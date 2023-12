Como tener la oportunidad de ganar $2,024 durante el programa de Nochevieja de NBC Chicago

El año nuevo está a la vuelta de la esquina y NBC Chicago lo festejará con "A Very Chicago New Year" para celebrar el 2024.

Como parte de la celebración, puedes poner a prueba tus conocimientos sobre trivia de Chicago y jugar por $2,024 para comenzar el nuevo año con una nota afortunada.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Juega a continuación para tener la oportunidad de ganar. El juego comienza después de las 11 p.m. el 31 de diciembre. Se aplican las reglas y regulaciones que se enumeran a continuación.

INFORMACIÓN PRELIMINAR: NO SE REQUIERE COMPRA. Una compra no mejorará sus posibilidades de ganar. No es válido fuera del área de visualización geográfica de WMAQ (definida a continuación) y donde esté prohibido. El concurso de A Very Chicago New Year’s Trivia Contest (“Concurso”) se llevará a cabo el 31 de diciembre de 2023 a las 11:00 p.m. CT hasta el 31 de diciembre de 2023 a las 11:50 p.m. CT (“Hora del concurso”). Todos los horarios del Concurso se refieren a la hora central (“CT”). Las probabilidades de ganar dependen de la cantidad de Entradas elegibles (como se define a continuación) recibidas. El concurso está sujeto a todas las leyes federales, estatales y locales aplicables. EL PRIMER PREMIO (COMO SE DEFINE A CONTINUACIÓN) NO INCLUYE ALOJAMIENTO, ESTACIONAMIENTO NI TRANSPORTE.

ELEGIBILIDAD: Abierto solo a residentes legales permanentes de los Estados Unidos que residen físicamente en el área de visualización geográfica terrestre de WMAQ en (i) los condados de Cook, DeKalb, DuPage, Grundy, Kane, Kankakee, Kendall, Lake, LaSalle, McHenry y Will. en el estado de Illinois; y (ii) los condados de Jasper, Lake, LaPorte, Newton y Porter en el estado de Indiana (el "Área de visualización geográfica de WMAQ"), y que tengan veintiún (21) años de edad o más al inicio del Período del Concurso. Oficiales, directores y empleados de las Entidades del Concurso (como se definen a continuación), miembros de las familias inmediatas de estas personas (cónyuges y/o padres, hijos y hermanos, y cada uno de sus respectivos cónyuges, independientemente de dónde residan), y/ o las personas que viven en los mismos hogares que estas personas (estén o no relacionadas con ellas) no son elegibles para participar o ganar el Concurso. Las entidades del concurso, como se menciona en este documento, incluirán WMAQ, 454 North Columbus Drive, Chicago, IL 60611, NBCUniversal Media, LLC, 30 Rockefeller Plaza, New York, NY 10112 (colectivamente, "Patrocinadores"), Play Megaphone Inc. d/b /a Megaphone TV, 7 World Trade Center, Floor 46, New York City, NY 10007, y sus empresas matrices, subsidiarias y afiliadas, y cada una de sus agencias administrativas, de publicidad y promoción, y cualquier otra entidad involucrada en el desarrollo., administración, promoción o implementación del Concurso. El ganador del primer premio (definido a continuación) debe poder asistir al evento (definido a continuación) el 13 de agosto de 2024, o se perderá el primer premio (definido a continuación).

ENTRAR:

Segundo premio: Para participar únicamente en el segundo premio (definido a continuación), antes de la hora del concurso, 1) visite https://NBCChicago.com/play (el “Sitio web”) o 2) sintonice para ver “A Very Chicago New Year” (el “Programa”) en NBC 5 Chicago (consulte su programación local) el 31 de diciembre de 2023 a las 11:05 p.m. CT y escanee el código QR con su dispositivo móvil personal para acceder al sitio web. Una vez en el sitio web, siga las instrucciones proporcionadas para habilitar el “Juego de preguntas y respuestas de A Very Chicago New Year” (el “Juego”). Luego, envíe el formulario de inscripción, que incluye su nombre completo, número de teléfono, dirección de correo electrónico y código postal (“Inscripción al segundo premio”).

