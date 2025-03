Atacan a mujer en un bar de Gage Park; hallan a dos muertos en un apartamento en la misma cuadra

En Gage Park dos personas fueron asesinadas y una mujer fue atacada en un bar el domingo. Ambos incidentes ocurrieron a minutos de diferencia y en la misma cuadra.

La policía investiga los casos como hechos separados, uno como doble homicidio y otro como un ataque. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que haya algún vínculo.

A eso de las 10:05 p.m. la policía respondió a una llamada que indicaba que un hombre de 57 años armado con una pistola y un puñal se acercó a un hombre de 37 años quien entró a un bar y el sujeto armado la siguió.

Conforme a la policía, el sujeto armado presuntemente fue a la parte trasera del establecimiento donde atacó a una mujer quien sufrió heridas y fue transportada al hospital Mt. Sinai donde se encuentra en condición estable. La policía arrestó al sospechoso y recuperaron el arma.

Pero minutos antes de que esto ocurriera dos personas fueron halladas muertas adentro de un apartamento. Autoridades detallaron que los oficiales que respondieron al llamado, encontraron muerto a un hombre de 57 años quien, de acuerdo a la investigación, fue baleado en la cabeza y hallaron a una mujer de 64 años con múltiples heridas en su cuerpo. Ambos fueron declarados muertos en el lugar de los hechos.

Mario Yoteco, residente de Gage Park, dijo no sentirse seguro ante los hechos ocurridos y exigió más seguridad en el área. "Pues vigilancia. Siempre está la maldad, pero ¿qué se puede hacer? Estamos en la ciudad y eso puede pasar, pero vigilancia no hay, dicen y dicen, pero no hay nada de eso", comentó Yoteco.

Hasta el momento la policía solo ha realizado un arresto en conexión al ataque de la mujer en el bar y no por las dos muertes.