centro Nacional de Huracanes.

Se espera que Milton continúe alejándose de las costas de Florida hasta las horas de la tarde y comience a tener mayores impactos en las Bahamas, según los modelos de pronóstico.

Todavía es posible que se produzcan inundaciones repentinas en partes de Florida a medida que la tormenta pase.

¿Qué causa un huracán?

Los huracanes suelen comenzar como ondas tropicales que se combinan con aguas cálidas del océano, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. También pueden ser alimentados por tormentas eléctricas. El sistema meteorológico se mueve hacia el oeste a medida que el aire cálido del océano asciende hacia él, y eso crea un área de baja presión debajo de él, dijo la NOAA. El aire se eleva y se enfría, y eso forma nubes y tormentas eléctricas.

Los huracanes tienen vientos máximos sostenidos (la velocidad promedio del viento más alta en un minuto en un momento determinado) de 74 mph (120 kph) o más. Si un ciclón tropical tiene vientos máximos sostenidos entre 39 y 73 mph (63 kph a 120 kph), se llama tormenta tropical. Si los vientos máximos sostenidos son menores a 39 mph (63 kph), se llama depresión tropical.

Los huracanes suelen ocurrir durante la temporada de huracanes, que en la cuenca del Atlántico ocurre cada año del 1 de junio al 30 de noviembre.