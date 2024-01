Detienen controversial propuesta de ley sobre paradas de tráfico en Illinois para ser evaluada

La propuesta de ley HB 4603 llega a un alto mientras es remitida al Comité de Reglas. De avanzar y ser aprobada, en Illinois podría disminuir la cantidad de paradas de tráfico en el estado.

El representante demócrata del estado de Illinois Justin Slaughter es el patrocinador de la propuesta de ley HB4603 que podría limitar los motivos por la que un policía podría hacer una parada de tráfico.

La propuesta de ley HB4603 dispone que ningún agente del orden detendrá un vehículo de motor por lo siguiente:

No exhibir placas o calcomanía vehicular

Operar con etiqueta de registro vencida

Violar las restricciones generales de velocidad

Uso inadecuado de carril

Tinte de ventanas excesivo

Espejos defectuosos

Falta de uso del cinturón de seguridad por parte del operador del vehículo

Algo que resulta preocupante para la asociación de Alguaciles de Illinois.

“Honestamente, mi reacción inicial fue: ¿por qué tenemos un código de vehículos de Illinois basado en los cambios que hubo aquí? Porque nuestra capacidad, la capacidad de las fuerzas del orden para poder detener vehículos por razones de seguridad, se habría reducido significativamente, si no eliminado, en función de cómo se escribió esta propuesta”, dijo Jim Kautschuke de Illinois Sheriffs Association.

La propuesta de ley HB 4603 también dispone de que ninguna prueba descubierta u obtenida como resultado de una parada en violación de estas disposiciones, incluidas, entre otras, pruebas descubiertas u obtenidas con el consentimiento del operador, será admisible en ningún juicio, audiencia u otro procedimiento.

Algo que para algunos residentes de Chicago es preocupante. “¿Están pasando una ley para beneficiar a quién? Es contraproducente para el ciudadano que está bien eso es para ayudar a quien anda mal solamente una persona que está fuera de la ley se beneficia de esa nueva proposición”, dijo Arturo Garza, residente de Chicago.

Sin embargo, otros residentes piensan lo contrario. “Aprobar un proyecto de ley como este no sólo muestra respeto por la comunidad, sino que también demuestra que hemos vuelto a depositar nuestra fe en la gente y nos hemos centrado en la vigilancia comunitaria frente a un sistema burocrático como el que vemos ahora”, dijo Isaac Waddell, residente de Chicago.

Por ahora la propuesta de ley HB4603 fue referida al comité de reglas que podría presentar algunos cambios a futuro antes de avanzar.

“Puede haber modificaciones que se pretendan hacer. No sé si algún día estaremos bien y no en una posición de oposición debido a los problemas que he abordado”, comentó Kautschuke.

Nos comunicamos con la oficina del representante para obtener una reacción al respecto sin embargo no obtuvimos respuesta.