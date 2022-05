Exhibición ofrece a personas con daltonismo ver a todo color

La nueva exhibición en el Museum of Science and Industry se llama “El Arte de Ladrillos” o "The Art of the Brick" y tiene como meta llenar de color la experiencia de todos los invitados al museo, incluyendo aquellos que sufren algún grado de daltonismo y lo piensan hacer con un solo Lego a la vez.

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) el daltonismo es un defecto de la vista que consiste en no percibir determinados colores o en confundir algunos de los que se perciben.

“Queremos hacer que el museo sea más accessible para el mayor número de personas posible y con esta exhibición es solo una de las muchas formas que lo podemos lograr y estamos muy contentos al escuchar que EnChroma nos contactó para decirnos que hay esta oportunidad de mostrar el color a todas las personas,” indica Peter Vega del Museo de Ciencia e Industria.

El museo ofreció primero la oportunidad a tres invitados de usar estas gafas especiales, las tres personas son daltónicas.

Brandon Mills es una de esas personas y se le dificulta distinguir entre los diferentes colores, especialmente el verde. La exhibición es una oportunidad de ver el color de una forma que nunca había visto. Brandon comentó, “Yo he vivido con esto desde siempre, no se cómo ver de otra forma, así es que hay veces que siento que no me pierdo nada.”

EnChroma, la empresa de las gafas las tiene disponible para todos los invitados del museo hasta el fin de semana del Día del Padre.

El objetivo es ofrecer una exhibición llena de color y una explosión de para resaltar la creatividad de las esculturas LEGO.