Eclipse solar total: a qué hora es, dónde verlo en Chicago, pronóstico, eventos y más en esta guía

A un día del eclipse solar total crece cada vez más la expectativa por conocer más sobre este fenómeno astronómico, el cual se podrá ver en partes de EEUU, México y Canadá.

Se espera que por el furor que ha despertado el eclipse solar total de este lunes 8 de abril cientos de personas se movilicen a las ciudades que están en la línea de trayectoria total de este fenómeno. Por lo que gobiernos locales han tomado medidas y planes preventivos de emergencia, para evitar contratiempos, como es el caso de Indiana.

La fiebre por el eclipse no termina allí, los distritos escolares en Illinois y algunas escuelas en Indiana suspenderán clases este lunes, hay eventos y fiestas de observación del eclipse, además locales de comida han lanzado promociones alusivas a este evento, por mencionar algunos.

Para no perder ningún detalle sobre este histórico evento te dejamos esta guía completa sobre qué saber del eclipse solar total.

CUÁNDO Y DONDE SERÁ EL ECLIPSE SOLAR 2024

Un eclipse solar total sucede cuando la luna nueva cruza la trayectoria del sol en el cielo, lo que hace que el sol quede parcial y luego casi completamente bloqueado de la vista, según los científicos de la NASA. Este evento ocurrirá el lunes 8 de abril y será visible en Norte América, entrando por México, luego Estados Unidos y Canadá.

Al salir de México el eclipse continuará su recorrido hacia Estados Unidos, entrando por Texas, comenzando a las 12:23 pm CT, de acuerdo con la NASA.

El eclipse se espera que recorra Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine, algunas pequeñas partes de Tennessee y Michigan, según la NASA.

A QUÉ HORA SE VERÁ EL ECLIPSE EN CHICAGO

El eclipse solar parcial que se verá en Chicago se espera que comience a las 12:51 pm CT, el punto máximo será a las 2:07 pm CT y terminará a las 3:22 pm CT, de acuerdo con la página Time & Date.

Se espera que el eclipse tenga una duración en el área de Chicago de 2 horas y 31 minutos.

A QUÉ HORA SE VERÁ EL ECLIPSE EN ILLINOIS

El eclipse solar total se podrá ver en toda su capacidad en la ciudad de Carbondale, en Illinois. Mientras que en Chicago, se verá de manera parcial, pero aún así se espera que el cielo se oscurezca con más del 90% del sol cubierto, de acuerdo con el meteorólogo de NBC Chicago, Kevin Jeanes.

En Carbondale, la ciudad más grande de Illinois incluida en el recorrido, la totalidad comenzará aproximadamente a la 1:59 p.m.

DÓNDE SE VERÁ EL ECLIPSE EN INDIANA

La ciudad de Evansville en Indiana está en la trayectoria total del eclipse solar. Se espera que en esa área comience a las 1:59 pm CT y su punto máximo de cobertura sea a las 3:15 pm CT.

CUÁL ES EL PRONÓSTICO DEL TIEMPO DURANTE EL ECLIPSE EN CHICAGO

La ciudad de Chicago y los suburbios circundantes cuentan con una buena posibilidad de que el cielo esté lo suficientemente despejado como para ver el eclipse este lunes, claro usando los lentes especializados y proyectores estenopeicos para observar el eclipse parcial aquí.

Partes de Illinois e Indiana que están en el camino de la totalidad al menos tienen una buena posibilidad de tener cielos despejados, según la alerta del Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional, emitida este domingo por la mañana.

En varios lugares se regalarán los lentes especiales para poder ver el eclipse solar total que ocurrirá el 8 de abril.

OFERTAS Y PROMOCIONES DE COMIDA POR EL ECLIPSE

Varios locales y restaurantes de comida rápida ofrecerán promociones de platillos y golosinas con nuevos sabores alusivos al eclipse, y por supuesto con nombres extravagantes que incluyen el evento astronómico.

Entre los locales que ofrecen estas promociones están Krispy Creme, Pizza Hut, Marco’s Pizza, Smoothie King y Raising Cane’s.

MAPA INTERACTIVO COMPLETO DEL ECLIPSE SOLAR TOTAL DE 2024

EVENTOS EN CHICAGO PARA VER EL ECLIPSE

En varios lugares de Chicago se realizarán eventos y fiestas de observación del eclipse solar para disfrutar al aire libre de este fenómeno tan especial.

El Planetario Adler, el Museo de Ciencia e Industria, algunas sedes de las bibliotecas públicas, por mencionar algunas ofrecerán actividades especiales para ver el eclipse.

En algunas se regalarán los lentes especiales para ver el eclipse, hasta agotar existencia.

ESCUELAS QUE VAN A CERRAR EN ILLINOIS POR EL ECLIPSE SOLAR

Docenas de escuelas en Illinois han anunciado planes de cerrar debido al próximo eclipse solar total el 8 de abril.

