La mama del acusado de disparar mortalmente a cuatro personas en un tren de la CTA esta semana dijo que siente dolor por lo ocurrido a las víctimas y sus familiares y que su hijo padecía problemas mentales, reveló en entrevista exclusiva con NBC 5 Investigates

Las autoridades de Forest Park revelaron más videos de vigilancia de lo sucedido, entre ellos uno desde la plataforma de la línea Azul por la estación de la avenida Harlem, parada previa a Forest Park, donde se encontró a los cadáveres.

En las imágenes se ve cómo una persona saltó del tren hacia la plataforma para después correr. Al poco tiempo, el acusado, Rhanni Davis sale caminando de ese mismo tren.

Davis luego sería capturado en la línea Rosa y ahora enfrenta cuatro cargos de homicidio en primer grado. Su madre dice estar en shock.

“Yo lo siento mucho, lo siento por los que perdieron la vida por esta situación. Lo siento por las familias que perdieron a sus seres queridos, nadie merece eso. No solo sus familiares los perdieron, sino que yo perdí a mi hijo por el sistema”, dijo Laquita Lewis, madre de Rhianni Davis.

Lewis, quien vive en Georgia, dice que su hijo era indigente y que estaba enfrentando problemas mentales durante el último año, después de que falleciera su pareja.

Dijo que había hablado con él hacía una semana y, que a pesar de verlo con sus batallas mentales, Davis le comentó que acababa de sacar su identificación y comenzaba a buscar empleos. Por eso, nunca se imaginó lo que iba a suceder.

“No eduqué a mis hijos para que participaran en esto. Estoy muy dolida. Yo los eduqué para que se defendieran y a los demás. Siento que le fallé a mi hijo porque necesitan ayuda y no estaba, no sabía cómo podía ayudarlo”, dijo la madre del acusado.

Lewis dice que la persona que las autoridades aprehendieron no es la persona que ella conoce. Agrega que había pasado lapsos mentales.

“Ese no es él. Es una persona muy cariñosa, muy chistoso, trabajador… este incidente es muy grave, yo no sé cómo diagnosticar problemas mentales, pero sé que no estaba actuando como él”, dijo.

Davis es acusado de haber matado a cuatro personas mientras dormían en un tren de la línea Azul de la CTA durante la mañana del lunes.

El acusado continúa bajo custodia de las autoridades sin derecho a fianza y se espera que se presente a corte a finales de septiembre. Mientras, su madre dice que está analizando cómo viajar a Illinois, ya que actualmente vive fuera del estado.