Actualizaciones sobre el huracán Milton: ¿cuándo llegará a Florida? Cronología, seguimiento y más

Según el Rastreador en Tiempo Real de Huracanes del Centro Nacional de Huracanes, Milton tocará tierra en la costa oeste de Florida entre el miércoles por la noche y la madrugada del jueves. Aunque se intensificó rápidamente hasta convertirse en una tormenta de categoría 5 el lunes, se espera que se debilite a medida que llegue a la costa y avance a toda velocidad por el estado, atravesando ciudades importantes como Tampa y Orlando.

A las 5:30 a.m. del martes, Milton, en la península de Yucatán cerca de Cancún, fue catalogado como una tormenta de categoría 4. Se movía hacia el este a 12 millas por hora, con vientos de 155 mph, dijo la meteoróloga de NBC Alicia Roman.

Según la meteoróloga de NBC 5, Alicia Roman, Milton podría volver a intensificarse el martes, convirtiéndose nuevamente en una tormenta de categoría 5 antes de debilitarse nuevamente, mientras avanza lentamente hacia la región Big Bend de Florida.

"La gran pregunta es si tocará tierra como una tormenta de categoría 4 ó 3", dijo Roman, señalando que los modelos iban y venían.

"Sin embargo, será una tormenta muy destructiva con una marejada ciclónica de hasta 20 pies de altura", dijo Roman, sobre cuán altas podrían llegar a ser las olas. "Piense en un muro de agua".

Una vez que llegue a Florida, se espera que Milton pase por el estado e impacte el lado este alrededor de la 1 p.m. del jueves, dijo Roman, aunque se esperaba que en ese momento se degradeaún más, a una categoría 1.

"Sigue causando mucho caos y estragos en el área de Big Bend de Florida una vez más", dijo Roman, señalando que el área fue devastada recientemente por el huracán Helene.

No es raro que los huracanes amenacen la costa de Florida en octubre, pero el huracán Milton, que evoluciona rápidamente, no es la norma, dicen los expertos.

Milton es un poco atípico, ya que se formó tan al oeste y se espera que cruce todo el sur del Golfo, según Daniel Brown, un especialista en huracanes del Centro Nacional de Huracanes.

"No es raro recibir una amenaza de huracán en octubre a lo largo de la costa oeste de Florida, pero que se forme en todo el suroeste del Golfo y luego golpee Florida es un poco más inusual", dijo Brown. La mayoría de las tormentas que se forman en octubre y golpean Florida provienen del Caribe, no del suroeste del Golfo, dijo.

Milton se intensificó "rápidamente" hasta convertirse en una peligrosa tormenta de categoría 5 en cuestión de horas, lo que amenazó con provocar una peligrosa marejada ciclónica en la bahía de Tampa y preparó el terreno para posibles evacuaciones masivas menos de dos semanas después de que el catastrófico huracán Helene inundara la costa.

El aumento de categoría 4 a categoría 5 se produjo justo antes de las 11 a.m., cuando Milton tenía vientos máximos sostenidos de 160 mph, según informó el Centro Nacional de Huracanes.

A los elementos inesperados se suma el lugar donde Milton podría tocar tierra.

Es el peor escenario posible, el "cisne negro", que preocupa desde hace años al profesor de meteorología del MIT Kerry Emanuel y a otros expertos en huracanes.

En parte, se debe a que, por alguna razón (los expertos dicen que es principalmente cuestión de suerte con un poco de geografía), Tampa no ha sido golpeada por un huracán importante desde el mortal huracán de 1921 que tuvo 11 pies (3,3 metros) de marejada ciclónica que inundó el centro de Tampa, aunque no había mucho en la ciudad en ese momento, dijo Emanuel. Desde entonces, ha crecido una metrópolis y está llena de personas que creen que han vivido grandes tormentas cuando no es así, dijo.

"Es una población enorme. Está muy expuesta, es muy inexperta y eso es una propuesta perdedora", dijo Emanuel, quien ha estudiado huracanes durante 40 años. "Siempre pensé que Tampa sería la ciudad de la que más preocuparse".

Dijo que toda la cuenca tiene forma y es baja, por lo que es bastante susceptible a las inundaciones.

A medida que el huracán Milton se mueve hacia Florida, aquí hay un vistazo a su trayectoria y fuerza esperadas.

Martes

La tormenta se encontraba a lo largo de la costa de México el martes por la mañana, y los avisos de huracán siguen vigentes mientras continúan las fuertes lluvias.

Se espera que las bandas de lluvia frente al huracán comenzaran a extenderse hacia la costa de Florida, lo que significa que algunas lluvias y tormentas eléctricas podrían comenzar a afectar al estado 36 horas o más antes de que la tormenta toque tierra oficialmente.

Según los funcionarios, el Aeropuerto Internacional de Tampa también detendrá sus operaciones a partir de las 9 a.m. del martes debido a la tormenta que se acerca.

En las horas de la tarde del martes, la tormenta se alejará de México y se dirigirá hacia la costa de Florida, afectando partes occidentales de Cuba mientras avanza por el Golfo como un poderoso huracán.

También comenzará a llover más hacia Florida antes del huracán, y es probable que se emitan alertas y advertencias de inundaciones a medida que avance el día.

Miércoles

En las últimas horas de la mañana, se espera que los vientos con fuerza de tormenta tropical lleguen a la mayor parte del estado, con

Las fuertes lluvias también afectaron una amplia franja del estado desde el Panhandle hasta los Cayos de Florida.

Se espera que las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Orlando se suspendan el miércoles por la mañana antes de la llegada del huracán.

Se anticipa que la tormenta se debilite a medida que se acerca al estado, pero aún se considerará un huracán importante cuando toque tierra, según las estimaciones actuales.

Se espera que la tormenta toque tierra alrededor de la 1 a.m. Podría hacerlo cerca de áreas densamente pobladas del estado cerca de Tampa y St. Petersburg, según las estimaciones.

🗣️ Hurricane #Milton is forecast to make landfall along the west coast of Florida sometime on Wed! 🌀



⚠️Take today (Tue) to rush to completion any preparedness activities and/or evacuation plans!



Potential Impacts from Storm Surge 👇#FLwx pic.twitter.com/H2x3iFz3GQ