Primer Premio y Gran Premio: Para participar y competir por el Primer Premio (definido a continuación) y el Gran Premio (definido a continuación), antes de la Hora del Concurso, visite https://NBCChicago.com/play (el "Sitio web") en su dispositivo móvil personal y siga las instrucciones proporcionadas para habilitar el Juego (como se define anteriormente). Luego, envíe el formulario de inscripción, que incluye su nombre completo, número de teléfono, dirección de correo electrónico y código postal (“Inscripción al primer premio” y “Inscripción al gran premio”).

La “Participación del Segundo Premio”, la “Participación del Primer Premio” y la “Participación del Gran Premio” podrán denominarse colectivamente en el presente documento “Participación” o “Inscripciones”. Todas las Entradas pasan a ser propiedad de los Patrocinadores y no serán reconocidas. Si elige enviar su Participación y/o jugar el Juego utilizando su dispositivo móvil con acceso a Internet, es posible que se apliquen tarifas de datos. Consulte a su proveedor de servicios inalámbricos para obtener detalles sobre tarifas y capacidades.

Límite de una (1) inscripción por persona por categoría de premio. Múltiples Entradas recibidas de cualquier persona más allá de este límite anularán todas esas Entradas adicionales. Las computadoras de los Patrocinadores serán el cronometrador oficial para todos los asuntos relacionados con este Concurso. Las inscripciones deben recibirse antes del 31 de diciembre de 2023 a las 23:50 horas. CT, y el Juego debe jugarse en vivo durante el Tiempo del Concurso para ser elegible para el Concurso. Las inscripciones generadas por un script, macro u otro medio automatizado o por cualquier medio que subvierte el proceso de inscripción serán descalificadas. Las inscripciones que estén incompletas, confusas, corruptas, fraudulentas o ininteligibles por cualquier motivo, incluidos, entre otros, mal funcionamiento o congestión de la computadora o la red, son nulas y no serán aceptadas. En caso de disputa sobre la identidad de un participante, se considerará participante al titular autorizado de la cuenta (o suscriptor registrado) de la dirección de correo electrónico utilizada para participar. El “titular de cuenta autorizado” de una dirección de correo electrónico se define como la persona asignada a una dirección de correo electrónico por un proveedor de acceso a Internet, proveedor de servicios en línea u otra organización responsable de asignar direcciones de correo electrónico para el dominio asociado con la dirección de correo electrónico enviada. La participación constituye un permiso (excepto donde lo prohíba la ley) para usar el nombre del participante, nombre para mostrar, estado, semejanza, imagen y/o voz con fines de publicidad, promoción y publicidad en todos y cada uno de los medios conocidos ahora o en el futuro, en todo el mundo. a perpetuidad, sin compensación, notificación, permiso o aprobación adicional.

PRIVACIDAD: Los participantes tendrán la oportunidad de recibir información de los Patrocinadores y sus socios seleccionados marcando las casillas correspondientes. Si, en algún momento, ya no desea recibir materiales de los Patrocinadores o de nuestros socios, vaya a nuestra política de privacidad, ubicada en http://www.nbcuniversal.com/privacy, o la política de privacidad del socio correspondiente y siga los procedimientos. indicado.

NOTIFICACIÓN DE GANADORES Y PREMIOS: Los primeros quinientos (500) participantes elegibles (colectivamente “Ganadores del Segundo Premio”, cada uno un “Ganador del Segundo Premio”) que completen y envíen con éxito un formulario de inscripción para el Juego recibirán un segundo premio (colectivamente “Segundos Premios”, cada uno un “Segundo Premio”). Para competir por el Gran Premio (definido a continuación) o el Primer Premio (definido a continuación), una vez en el Juego, siga las instrucciones para responder diez (10) preguntas de trivia (colectivamente “Preguntas”, cada una una “Pregunta”) a lo largo del Juego. El jugador con el valor de puntos más alto al final del Juego es el posible ganador del gran premio (“Ganador del Gran Premio”), sujeto a verificación de elegibilidad. El jugador con el segundo valor de puntos más alto al final del Juego es el posible ganador del primer premio (“Ganador del Primer Premio”), sujeto a verificación de elegibilidad. El Concurso se llevará a cabo bajo la supervisión de los Patrocinadores. Las decisiones de los Patrocinadores son definitivas y vinculantes con respecto a todos los asuntos relacionados con el Concurso. Ganar está sujeto a la verificación de elegibilidad. Los Patrocinadores harán dos (2) intentos de notificar al posible Ganador al teléfono o dirección de correo electrónico enviada en el momento de la Participación. El Ganador del Gran Premio, el Ganador del Primer Premio y los Ganadores del Segundo Premio podrán denominarse en el presente documento “Ganador” o “Ganadores”. Los Patrocinadores pueden compartir el nombre y la información de contacto de cada Ganador potencial con las Entidades del Concurso y/o cualquier proveedor de premios, según corresponda, si es necesario. Es posible que se le solicite a cada Ganador potencial que firme y devuelva una declaración jurada de elegibilidad, exención de responsabilidad y, excepto donde esté prohibido, autorización de publicidad (colectivamente, “Documentos del Concurso”) dentro de los dos (2) días posteriores a dicha notificación. El incumplimiento dentro de este período de tiempo de estas Reglas Oficiales o la devolución o imposibilidad de entregar cualquier Premio (como se define a continuación) o notificación del Premio puede resultar en la descalificación y, a discreción de los Patrocinadores, y si el tiempo lo permite, se puede seleccionar un Ganador potencial alternativo. de entre todos los participantes restantes elegibles. Límite de un (1) premio (definido a continuación) por familia u hogar.

PREMIO: Se otorgará un (1) gran premio (“Gran Premio”) al Ganador del Gran Premio; un (1) primer premio (“Primer Premio”) otorgado al Ganador del Primer Premio; y quinientos (500) segundos premios (colectivamente “Segundos Premios”, cada uno un “Segundo Premio”) se otorgarán a los primeros quinientos (500) participantes que se registren exitosamente en el Juego; Se otorgará un (1) Segundo Premio a cada Ganador del Segundo Premio.

El Gran Premio consta de lo siguiente: Un cheque por dos mil veinticuatro dólares ($2,024).

El Primer Premio consta de lo siguiente: dos (2) boletos VIP “Colegas Celestiales” para el Ganador del Primer Premio y un (1) invitado (“Invitado”) para asistir al espectáculo Saviors Tour programado para el 13 de agosto de 2024 a las 6 :00 p.m. CT en Wrigley Field ubicado en 1060 W Addison Street, Chicago, IL 60613 (“Evento”).El ganador del primer premio debe poder asistir al evento el 13 de agosto de 2024, o se perderá el primer premio. El primer premio está sujeto a ciertos términos y condiciones especificados por el emisor. Pueden aplicarse restricciones. EL PRIMER PREMIO NO INCLUYE ALOJAMIENTO, ESTACIONAMIENTO NI TRANSPORTE.

Si el Ganador del Primer Premio elige asistir al evento sin Invitado, los elementos restantes del Primer Premio constituirán la satisfacción total de la obligación del Premio de los Patrocinadores y no se otorgará ninguna compensación adicional. Es posible que se le solicite al Invitado, si lo hubiera, que ejecute y devuelva exenciones de responsabilidad y, cuando sea legal, exenciones de publicidad (colectivamente, "Documentos del Invitado"), que deben devolverse con los Documentos del Concurso, o perderá la parte del Premio del Invitado.Si el invitado es menor de edad, El ganador del Primer Premio debe ser padre o tutor legal del menor y debe ejecutar y devolver los Documentos del Huésped en menores beneficio.

Cada Segundo Premio consta de lo siguiente: un (1)NBCU Bolso de mano Chicago. Los premios se entregarán “tal cual”, sin garantía expresa o implícita por los Patrocinadores.

El Gran Premio, el Primer Premio y el Segundo Premio podrán denominarse en el presente “Premio” o “Premios”.

El valor minorista estimado (“ERV”) del gran premio es dos mil veinticuatro dólares ($2,024). El ERV del Primer Premio es de seiscientos cincuenta dólares ($650). El ERV de cada Segundo Premio es de dos dólares ($2). El ERV de todos los premios es de tres mil seiscientos setenta y cuatro dólares ($3674). El valor minorista real ("ARV") del premio puede variar. No se otorgará ninguna diferencia entre ERV y ARV. Para cualquier premio con un valor justo de mercado (“FMV”) de seiscientos dólares ($600) o más, los patrocinadores proporcionarán un formulario 1099 del Servicio de Impuestos Internos al ganador para conocer el FMV del premio para el año en que el premio estuvo disponible para el ganador.

Todos los detalles de los premios serán determinados por los Patrocinadores a su exclusivo criterio. Los patrocinadores se reservan el derecho de sustituir el premio (o una parte del mismo) por un premio similar (o elemento del premio) de valor comparable o mayor. Todos los impuestos y otros gastos, costos o tarifas asociados con la aceptación y/o uso de los Premios son responsabilidad exclusiva de los Ganadores. Los ganadores no pueden transferir los premios ni canjearlos por dinero en efectivo y son válidos únicamente para los artículos detallados anteriormente, sin sustitución de premios por parte de los ganadores. Si un premio no se reclama dentro de un tiempo razonable después de la notificación de los Patrocinadores, según lo determinen los Patrocinadores a su exclusivo criterio, se perderá y, si el tiempo lo permite, se podrá seleccionar un Ganador alternativo entre las Entradas elegibles restantes, a exclusivo criterio de los Patrocinadores.

El ganador del Primer Premio debe poder asistir al evento el 13 de agosto de 2024 o se perderá el primer premio. Los Patrocinadores no tendrán ninguna responsabilidad por cancelaciones, retrasos o cualquier otro cambio realizado por cualquier empresa o persona que proporcione cualquier elemento del Primer Premio debido a razones fuera del control de los Patrocinadores y no son responsables de ningún gasto incurrido como consecuencia de ello. La fecha y/u hora del Evento están sujetas a cambios. El evento está sujeto a cancelación. El Ganador del Primer Premio y/o el Invitado, si lo hubiera, deben cumplir con todas las reglas y regulaciones aplicables del lugar en relación con el Primer Premio.

Todas las partes del Premio están sujetas a disponibilidad y sujetas a cambios o cancelación sin previo aviso o advertencia por escrito. En caso de un acto fortuito, un huracán, una guerra, un incendio, un motín, un terremoto, un acto de enemigos públicos, acciones de autoridades gubernamentales, epidemias, pandemias y la propagación de enfermedades infecciosas, incluido, entre otros, el COVID-19 (según lo define la Organización Mundial de la Salud). y cualquiera de sus cepas, variantes o mutaciones), y cualquier acción gubernamental o judicial relacionada, incluidas, entre otras, restricciones de viaje, tomadas en conexión con o como respuesta a dicho evento, o cualquier otro evento más allá de lo razonable. control de una parte, ya sea existente, conocida, prevista o previsible en el momento en que ocurre este Concurso, hace que el canje o el cumplimiento de todo o una parte del Premio se retrase, se obstaculice, se afecte adversamente, sea impracticable o imposible, los Patrocinadores en su A su entera y absoluta discreción, nos reservamos el derecho de evaluar, realizar modificaciones y reestructurar los procesos y cronogramas de canje y cumplimiento del Premio, o parte del mismo, de los que son responsables los Patrocinadores, que pueden incluir, entre otros, proporcionar información adicional. tiempo de redención y/o cumplimiento. Los Patrocinadores pueden modificar y/o reestructurar el Premio o partes del mismo para cumplir con las órdenes o directrices gubernamentales y los requisitos de salud y seguridad de los Patrocinadores. Además, el Ganador y el Invitado deben conocer y cumplir las pautas gubernamentales con respecto a las restricciones de viaje y las cuarentenas obligatorias antes de viajar. Si el Premio, o una parte del mismo, no está disponible, los Patrocinadores harán esfuerzos razonables para proporcionar al Ganador experiencias sustitutas y/o artículos de naturaleza y valor similar para esa parte del Premio que no está disponible. Si no hay un premio sustituto razonablemente disponible, entonces los componentes restantes, si los hay, del Premio constituirán la satisfacción total de la obligación del Premio de los Patrocinadores para con el Ganador, y no se otorgará ninguna otra compensación adicional.

El cumplimiento del premio y las actividades relacionadas se llevarán a cabo en una fecha y hora designadas por los Patrocinadores y solo cuando y de manera que sea seguro hacerlo, según lo determinen a exclusivo criterio de los Patrocinadores en consulta con los expertos apropiados en salud y seguridad. El ganador y el invitado, si lo hubiera, deben seguir todas las instrucciones dadas por los representantes de los Patrocinadores en todo momento.

En relación con cualquier visita a cualquier lugar en relación con el Premio, tenga en cuenta que se deben seguir las políticas de los Patrocinadores, las pautas de los CDC y las recomendaciones de los funcionarios de salud. Tenga en cuenta que cualquier lugar público donde haya personas presentes presenta un riesgo inherente de exposición al COVID-19, y los Patrocinadores no pueden garantizar que ninguna persona no quede expuesta durante una visita.

Si es necesario, el Ganador y el Invitado, si corresponde, deben cooperar con las consultas de los Patrocinadores relacionadas con asuntos de salud pública y seguir las reglas y procesos relacionados de los Patrocinadores, incluidas, entre otras, las divulgaciones o procesos recomendados o requeridos por las autoridades de salud pública para proteger la salud y seguridad del Ganador, Invitado y otros. El Ganador y el Invitado pueden estar sujetos a exámenes de salud (que pueden incluir, entre otros, controles de temperatura, exámenes de síntomas, pruebas de laboratorio y/u otros exámenes médicos) que realizarán los Patrocinadores o sus designados antes o durante el cumplimiento del Premio y actividades relacionadas. El incumplimiento total de las solicitudes o requisitos de los Patrocinadores puede resultar en la pérdida del Premio o de partes del mismo, según lo determine el Patrocinador a su discreción.

Durante un período que comienza aproximadamente cuatro (4) semanas antes de la participación en actividades relacionadas con el Premio y finaliza aproximadamente cuatro (4) semanas después de la participación en la última de dichas actividades (dichos períodos están sujetos a cambios según orientación médica, y/ o guía de políticas), es posible que se solicite al Ganador y al Invitado que informen a los Patrocinadores, previa solicitud de los Patrocinadores, sobre asuntos relacionados con enfermedades transmisibles y el cumplimiento seguro del Premio y actividades relacionadas, incluidos, entre otros: (a) síntomas médicos; (b) historial de viajes; (c) contacto reciente con otras personas que han mostrado síntomas o se ha confirmado que tienen una enfermedad transmisible; y (d) órdenes de salud pública activas emitidas por una autoridad civil o cualquier mandato de salud pública similar (por ejemplo, orden de cuarentena, orden de quedarse en casa, orden de revelar enfermedades transmisibles) a las que están sujetos el Ganador y/o el Invitado.

CONDICIONES: Al participar en el Concurso, cada participante acepta, en nombre del participante y de sus herederos, ejecutores y administradores (a), liberar y eximir de toda responsabilidad a las Entidades del Concurso y a cada uno de sus respectivos funcionarios, directores y empleados (colectivamente, “Partes Eximidas”) de cualquier responsabilidad, enfermedad, lesión, muerte, pérdida, litigio o daño que pueda ocurrir, directa o indirectamente, ya sea causado por negligencia o no, por la participación de dicho participante en el Concurso y/o la aceptación, posesión, uso o mal uso del participante. del Premio o cualquier parte del mismo (incluido cualquier viaje relacionado con el mismo); (b) indemnizar a las Partes eximidas de toda responsabilidad resultante o que surja del Concurso y reconocer por la presente que las Partes eximidas no han hecho ni son de ninguna manera responsables de ninguna garantía, representación o garantía, expresa o implícita, en de hecho o de derecho, en relación con el Premio, incluidas las garantías expresas proporcionadas exclusivamente por el proveedor del premio que se envían junto con el Premio; (c) si es seleccionado como Ganador, a la publicación del nombre de dicho participante en el sitio web y al uso por parte de las Partes eximidas de dicho nombre, voz, imagen y/o semejanza con fines publicitarios, promocionales y publicitarios en todos y cada uno de los medios conocidos ahora o en el futuro, en todo el mundo a perpetuidad, sin compensación, notificación, permiso o aprobación adicional y, previa solicitud, a la prestación de consentimiento, por escrito, para dicho uso; y (d) estar obligado por estas Reglas Oficiales y renunciar a cualquier derecho de reclamar cualquier ambigüedad o error en las mismas o en el Concurso mismo, y estar sujeto a todas las decisiones de los Patrocinadores, que son vinculantes y definitivas. Estas condiciones pueden resultar en la descalificación del Concurso a exclusivo criterio de los Patrocinadores.

