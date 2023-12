Cómo ver la transmisión de “A Very Chicago New Year” para darle la bienvenida al 2024

¿Busca una forma especial para recibir el año 2024 en el área de Chicago?

Telemundo Chicago transmitirá en sus plataformas digitales el programa especial que tiene NBC Chicago para despedir el año, con grandes artistas y la primera presentación en décadas en el histórico Teatro Ramova.

El programa anual "A Very Chicago New Year", nominado al Emmy, contará con un elenco estelar de presentadores y actuaciones, entre ellos la leyenda de la música de Chicago y fundador de Smashing Pumpkins, Billy Corgan, y su esposa, la diseñadora de moda Chloe Mendel.

A partir de las 11 p.m. hora centro del 31 de diciembre, "A Very Chicago New Year" contará con fiestas de celebración en toda el área de Chicago, con los presentadores de Chicago Today Matt Rodrigues y Cortney Hall en Bridgeport en el recientemente renovado Ramova Theatre. Mientras que el presentador de NBC Chicago, Evrod Cassimy, y la presentadora de Country Music Television, Marley Sherwood, estarán en el icónico hotel Palmer House en el centro de Chicago. También harán apariciones concursantes del exitoso reality show de Netflix "Love is Blind".

Corgan y Mendel ofrecerán una noche de actuaciones desde su popular casa de té, Madame ZuZu's en Highland Park, con actuaciones de algunos de los músicos de jazz más talentosos de Chicago.

Las actuaciones musicales especiales incluyen al cantautor y tres veces ganador del Premio Billboard de la Música Latina, Iván Cornejo, la sensación del indie rock Mt. Joy y apariciones de Billy Corgan & Friends.

Los espectadores tendrán la oportunidad de poner a prueba virtualmente su trivia de Chicago para tener la oportunidad de ganar $2,024.

Por supuesto, el espectáculo también contará con el espectáculo anual de fuegos artificiales desde Offshore en Navy Pier.

"La víspera de Año Nuevo en Chicago es una de las noches más festivas del año en nuestra ciudad y estamos ansiosos por destacar múltiples fiestas y celebraciones para nuestros espectadores en casa", dijo Matt Knutson, vicepresidente de contenido multiplataforma de NBCUniversal Local Chicago, en un comunicado. "Nuestro próximo especial 'A Very Chicago New Year' tiene algo para todos, incluidas presentaciones musicales en vivo, apariciones especiales de invitados y mucho más que atraerá a audiencias de todas las edades y orígenes culturales".

El especial de Año Nuevo se transmitirá a las 11 p.m. en TelemundoChicago.com, la aplicación de Telemundo Chicago, Roku y Amazon Fire TV. Además, podrá verlo en el canal de nuestra cadena hermana NBC Chicago, a través de su canal de transmisión en vivo NBC Chicago 24/7, disponible en Peacock, Roku, Samsung TV Plus, Amazon Fire TV, Xumo Play, Google Play, Freevee, TCLtv+ y Local Now. También estará disponible en NBCChicago.com y en la aplicación NBC Chicago.