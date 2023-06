De enfermera a influencer: Ivelissa Ríos comparte su trayectoria brindando su carisma y ricas recetas a las redes sociales

De la enfermería a las redes sociales, esa es la historia de una madre que se ha convertido en una influencer.

Problamente haya escuchado de Ivelissa Ríos, haya visto algunos de sus videos de cocina o la haya visto como embajadora en el programa Top Chef.

Ríos cuenta con más de 1.2 millones de seguidores en TikTok.

“Yo prendo el teléfono sin luz, con luz, a la hora que sea y me siento motivada, me siento inspirada y por ahí se fue”, comentó Ríos.

Su personalidad carismática, optimista y jovial hace que sus videos sean únicos y que cada día tengan más seguidores y así fue como llego a ser embajadora del programa Top Chef de Telemundo.

“Fue bien bonito porque ellos querían que nosotros enseñaremos al público cómo se sienten los concursantes, cómo es la temática, cómo es la presión, cómo es el procedimiento que tienen que pasar ellos allí por un lapso de tiempo, es bien fuerte”, dijo Ivelissa.

Una experiencia que dice jamás olvidará.

“No es fácil estar ahí, ver el reloj, la presión, los jueces, tú sabes que tienes ojos que te están juzgando tú no estás en la cocina de tu casa hay que inventar… hormiga habían hasta insectos que tu podías cocinar con eso y yo dije eso yo lo que conozco es sal, pimienta, ajo orégano, and that’s it, pero fue Experiencia bien bonita y yo estoy bien agradecida con Telemundo”, expresó Ivelissa.

Esta influencer puertorriqueña originalmente era enfermera.

“Estoy también representando a la cultura puertorriqueña, a la mujer puertorriqueña como nosotros dejamos a nuestra familia en Puerto Rico y nos vamos a Estados Unidos a cumplir nuestras metas, nuestros sueños y nuestros deseos”, compartió Ríos.

Durante la pandemia descubrió que la cocina es su pasión, logró superar el alcoholismo y bajó 60 libras de peso. Desde entonces, por medio de su historia motiva a sus seguidores.

“Todos me preguntan cómo puede ser un influencer y yo simplemente digo mira mi página, mira mi trayectoria y solamente vas a ver una persona simple o una persona cumpliendo sus deseos y la persona que se quiere se ama tal y como es, con mi tono de voz, con mi electricidad con mi forma de ser así y me critican, pero pues yo siempre digo que el que te critica es que algo de ti le pica”, explicó Ivelissa.

Y aprovecho nuestra cámara para enviarle un concejo a todos aquellos que se encuentran en el proceso de seguir sus sueños.

“Un día a la vez y solamente sigue a tu corazón, sigue tu sueño y ya te vas a ver cómo vas a poder florecer”, dijo Ríos.