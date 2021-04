Helada en primavera: Áreas de Chicago bajo vigilancia por inusual frío

El Servicio Nacional de Meteorología ha emitido una vigilancia por helada para áreas de Chicago e Indiana ante el drástico descenso en temperaturas que se espera a partir de la noche del martes.

Modelos prevén que, desde horas de la noche del martes hasta el miércoles, experimentaremos intenso frío, sensaciones térmicas en los altos 20 grados que podría ser perjudicial para las mascotas que duermen en el exterior y las plantas.

La vigilancia por helada incluye los condados Kankakee, Grundy, Will, Kendall, DuPage, Cook, DeKalb, McHenry y Lake en Illinois y Newton, Jasper, La Porte en Indiana.

El martes, la temperatura máxima rondará en los 39 grados y la mínima en los 30. El miércoles el termómetro solo alcanzaría los 43 grados durante el día y ya para horas de la noche regresarían los 30 grados.

No se descarta, posible mezcla invernal entre el martes y miércoles en nuestra zona. No sería hasta el jueves cuando podríamos volver a ver algo de sol, pero aun así la temperatura no sobrepasará los 54 grados.

Entre tanto y debido a la racha de días fríos que se avecinan, se le recomienda cubrir sus plantas o entrarlas a un lugar bajo techo y si tiene mascotas no las deje dormir en el patio.

¿Cómo proteger las plantas de las heladas? La página web “Jardinería Plantas y Flores” ofrece las siguientes recomendaciones para proteger su jardín de las heladas: