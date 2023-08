En estos eventos en Chicago regalarán zapatos y útiles por el regreso a clases

Diversas organizaciones en Chicago apoyarán el regreso a clases con la entrega de mochilas con útiles escolares para las familias de escasos recursos. Este fin de semana se realizarán varias jornadas de entrega de artículos educativos para niños y jóvenes.

Estos son algunos de los lugares donde se entregarán mochilas escolares:

LEO CATHOLIC HIGH SCHOOL: En el evento The Back to School Jam se repartirán más 2,500 mochilas con útiles escolares para apoyar a los estudiantes y las familias de la comunidad, con el apoyo de Cradles to Crayons y Big Shoulders Fund. En el evento habrá música de Dj, comida y premios. Adicionalmente, organizaciones locales han proporcionado tarjetas de regalo, equipos deportivos y artículos de primera necesidad.

¿Dónde y cuándo? En el lote norte afuera de Leo Catholic High School, ubicado en el 7901 S. Sangamon St. Este sábado 5 de agosto de 11:00 am a 3:00 pm.

ICNARELIEF: El Círculo Islámico de Alivio de América del Norte en Chicago de Illinois, pretende distribuir más de 600 mochilas con útiles escolares a estudiantes de familias de bajos ingresos como parte de su MEGA Back2School Giveaway.

¿Dónde y cuándo? El sábado 5 de agosto, de 10:00 am a 1:00 pm, en Bunker Hill Woods, W Harts Rd, Niles, IL 60714.

BACK TO SCHOOL FEST: Voluntarios de Aramark y de la Liga Urbana de Chicago regalarán mochilas y útiles escolares a familias en Chicago, además dietistas registrados de Aramark enseñarán cómo hacer refrigerios saludables con la mezcla de frutos secos.

¿Dónde y cuándo? El sábado 5 de agosto desde las 11:00 am, en el 4510 S. Michigan Avenue, Chicago, IL, 60653

DONACIÓN DE ZAPATOS: Las tiendas de zapatos Skechers, Mr. T, DSW y la organización mundial sin fines de lucro Soles4Souls se asociaron con Cosmopolitan Community Church para donar 900 pares de zapatos Skechers, mochilas, gorros y calcetines para niños del área de Chicago. Las familias asistentes también tendrán acceso a servicios de atención médica, cortes de cabello, actividades y refrigerios.

¿Dónde y cuándo? El sábado, 5 de agosto de 12:00 pm a 6:30 pm en la Iglesia de la comunidad cosmopolita, ubicada en el 5249 Avenida Sur Wabash Chicago, IL 60615.

CRADLES TO CRAYONS: La organización lleva a cabo su programa “Ready for Learning” en diferentes localidades desde este sábado hasta el 19 de agosto. Entregarán miles de mochilas con útiles escolares en varias zonas a los niños, que viven en situaciones sin hogar o de bajos ingresos.

¿Dónde y cuándo? En Kelvyn Park High School, ubicado en4343 W Wrightwood Ave, Chicago, IL 60639, el sábado 5 de agosto de 9:00 am a 1:00 pm.

HOSPITAL ROSELAND COMMUNITY: El hospital del área sur de Chicago realizará su edición número 11 de la Feria Anual de Salud para el Regreso a la Escuela, en el que se donarán 500 mochilas, hasta agotar existencias. Los bolsos están dirigidos a estudiantes de la comunidad desde jardín de infancia hasta la escuela secundaria, con artículos como carpetas, papel, bolígrafos, crayones, pegamento y más. Además, en el evento se ofrecerá exámenes físicos escolares, exámenes dentales y vacunas. Habrá música de DJ, comida de cortesía, juegos, una casa inflable y rifas.

¿Dónde y cuándo? El domingo 6 de agosto de 12:00 pm a 3:00 pm, en el estacionamiento del Hospital Roseland, ubicado en el 45 W 111th St, Chicago, IL, 60628.

FERIA DE SALUD DE MOLINA HEALTHCARE OF ILLINOIS: Esta feria de salud, junto con Roberti Community House y otros socios, entregará suministros y ofrecerá recursos de atención médica. Se distribuirán artículos escolares, hasta agotar existencias, como mochilas, crayones, cuadernos, gomas de borrar, sacapuntas, bolígrafos, reglas y más.

¿Dónde y cuándo? Casa Comunitaria Roberti, en la calle 8 919, Waukegan, IL 60085. El lunes 7 de agosto de 10:00 am a 1:00 pm.