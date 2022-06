Días de entrada gratis a museos de Chicago en el verano

CHICAGO- Durante las cálidas temperaturas del verano, muchos residentes y visitantes buscan formas de refrescarse y aliviar el calor, y que mejor opción que visitar uno de los muchos museos e instituciones culturales a lo largo y ancho de la ciudad.

A continuación, encontrarás una lista con los días de entrada gratis durante los próximos meses.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Instituto de Arte de Chicago

La entrada es gratis para menores de 18 años todos los días. También es gratis para beneficiarios de SNAP. Más información aquí.

Planetario Adler

Todos los miércoles de 4 a 10 p. m., los residentes de Illinois pueden entrar gratis. Se recomienda reservar en línea y se necesita prueba de residencia. (ID, talonario de banco, renta, o cheque con dirección). Más información aquí.

Jardín Botánico de Chicago

Chicago Botanic Garden ofrece entrada gratis para residentes de Illinois el 12 y 14 de julio y 9 y 11 de agosto. Se requiere hacer reservación línea y aplican tarifas de estacionamiento. Más información aquí.

Museo de Historia de Chicago

Entrada gratis para los residentes de Illinois el 19, 23 y 30 de junio, 23 al 26 de agosto y el 10 de octubre. Más información aquí.

Museo DuSable de Arte Afroamericano

La entrada es gratis para los residentes de Illinois todos los miércoles. Más información aquí.

Lincoln Park Zoo

No, no es un museo, pero la entrada al zoológico es gratis todos los días.

Museo de Arte Contemporáneo

Entrada gratis para residentes de Illinois todos los martes. Más información aquí.

Museo de Fotografía Contemporánea

Gratis todos los días pero se debe hacer una reservación en línea. Más información aquí.

Museo Nacional de Arte Mexicano

Gratis todos los días. Más información aquí.

Smart Museum of Art

Smart Museum of Art de la Universidad de Chicago es gratis para todo el público. Para más información, haz clic aquí.

Acuario Shedd

Entrada gratuita para los residentes de Illinois del 27 y 28 de junio. Los boletos deben reservarse en línea.

Museo Nacional de Arte y Cultura Puertorriqueña

La entrada es completamente gratis todos los días. Más información aquí.

Chicago Children’s Museum

Chicago Children’s Museum es socio de Museums for All. Ofrecen admisión gratis hasta seis personas de familiares que califican para recibir cupones de alimentos y cuenten con una tarjeta EBT (NO de las Escuelas Públicas de Chicago) o de WIC. En el grupo debe haber al menos un adulto y un niño menor de 15 años. Para más información, haz clic aquí.

Chicago Cultural Center

La entrada es gratuita para todas las edades. Más información aquí.