Según la Junta de Educación del Estado de Illinois, más de 70 distritos escolares del estado han incluido un día de "no asistencia" el 8 de abril. La junta agregó que, si bien muchos no tendrán niños en la escuela, no alienta a las escuelas a utilizar días de aprendizaje electrónico para el evento.

Los cierres se producen mientras muchas ciudades, particularmente aquellas en el camino de la totalidad, se preparan para lidiar con un tráfico sin precedentes mientras las multitudes acuden en masa para verlo.

Muchos también están cerrando para ofrecer a las familias la oportunidad de presenciar juntos lo que podría ser una experiencia única en la vida.

RECOMENDACIONES PARA DISFRUTAR DEL ECLIPSE DE FORMA SEGURA

Los pequeños pueblos y enclaves rurales a lo largo de la trayectoria del eclipse solar total de abril se están preparando para recibir grandes multitudes de cazadores del eclipse que planean ser testigos del día que se convertirá momentáneamente en anochecer en América del Norte.

Los líderes comunitarios y del turismo en zonas en el camino de totalidad desde Texas hasta Maine han transportado combustible adicional y baños portátiles, e instaron a los residentes y visitantes a estar preparados.

Si tienes planes de conducir a una de las ciudades que se encuentra en el camino de la totalidad, se recomienda que guarde alimentos, imprima sus direcciones de manejo y especialmente, tenga mucha, mucha paciencia.

Este fenómeno podría ser alarmante para tus mascotas y, aunque no los afectará físicamente, es importante asegurarse de que se sientan cómodos y seguros en su espacio.

CÓMO PROTEGER LA VISTA PARA VER EL ECLIPSE

Para poder ver el eclipse es necesario usar lentes especiales para proteger los ojos y evitar daños irreversibles a la vista.

Los lentes especiales protectores deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2, según la Asociación Americana de Optometría.

Los lentes de sol, por más oscuros que sean, no son seguras para ver el eclipse, y de hacerlo podrían causar daños irreversibles en la vista. Asimismo, “los cristales ahumados, los telescopios o lupas sin filtro y los filtros polarizadores no son seguros”, menciona la NASA.

DÓNDE PUEDO CONSEGUIR LENTES PARA VER EL ECLIPSE

En varios lugares de Chicago se regalarán lentes que cumplen con la norma ISO 12312-2 para poder ver el eclipse de manera segura.

Algunas bibliotecas públicas de Chicago, museos, parques públicos y tiendas de óptica regalarán lentes a partir de esta semana y el día del eclipse.

¿QUÉ HACER SI NO TIENES GAFAS PARA VER EL ECLIPSE?

Si no tienes gafas para eclipses, es posible disfrutar el espectáculo, aunque de manera indirecta, como con un proyector de agujero, hecho con materiales caseros.

Haga un hoyo en un trozo de cartón o cartulina, sosténgalo durante el eclipse y mire hacia abajo para ver la medialuna proyectada abajo. Un colador o una galleta con orificios pueden lograr el mismo efecto.

Otro truco: mirar al suelo bajo un árbol frondoso produce sombras de medialuna cuando el sol se filtra a través de las ramas y hojas.

Los oftalmólogos advierten que tampoco se debe ver el eclipse a través de la cámara de un teléfono. Además, los brillantes rayos del Sol también pueden dañar los componentes digitales del aparato.

CONSEJOS PARA PROTEGER A TU MASCOTA DURANTE EL ECLIPSE

Aunque es poco probable, mirar directamente al sol durante un eclipse puede dañar los ojos de un animal tal como lo hace con los humanos. El evento puede causar estrés y ansiedad en tu mascota: el cambio repentino en los niveles de luz puede desorientar y asustar a algunas mascotas, de forma similar a cómo reaccionan ante las tormentas eléctricas o los fuegos artificiales. Esto puede provocar ansiedad, esconderse, caminar de un lado a otro o tener un comportamiento destructivo.

CÓMO TOMAR FOTOS DEL ECLIPSE SOLAR USANDO TU TELÉFONO

Aunque las imágenes tomadas con un smartphone nunca podrán igualar las fotos profesionales de la corona solar, con un poco de preparación se pueden obtener resultados sorprendentes.

Si tienes la suerte de ser una de los 44 millones de personas que viven en la trayectoria de la totalidad, o vas a viajar para ver el eclipse, hemos elaborado una breve guía para hacer las mejores fotos posibles con tu Android o iPhone.

¿CUÁNDO SERÁ LA PRÓXIMA VEZ QUE OCURRIRÁ UN ECLIPSE SOLAR TOTAL?

El próximo eclipse solar total en los Estados Unidos tendrá lugar el 12 de agosto de 2045. Es decir, en 21 años.

Y el próximo eclipse solar total con Chicago en una trayectoria de totalidad no será hasta el 4 de agosto de 2111.