En juicio a “ladrones ancianos”, Kim Kardashian dice que pensó que sería asesinada en robo armado

PARÍS — Kim Kardashian pensó que "terminaría muerta en la cama, baleada" cuando unos ladrones armados irrumpieron en su apartamento de París, la ataron y le robaron $9 millones en joyas, contó la influencer en un tribunal francés.

La magnate de las redes sociales estaba dando testimonio en el juicio de 10 personas acusadas en relación con el robo durante la Semana de la Moda de París en 2016, uno de los atracos a celebridades más audaces en la historia del país. Ahora, los sospechosos, en su mayoría tienen 60 y 70 años, han sido conocidos en los medios franceses como los "ladrones abuelos".

Con unos 500 periodistas apiñados dentro y alrededor del Palais de Justice de París, Kardashian relató cómo temía que la violaran cuando dos hombres supuestamente entraron en la residencia de lujo y la ataron mientras solo llevaba una bata de baño.

Kardashian dijo que rezó por su hermana Kourtney, temiendo que ella regresara para ver una escena espantosa en el hotel, "que terminaría muerta en la cama, baleada, y que debería tener este recuerdo para siempre".

"Me tiraron en la cama y el más pequeño comenzó a atar mis manos", dijo Kardashian, quien estaba vestida con un traje negro con una falda larga negra y sin sus gafas de sol oscuras que llevaba camino al tribunal. "Empecé a asustarme", añadió, preguntando a un conserje, supuestamente detenido por los asaltantes, "¿qué nos va a pasar?"

Kardashian dijo que les dijo a los atacantes, "tengo bebés, tengo que ir a casa", a lo que uno de ellos respondió que "no lo sabía". "Luego me ataron y estaba histérica. Cuando estaba a punto de tapar mi boca, se inclinó hacia mí y dijo en inglés 'shh, estarás bien'".

Rompió en lágrimas cuando leyeron una nota de uno de los acusados.

"Quiero acercarme a ti como un ser humano, para decirte cuánto lamento lo que hice, lo emocional que fue verte llorar y empatizar con tu sufrimiento y el de tus hijos, esposo y seres queridos", dijo Aomar Ait Khedache, quien es sordo y mudo, en una nota leída por el juez.

"Desde que me enteré de tu situación, mi conciencia me dijo que intentara contactarte, de la manera más suave y reconfortante", añadió. "Por supuesto, no podemos cambiar el pasado, pero espero que esta carta te ayude a superar el trauma que sufriste por mi culpa".

Preguntada en el tribunal cómo quería reaccionar, dijo que estaba "obviamente muy emocionada por eso" ya que la experiencia había cambiado su vida y la de su familia.

"Aprecio la carta", añadió Kardashian. "Te perdono por lo que sucedió, pero no cambia las emociones, el sentimiento y el trauma y el hecho de que mi vida ha cambiado para siempre".

La posibilidad de que estuviera en medio de un ataque terrorista también cruzó por su mente, dijo Kardashian.

Cuando entraron por primera vez en la habitación, dijo, pensó que eran policías. París había sido víctima de un ataque terrorista coordinado y generalizado solo meses antes, en diciembre de 2015, y su primer pensamiento fue que había habido una repetición, dijo.

Más temprano el martes por la mañana, la amiga de la infancia de Kardashian y ex estilista Simone Harouche dijo cómo la experiencia había cambiado la vida de ambas para siempre. Kardashian desde entonces ha aumentado significativamente su seguridad y privacidad, dijo, mientras que ella dejó la industria para convertirse en diseñadora de interiores y ha recibido terapia por estrés postraumático.

"Nunca la había visto así antes", dijo Harouche al tribunal.

Khedache también emitió una nota a la amiga de Kardashian. "No te pediré que me perdones, sería demasiado fácil, las cosas están confusas en mi mente", dijo. "No puedo encontrar las palabras. Por favor, sabe que si hubiera un agujero, saltaría en él".

El juicio inició el 28 de abril, con 10 sospechosos acusados de robo a mano armada, secuestro y otros cargos criminales. Apodados los "ladrones abuelos" por los medios franceses debido a sus edades, los sospechosos supuestamente se hicieron pasar por policías antes de dominar al conserje, que fue obligado a actuar como traductor mientras ataban a Kardashian en el dormitorio de la suite de lujo.

Meses después de que el robo hiciera titulares, Kardashian habló sobre el incidente durante un episodio de la temporada 13 de "Keeping Up With the Kardashians" de E!.

"Mi puerta estaba abierta así, y luego vi a dos tipos sujetando a otro tipo con uniformes de policía, justo afuera de mi dormitorio, a 5 pies de distancia", le dijo a sus hermanas Khloe Kardashian y Kourtney Kardashian en una conversación emocional.

Dijo que vio a los dos hombres sujetando al conserje, que estaba esposado y tenía una llave de su habitación. "Lo que he oído al hablar con él después es que dijeron, ya sabes, '¿Dónde está la esposa del rapero? ¡Déjanos subir a su habitación!' en francés", dijo, refiriéndose a su entonces esposo, el artista Ye, anteriormente Kanye West.

El episodio que se emitió en marzo de 2017 ha sido visto 3.8 millones de veces en el canal de YouTube de E!.

Antes del robo, Kardashian había publicado actualizaciones en tiempo real desde su suite de hotel, mostrando un anillo de diamantes de 20 quilates, regalado por Ye, y los investigadores creen que la banda la siguió en línea, revisando imágenes, marcas de tiempo y de ubicación antes de emplear métodos criminales tradicionales para llevar a cabo el robo.

La mayoría de los acusados fueron arrestados tres meses después del robo cuando la policía lanzó una gran operación que involucró unir imágenes de cámaras de seguridad y evidencia de ADN. Pero el proceso legal se vio obstaculizado por retrasos y muchos de los acusados ancianos ahora sufren de enfermedades y uno de ellos ha muerto desde entonces. Otro está demasiado enfermo para ser juzgado.

Entre los acusados en el juicio que comenzó el mes pasado se encuentra Aomar Ait Khedache, de 69 años, conocido como "Old Omar", quien está acusado de ser el cerebro del plan. Su hijo y presunto conductor de escape, Harminy, de 37 años, también ha sido acusado junto con Didier "Blue Eyes" Dubreucq, de 69 años.

El hermano del conductor de Kardashian en París, Gary Madar, de 35 años, está acusado de proporcionar a los presuntos miembros de la banda información sobre su paradero, y Christiane Glotin, de 78 años, está acusada de ser cómplice en la planificación del atraco.

Yunice Abbas, quizás el acusado más conocido en el juicio, quien detalló el robo en su libro de 2021, "Secuestré a Kim Kardashian", testificó el mes pasado. Dijo al tribunal que era la primera vez que realmente reconocía el "trauma" que había causado a su víctima.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés para NBC News. Para más de NBC News, entra aquí.