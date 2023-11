Dra. Allison Arwady, exdirectora de Salud Pública de Chicago, acepta puesto en los CDC

La Dra. Allison Arwady, quien se desempeñó como comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago antes de la toma de posesión del alcalde Brandon Johnson, consiguió un nuevo trabajo.

Arwady ha sido nombrada directora del Centro Nacional para la Prevención y el Control de Lesiones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), según un comunicado de prensa.

Según los CDC, Arwady tendrá la tarea de ejecutar estrategias para frenar los impactos de la violencia, las sobredosis, el suicidio y las lesiones en Estados Unidos.

Asumirá el cargo en enero de 2024, según el comunicado de prensa.

"Me siento honrada de unirme a los CDC para abordar algunos de los problemas de salud pública más apremiantes que enfrentan nuestras comunidades hoy", dijo en un comunicado. “Desde la sobredosis hasta la violencia, este país está en crisis y debemos afrontar la crisis con enfoques sólidos de salud pública que se centren en la evidencia y la equidad”.

De acuerdo con los CDC, la sobredosis de drogas es la principal causa de muerte entre adultos de 18 a 45 años en los Estados Unidos, y las lesiones son la principal causa de muerte entre niños menores de 18 años.

La Dra. Allison Arwady, excomisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago, habla en cámara tras su destitución al puesto.

Arwady fue despedida por Johnson en agosto después de cuatro años en el puesto.

“Quiero agradecer a todos esos habitantes de Chicago”, le dijo a Mary Ann Ahern de NBC Chicago después de su despido. “Durante todo el COVID, ha habido mucho apoyo al trabajo del departamento. No me importa la política. Me preocupo por la salud pública”.

Arwady le dijo a NBC Chicago que planea mantener una casa en la ciudad y buscará un apartamento en Atlanta cuando comience su trabajo en el nuevo año.