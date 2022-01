“No estás escuchando”: CPS responde a la última propuesta de CTU sobre regreso a las aulas

CHICAGO - Las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) emitieron un comunicado el sábado por la tarde en respuesta a la última propuesta del Sindicato de Maestros de Chicago (CTU) para los protocolos COVID actualizados dentro y alrededor del aula.

“Liderazgo de CTU, no estás escuchando. El mejor y más seguro lugar para los niños es en la escuela. Los estudiantes deben regresar en persona lo antes posible. Eso es lo que quieren los padres. Eso es lo que respalda la ciencia. No cederemos”, dijo CPS en un comunicado.

En un comunicado, el sindicato publicó su última propuesta, que haría que los maestros de CPS en los edificios entreguen dispositivos digitales, inscriban a los estudiantes para las pruebas COVID-19 y comiencen el aprendizaje remoto el próximo miércoles, 12 de enero a viernes, 14 de enero.

CTU propuso que el aprendizaje en persona podría reanudarse el 18 de enero, a menos que los funcionarios de salud de Chicago e Illinois determinen que la reunión no es segura en medio del aumento de casos y hospitalizaciones por COVID.

Si el 30% o más de los estudiantes de la escuela primaria y más del 25% de los estudiantes de la escuela secundaria contraen COVID, CTU propuso que las clases debiesen pasar a un entorno de aprendizaje virtual.

En un comunicado de esta semana, CPS dijo que está “dedicado a trabajar día y noche para que podamos hacer que nuestros estudiantes regresen a la escuela la próxima semana, con suerte el lunes”, y agregó que proporcionará a los padres una “actualización de estado” durante el fin de semana.

Las clases se cancelarán por cuarto día consecutivo el lunes, 10 de enero ya que el distrito y el sindicato continuaron disputando si el aprendizaje remoto debería reanudarse en medio del último aumento de casos de COVID causado por la variante Ómicron.

Está previsto que las negociaciones continúen durante el fin de semana después de que los maestros votaran para volver al aprendizaje remoto a principios de esta semana. La medida, criticada como un “paro ilegal del trabajo” por la alcaldesa Lori Lightfoot, llevó a los funcionarios a cancelar las clases por completo durante los últimos tres días.

El viernes, un grupo de padres representados por Liberty Justice Center presentó una demanda contra CTU, calificando el cierre de escuelas de esta semana como una “huelga ilegal” y exigió que los maestros regresaran a la escuela para dar instrucción en persona.

“... CTU no puede decidir unilateralmente qué acciones deben tomarse para mantener seguras las escuelas públicas, silenciando por completo la opinión de los padres sobre lo que es mejor para la salud, la seguridad y el bienestar de sus hijos”, declaró en parte Jeffrey Schwab, abogado principal de Liberty Justice Center.

Mientras tanto, CPS presentó una queja laboral, acusando que CTU ordenó ilegalmente a sus miembros a no presentarse a trabajar según las instrucciones, sino que trabajaran de forma remota hasta el 18 de enero o cuando CPS cumpla con ciertas métricas de salud.

El sindicato, por su parte, afirmó que no se está haciendo lo suficiente para mantener seguros a los maestros y estudiantes en medio de un aumento en los casos de COVID, y está pidiendo que se implementen pruebas adicionales y otros protocolos antes de que los educadores regresen al aula.

CPS ha rechazado las críticas del sindicato, diciendo que han gastado millones de dólares en seguridad y que un retorno completo al aprendizaje remoto es innecesario a pesar del rápido aumento de casos de COVID.

Como informó Bloomberg News, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, solicitó a la administración de Biden pruebas de COVID-19 para ayudar a resolver la disputa en curso.

Pritzker no especificó cuántas pruebas solicitó, pero explicó que conectaba al distrito con funcionarios de la Casa Blanca.

“Los padres están sufriendo, los niños están sufriendo cuando no pueden regresar a la escuela y entiendo que los maestros deben estar seguros en la escuela como lo están los niños”, dijo el gobernador. “Las partes deben unirse y encontrar un punto medio común y todavía no lo he visto, pero tengo esperanzas”, agregó.