La temporada de verano sigue vigente, pese a que esta semana el atardecer empezó a llegar un poco antes y la cantidad de luz durante el día se ha reducido por unos minutos.

Esto nos hace preguntarnos, ¿cuánto falta para que termine el verano y comience el otoño?

El verano seguirá vigente todo el mes de agosto y parte de septiembre, sin embargo, se verá paulatinamente reduciendo la cantidad de luz por la tarde con la llegada de los atardeceres unos minutos antes.

Por ejemplo, se espera que este domingo el atardecer inicie a las 7:55 pm y a partir de allí se irá reduciendo uno o dos minutos cada día, de acuerdo con Time and Date. Asimismo, los amaneceres serán unos minutos más tarde.

Para la última semana de agosto se espera que el amanecer sea entre las 6:10 am y 6:15 am, mientras que el atardecer sea entre las 7:32 pm y 7:24 pm, de acuerdo con Time and Date.

Entonces, ¿cuándo acabará oficialmente el verano?

El otoño iniciará oficialmente el 22 de septiembre para el hemisferio Norte, según la página Time and Date.

Esta fecha está basada en el inicio del otoño astronómico, mientras que si se toma en cuenta el meteorológico, la fecha sería antes, el 1 de septiembre.

“El inicio astronómico de una estación depende de la posición de la Tierra en relación con el Sol. En cambio, el inicio meteorológico depende del ciclo de temperatura anual y del calendario de 12 meses. Cada estación comienza el primer día de un mes específico y dura tres meses. La primavera comienza el 1 de marzo, el verano el 1 de junio, el otoño el 1 de septiembre y el invierno el 1 de diciembre”, según explica la página Time and Date.

¿QUÉ ES EL EQUINOCCIO DE OTOÑO?

En el equinoccio de otoño la inclinación de la Tierra está distribuida casi de manera equitativa, quiere decir no está ni hacia el Sol ni hacia su lado opuesto.

En ese período la Tierra recibe luz solar directa sobre el ecuador, por lo que el día y la noche tienen una duración aproximadamente igual, de unas 12 horas cada uno.

“En el hemisferio norte, el momento exacto en que el día y la noche son iguales se produce unos días después del equinoccio de otoño. El Sol cruza el ecuador celeste en dirección sur, sale exactamente por el este y se pone exactamente por el oeste”, de acuerdo con la página Almanac.

¿LOS DÍAS SERÁN MÁS CORTOS EN OTOÑO?

A partir de la entrada del otoño y luego del equinoccio se espera que los días sean más cortos que las noches. La cantidad de luz solar empezará a disminuir gradualmente, lo cual se hará más evidente con la entrada del invierno.

“Los días se vuelven un poco más largos en las latitudes más altas (aquellas que están alejadas del ecuador) porque el Sol tarda más en salir y ponerse. Por lo tanto, en el equinoccio y durante varios días antes y después del equinoccio, la duración del día variará desde aproximadamente 12 horas y seis minutos y medio en el ecuador, hasta 12 horas y 8 minutos a 30 grados de latitud, hasta 12 horas y 16 minutos a 60 grados de latitud”, de acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología.

¿CUÁNDO CAMBIARÁ LA HORA?

El horario de invierno cambiará el domingo 3 de noviembre a las 2 a.m., cuando los relojes se retrasarán una hora en todo Estados Unidos, excepto en Hawái y la mayor parte de Arizona, según la página Time and Date..