El Secretario de Estado de Illinois regresa al Chicago Auto Show

Los conductores podrán hacer más que mirar los autos más nuevos y geniales del mundo automotriz en el Chicago Auto Show 2024.

También podrán completar una serie de servicios de conductor con la oficina del Secretario de Estado de Illinois.

"Sí, el Secretario de Estado de Illinois tendrá un stand en el Chicago Auto Show", afirma el sitio web del salón del automóvil.

Pero, ¿qué podrá hacer y podrá saltarse la fila o evitar tener que programar una cita en las instalaciones de servicios al conductor de Illinois?

Según el salón del automóvil, los conductores podrán:

Renovar una licencia de conducir (solo examen de la vista) y una tarjeta de identificación

Realizar traslados de vehículos

Comprar pegatinas para vehículos

Obtenga placas de pasajeros y B-Truck o placas especiales

Actualizar el título y el registro del vehículo

Obtener carteles de estacionamiento para personas con discapacidad

Elige placas

Regístrese para ser donante de órganos/tejidos

Consigue una Real ID, si tienes la documentación adecuada

No es la primera vez que el salón del automóvil ofrece estos servicios desde la oficina del Secretario de Estado, pero es la segunda vez que los conductores podrán obtener una Real ID en el evento.

Según los requisitos de REAL ID, una licencia de conducir ya no sirve como identificación suficiente para abordar vuelos nacionales o ingresar a edificios federales seguros, como una instalación militar o una prisión.

La fecha límite para obtener una Real ID se fijó anteriormente para el 3 de mayo de 2023, pero se trasladó al 7 de mayo de 2025, luego de numerosas extensiones relacionadas con la pandemia, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Entonces, ¿qué necesitas traer para conseguir uno?

Según la oficina del Secretario de Estado, esto es exactamente lo que necesita:

Ya sea un certificado de nacimiento estadounidense o un pasaporte estadounidense. También es aceptable un documento de autorización de empleo, una tarjeta de residente permanente o un pasaporte extranjero con un formulario I-94 aprobado. Si cambió su nombre, deberá proporcionar los documentos de cambio de nombre. Comprobante de un número de Seguro Social completo (SSN). Algunos ejemplos son: una tarjeta de SSN, un W-2 o un recibo de sueldo con su SSN completo. Dos documentos de residencia vigentes que indiquen su nombre completo. Algunos ejemplos son: una factura de servicios públicos, un contrato de alquiler, una escritura/título o un extracto bancario. Los números de cuenta deben ser visibles. Prueba de su firma. Algunos ejemplos son: una tarjeta de crédito o débito firmada, un cheque cancelado o una identificación estatal vigente.

Aquí se detalla una lista de otros ejemplos de documentos que prueban la identidad. Se requieren documentos impresos. Fotocopias no serán aceptadas.

El Chicago Auto Show está programado para comenzar este fin de semana y traerá interesantes innovaciones en la industria automotriz a miles de personas en McCormick Place.

Se exhibirán vehículos conceptuales, debutantes y de producción en el evento de este año, que comenzará con un evento de gala First Look for Charity el 9 de febrero antes de su inauguración oficial el 10 de febrero.

El salón del automóvil se extenderá hasta el 19 de febrero y ofrecerá actividades para toda la familia, presentaciones sobre todo tipo de vehículos nuevos, oportunidades de caridad e incluso un área de juegos para cachorros.

Las entradas para el salón del automóvil cuestan:

$17 para adultos

$12 para personas mayores

$12 para niños de 4 a 12 años

Gratis para niños de 3 años y menos

Echa un vistazo a nuestra cobertura anterior sobre el salón del automóvil para obtener más información.