Un albergue para desamparados lamenta la muerte de una exresidente asesinada en el tiroteo en la Línea Azul

Connections for the Homeless ayudó a Margaret Miller Johnson a conseguir vivienda en 2020. No saben cómo terminó en la Línea Azul, pero dijeron que su muerte es un recordatorio doloroso: "Nuestra sociedad puede y debe hacerlo mejor."

Cuando el personal de un albergue con sede en Evanston se enteró del tiroteo en la Línea Azul del lunes, quedaron horrorizados, no solo por la brutalidad del ataque, sino porque una de las víctimas era una exresidente que creían que tenía vivienda.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Margaret Miller Johnson, de 64 años, fue una de las cuatro personas baleadas a muerte la madrugada del lunes en la Línea Azul. Tres de las víctimas estaban durmiendo en el tren.

"Una de las incógnitas para nosotros en este momento es por qué Margaret estaba en ese tren", dijo Betty Bogg, directora ejecutiva de Connections for the Homeless, al Sun-Times. "Nos manteníamos en contacto con ella. No nos había indicado que no tenía hogar."

"La gente sigue preguntándome si estoy bien... nadie está realmente bien", añadió Bogg.

Connections comenzó hace 40 años en el sótano de una iglesia como un albergue nocturno. Desde entonces, se ha expandido para ofrecer una variedad de servicios de refugio y vivienda, junto con prevención de desalojos y asistencia para el alquiler.

Bogg conoció a Johnson y a su esposo Nick alrededor de 2019, cuando acudieron por primera vez a Connections. En ese momento, la pareja vivía en su camioneta y necesitaba una solución de vivienda más permanente.

"Hay personas con las que es un placer trabajar, y Margaret era una de esas personas", dijo Bogg.

Cuando comenzó la pandemia de COVID-19, Connections abrió un refugio en un hotel. Un día, Bogg salió del hotel y vio a los Johnson.

"Me acerqué a ellos y les dije: 'Díganme que se están quedando aquí'", recordó Bogg con entusiasmo. "Y lo estaban, y fue tan maravilloso. Fue una ilustración de... cuando dedicamos los recursos correctos a un problema."

Gracias a los fondos de alivio de la pandemia, la pareja consiguió vivienda en Des Plaines en diciembre de 2020. Para 2022, el apartamento se convirtió en una unidad de la Autoridad de Vivienda del Condado de Cook, y la pareja se quedó gracias a un vale de vivienda.

Lamentablemente, el esposo de Johnson murió ese mismo año. Ella regresó a Connections para un memorial y mantuvo el contacto con el personal. Hasta donde todos sabían, no había perdido su hogar.

"La gente siente el estigma y la vergüenza que se les impone cuando pierden su hogar, y eso les dificulta pedir ayuda", dijo Bogg. "Margaret quizás simplemente no pudo hacerlo en ese momento."

La muerte de Johnson pesa mucho sobre quienes trabajaron con ella y con otros como ella.

La triste realidad es que las tragedias son comunes en su trabajo, dijo Bogg, y han perdido a muchos participantes debido a enfermedades crónicas, suicidio o sobredosis.

"Esta es una pérdida horrible, pero es la pérdida que vemos todos los días en nuestro trabajo", dijo Bogg.

Connections también participa en el trabajo de políticas a nivel estatal y local, luchando por un mayor acceso a la vivienda asequible.

"También somos una organización que entiende que estas soluciones que estamos brindando serían mucho menos necesarias si pudiéramos cambiar las políticas que las hacen más probables en primer lugar", dijo Bogg.

Aunque la organización no sabe qué llevó a Johnson o a otros a dormir en ese tren el lunes, saben que el transporte público a menudo es la única opción "segura" para quienes no tienen hogar y que "nuestra sociedad puede y debe hacerlo mejor."

"Estas son personas humanas, y son parte de una serie de fallos del sistema", dijo Bogg. "El sistema educativo falla a las personas, el sistema de justicia penal falla a las personas, el sistema de salud falla a las personas, y el sistema de vivienda falla a las personas."