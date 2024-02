Deportivos, cachorros y licencias de conducir: esto y más en el Chicago Auto Show

Uno de los eventos invernales más populares de Chicago comienza este sábado. El icónico Chicago Auto Show, que comenzó en 1901, abrirá sus puertas el 10 de febrero hasta el Día de los Presidentes, en McCormick Place.

Según los funcionarios, en el evento de este año se exhibirán vehículos conceptuales, de debut y de producción, junto con superdeportivos.

El salón del automóvil se extenderá hasta el 19 de febrero y ofrecerá actividades para toda la familia, presentaciones sobre todo tipo de vehículos nuevos, oportunidades de caridad e incluso un área de juegos para cachorros.

Aquí tienes un vistazo de lo que puedes ver y hacer en el evento.

¿Qué tipo de carros puedo ver en el Chicago Auto Show ?

Hay tres categorías de automóviles que se presentan en el Salón del Automóvil de Chicago: vehículos conceptuales, vehículos de debut y vehículos de producción.

Los vehículos conceptuales son vehículos prototipo diseñados para mostrar una idea, probar nuevos estilos de conducción y dirección y destacar nuevas tecnologías. La mayoría de estos vehículos conceptuales no se venderán.

Los vehículos de debut son vehículos que se han revelado previamente y que ahora están listos para que la gente se siente en ellos y los pruebe.

Los vehículos de producción son vehículos que pueden circular legalmente por la vía pública y que actualmente se encuentran a la venta.

Echa un vistazo a algunos de los vehículos de cada categoría que puedes ver en el salón del automóvil.

Vehículos conceptuales:

Vehículo eléctrico (EV) Chevrolet Silverado

Crucero terrestre GMC Hummer EV

Toyota Tacoma X-Runner

Vehículos de debut:

2024 Acura ZDX

2024 Lexus RX

2025 Toyota Corona Signia

Vehículos de producción:

BMW i7

Chevrolet Corbeta

Ford Bronco

Galería de superdeportivos:

Aston Martin DB 12

Bentley Bentayga

Bentley Continental GT

Chevrolet Corbeta

Chevrolet Corbeta Z06

Ford Mustang GTD 2025

Lamborghini Huracán

Lamborghini Terrato

Lamborghini Urus

Lexus LC

Loto Emira

Maserati Grecale

Maserati MC20

McLaren Artura

Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce amanecer

Rolls-Royce fantasma

Rolls-Royce espectro

Aquí hay una lista completa de los vehículos en exhibición.

Raúl Delgado nos muestra algunas de las experiencias interactivas que los asistentes al Chicago Auto Show podrán disfrutar.

Actividades para familias en el Chicago Auto Show

Además de ver los vehículos expuestos, el Salón del Automóvil de Chicago ofrece un evento benéfico y varios stands con diferentes actividades para familias.

El evento First Look at Charity el 9 de febrero a las 7 p.m. es un evento benéfico de gala donde el salón del automóvil recauda dinero para organizaciones benéficas locales. En los últimos 31 años, el beneficio benéfico del programa ha recaudado casi 60 millones de dólares.

En el pasado, el Salón del Automóvil de Chicago contaba con puestos para familias, como el puesto para acariciar cachorros de Subaru. Algunos de estos stands volverán a funcionar este año.

La carrera “Millas por hora”, patrocinada por Toyota, el 11 de febrero pasará por el Salón del Automóvil a partir de las 8 a. m. Los corredores recorrerán un recorrido de 2,4 millas y se les anima a intentar terminar varias vueltas.

El programa también incluye adopciones de cachorros y más. Aquí hay una lista completa de eventos por fecha.

¿Puedo renovar mi licencia de conducir de Illinois en el Salón del Automóvil?

Según un anuncio del Secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, la Oficina del Secretario de Estado estará presente en el evento de dos semanas que comienza el viernes, brindando una variedad de servicios, desde renovaciones de licencias de conducir de Illinois hasta la solicitud de una REAL ID.

"Los asistentes pueden obtener varios servicios de conductor, incluida la solicitud de una REAL ID, una nueva licencia de conducir, una nueva identificación estatal o la renovación de una licencia/ID/Licencia de conducir de visitante temporal (TVDL)", decía el anuncio, refiriéndose al Secretario de Estado. stand en el salón del automóvil. "También pueden solicitar una nueva placa utilizando Pick-A-Plate o renovar el registro de su vehículo. Además, los asistentes tendrán la oportunidad de inscribirse para unirse al Registro de donación de órganos/tejidos de Illinois".

Aunque los visitantes pueden visitar el stand para algunos servicios en lugar de visitar un DMV, los conductores aún deberán proporcionar los documentos correctos necesarios para los servicios que buscan.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Las entradas para el salón del automóvil cuestan:

$17 para adultos

$12 para personas mayores

$12 para niños de 4 a 12 años

Gratis para niños de 3 años y menos

¿Cuándo abre el Salón del Automóvil de Chicago?

10 de febrero: 10 a. m. a 9 p. m.

11 de febrero: 10 a. m. a 6 p. m.

12 de febrero: 10 a. m. a 9 p. m.

13 de febrero: 10 a. m. a 9 p. m.

14 de febrero: 10 a. m. a 9 p. m.

15 de febrero: 10 a. m. a 9 p. m.

16 de febrero: 10 a. m. a 9 p. m.

17 de febrero: 10 a. m. a 9 p. m.

18 de febrero: 10 a. m. a 9 p. m.

19 de febrero: 10 a. m. a 8 p. m.