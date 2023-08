Regalarán mochilas con útiles escolares en áreas de Chicago para el inicio a clases

A pocas semanas de iniciar el nuevo período escolar muchos padres posiblemente están en la búsqueda de útiles escolares, prendas de vestir, loncheras y todo lo que implicará llevar a sus hijos a clases. Para aliviar un poco la carga de gastos a las familias de escasos recursos del área de Chicago, una organización regalará mochilas a estudiantes de la ciudad desde este sábado por la mañana.

La iniciativa “Ready for Learning" busca proporcionar alrededor de 90,000 mochilas con útiles escolares a los estudiantes de Chicago por lo que serán enviadas a distintos centros de distribución donde se repartirán desde este sábado 5 de agosto hasta el 19 de agosto.

Lugares donde se regalarán las mochilas con útiles escolares que desde este sábado:

Kelvyn Park High School

4343 W Wrightwood Ave, Chicago, IL 60639

8/5/2023 9am – 1pm

Westinghouse College Prep

3223 W Franklin Blvd, Chicago, IL 60624

8/8/2023 10am – 2pm

La Follette (Robert) Park

1333 N Laramie Ave, Chicago, IL 60651

8/9/2023 10am – 2pm

Eugene Field Elementary School

7019 N Ashland Blvd, Chicago, IL 60626

8/11/2023 10am – 2pm

Jose De Diego School

1313 N Claremont Ave, Chicago, IL 60622

8/12/23 10am – 3pm

William F. Finkl Academy

2332 S Western Ave, Chicago, IL 60608

8/15/2023 10am – 2pm

Richard T. Crane High School

2245 W Jackson Blvd, Chicago, IL 60612

8/16/2023 10am – 2pm

Englewood High School

6201 S Stewart Ave, Chicago, IL 60621

8/17/2023 2pm – 6pm

Christian Fenger High School

11220 S Wallace St, Chicago, IL 60628

8/18/2023 10am – 2pm

Access Ashland Family Health Center

5159 S Ashland Ave, Chicago, IL 60609

8/19/2023 10am – 2pm

La organización Cradles to Crayons lidera la entrega de útiles escolares. Uno de sus objetivos es brindar a los niños, que viven en situaciones sin hogar o de bajos ingresos, los recursos y artículos para desarrollarse en sus casas, en la escuela y en el juego de manera gratuita y con la participación de las comunidades, según explican en su página web.

“Ahorita es muy difícil para las familias que están llegando a Chicago que no tienen nada. Entonces no pueden comprar lo que necesitan sus hijos para empezar el primer día de la escuela,” dijo Angelina Martínez, gerente de relaciones con socios de Cradles to Crayons este miércoles a Telemundo, durante un evento de voluntariado en el que se preparaban las mochilas con útiles escolares.