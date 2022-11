Hombre hallado culpable de matar a seis personas durante embestida en desfile navideño afirma que no lo planeó

WISCONSIN - El hombre condenado por matar a seis personas cuando estrelló su camioneta SUV en un desfile de Navidad en Waukesha, un suburbio de Milwaukee, el año pasado le dijo a un juez antes de la sentencia el miércoles que ha sufrido una enfermedad mental desde que era joven y no planeaba conducir en la ruta del desfile.

También ofreció su primera disculpa a las decenas de personas que resultaron heridas o perdieron a sus seres queridos durante el incidente.

Se esperaba que la jueza de circuito del condado Waukesha, Jennifer Dorow, sentenciara a Darrell Brooks Jr. a cadena perpetua el miércoles por la tarde. Un día después de escuchar a decenas de víctimas, Dorow escuchó los comentarios de Brooks y sus seguidores antes de dictar sentencia.

Brooks le dijo a Dorow en comentarios que divagaron durante dos horas que creció sin padre, pobre y hambriento en edificios de apartamentos infestados de ratas e insectos. Brooks comentó que ha lidiado con problemas de salud mental desde que tiene memoria y que fue abusado físicamente, aunque no dijo quién lo hizo. A veces tomaba medicamentos y pasaba períodos breves en centros de salud mental y la vida era mejor en ese entonces, agregó.

“La gente, como dije, va a creer lo que quiera, y eso está bien. Hay que decir esto: lo que sucedió el 21 de noviembre de 2021 no fue, no, no un ataque. No fue planeado, tramado”, dijo Brooks, y agregó más tarde: “Este no fue un acto intencional. No importa cuántas veces lo digas una y otra vez, no fue así”.

Brooks también ofreció su primera disculpa a las víctimas y sus familias.

“Quiero que sepas que no solo lamento lo que pasó, lamento que no hayas podido ver lo que realmente hay en mi corazón”, expresó. “Que no puedes ver el remordimiento que tengo”.

Pero Brooks no explicó su motivo ni ofreció ninguna otra idea de lo que estaba pensando mientras dirigía la camioneta hacia el desfile. Cuando Dorow le preguntó qué sentencia creía que debería recibir, no respondió directamente, pero dijo: "Solo quiero que me ayuden".

La madre y la abuela de Brooks intentaron persuadir a Dorow para que internara a Brooks en una institución mental en lugar de en prisión. Su abuela, Mary Edwards, dijo que Brooks ha sido bipolar desde que tenía 12 años y que ese trastorno hizo que condujera hasta el desfile. Su madre, Dawn Woods, presionó a Dorow para que se asegurara de que Brooks recibiera tratamiento en prisión.

“Si tienen que permanecer alejados de la sociedad por el resto de sus vidas, al menos que reciban la ayuda que necesitan para mejorar mentalmente”, dijo Woods.

Brooks pareció llorar mientras su madre hablaba.

Brooks condujo su Ford Escape rojo durante el desfile en el centro de Waukesha el 21 de noviembre de 2021, después de pelearse con su exnovia. Seis personas murieron, incluido un niño de 8 años que marchaba con su equipo de béisbol, así como tres miembros de un grupo conocido como Dancing Grannies. Decenas de personas resultaron heridas.

Un jurado condenó a Brooks el mes pasado por 76 cargos, incluidos seis cargos de homicidio intencional en primer grado y 61 cargos de imprudencia temeraria. Wisconsin no tiene la pena de muerte, pero cada cargo de homicidio conlleva una cadena perpetua obligatoria y enfrenta cientos de años tras las rejas por los cargos restantes.

Dorow pasó la mayor parte del martes escuchando a decenas de víctimas que exigían que Brooks obtuviera la máxima sentencia posible. Uno por uno, describieron la búsqueda frenética de sus hijos inmediatamente después, el dolor que sus hijos han soportado mientras aún luchan por recuperarse de sus heridas y el vacío que sienten al hacer frente a la pérdida de sus seres queridos muertos.

“Todo lo que pido es que te pudras y te pudras lentamente”, dijo Chris Owen, hijo de Leanna Owen, una de las Dancing Grannies que fue asesinada.

La fiscal de distrito Susan Opper le pidió a Dorow el martes que hiciera que las sentencias fueran consecutivas para que se acumulen “tal como apilaba a las víctimas mientras conducía por la carretera”, sin posibilidad de liberación bajo supervisión extendida, la versión de libertad condicional de Wisconsin.

Brooks eligió representarse a sí mismo durante su juicio de un mes, que estuvo marcado por sus arrebatos erráticos. Se negaba a responder a su propio nombre, interrumpía con frecuencia a Dorow ya menudo se negaba a dejar de hablar. Varias veces, el juez hizo que los alguaciles trasladaran a Brooks a otra sala del tribunal donde podía participar a través de un video, pero ella podía silenciar su micrófono cuando se volvía disruptivo.

Dorow no tuvo más remedio que permitir que Brooks se representara a sí mismo, y señaló que varios psicólogos lo encontraron competente.

Brooks se disculpó con Dorow por sus payasadas el miércoles y dijo que estaba frustrado durante el juicio y que no debería tomárselo como algo personal.