TÉRMINOS ADICIONALES: Los patrocinadores se reservan el derecho de descalificar permanentemente de cualquier promoción a cualquier persona que crean que ha violado intencionalmente estas Reglas Oficiales. Cualquier intento de dañar deliberadamente el Concurso o su funcionamiento es ilegal y está sujeto a acciones legales por parte de los Patrocinadores, quienes pueden reclamar daños y perjuicios en la máxima medida permitida por la ley. El incumplimiento por parte de los Patrocinadores de cualquier disposición de estas Reglas Oficiales debido a un acto fortuito, huracán, guerra, incendio, disturbio, terremoto, terrorismo, acto de enemigos públicos, acciones de autoridades gubernamentales fuera del control de los Patrocinadores (excepto el cumplimiento con los códigos y regulaciones aplicables) u otro evento de “fuerza mayor” no se considerará un incumplimiento de estas Reglas Oficiales. Las Partes exentas no asumen ninguna responsabilidad por cualquier lesión o daño a la computadora de los participantes o de cualquier otra persona en relación con o como resultado de ingresar o descargar materiales o software en relación con el Concurso. Las Partes Eximidas no son responsables por fallas de telecomunicaciones, redes, electrónicas, técnicas o informáticas de ningún tipo; por transcripción inexacta de la información de Entrada; por errores en cualquier material promocional o de marketing o en estas Reglas Oficiales; por cualquier error humano o electrónico; o por Entradas robadas, mal dirigidas, confusas, retrasadas, perdidas, retrasadas, dañadas o devueltas. Los Patrocinadores se reservan el derecho de cancelar, modificar o suspender el Concurso o cualquier elemento del mismo (incluidas, entre otras, estas Reglas oficiales) sin previo aviso, de cualquier manera y por cualquier motivo (incluido, entre otros, en caso de cualquier suceso imprevisto que no se aborda completamente en estas Reglas Oficiales). En caso de cancelación, modificación o suspensión, los Patrocinadores se reservan el derecho de seleccionar Ganadores en un sorteo aleatorio entre todas las Participaciones elegibles y no sospechosas recibidas antes del momento del evento que justifique dicha cancelación, modificación o suspensión. El aviso de dicha cancelación, modificación o suspensión se publicará en el sitio web. Los Patrocinadores pueden prohibir que cualquier participante o participante potencial participe en el Concurso, si dicho participante o participante potencial muestra un desprecio por estas Reglas Oficiales; actúa con la intención de molestar, abusar, amenazar o acosar a cualquier otro participante, Patrocinadores o agentes o representantes de los Patrocinadores; o se comporta de cualquier otra manera perjudicial (según lo determinen los Patrocinadores a su exclusivo criterio). Los patrocinadores se reservan el derecho de modificar estas reglas con fines de aclaración sin afectar materialmente los términos y condiciones del Concurso.

DISPUTAS: El Concurso se rige y se interpretará de acuerdo con las leyes del Estado de Nueva York, y el foro y lugar para cualquier disputa será en Nueva York, Nueva York. Si LA controversia o reclamo no se resuelve de otra manera a través de discusiones directas o mediación, ENTONCES se resolverá mediante arbitraje FINAL Y vinculante administrado por JUDICIAL ARBITRACION AND MEDIATION SERVICES, INC., de acuerdo con sus Reglas y Procedimientos de Arbitraje Simplificados o versiones posteriores de los mismos ( “Reglas de JAMS”). Se seguirán las Reglas de JAMS para la selección de un árbitro, excepto que el árbitro deberá tener experiencia y licencia para ejercer la abogacía en Nueva York. Todos los procedimientos iniciados de conformidad con este párrafo se llevarán a cabo en el Condado de Nueva York, Nueva York. EL RECURSO PARA CUALQUIER RECLAMACIÓN SE LIMITARÁ A LOS DAÑOS REALES, Y EN NINGÚN CASO, NINGUNA PARTE TENDRÁ DERECHO A RECUPERAR DAÑOS PUNITIVOS, EJEMPLARES, CONSECUENCIALES O INCIDENTALES, INCLUYENDO HONORARIOS DE ABOGADO U OTROS COSTOS RELACIONADOS CON LA PRESENTACIÓN DE UN RECLAMO, NI A RESCINDIR ESTE ACUERDO O SOLICITAR UNA MEDIDA CORRECTIVA O CUALQUIER OTRA COMPENSACIÓN EQUITATIVA.

ANUNCIO DEL GANADOR: Para conocer los nombres de los ganadores, disponibles después del 15 de enero de 2024, envíe un sobre con su dirección y estampilla para recibirlo antes del 11 de marzo de 2024 a: A Very Chicago New Year's Trivia Contest, NBC Tower, Floor 5, 545 N Columbus Ave, Chicago, IL 60611, a la atención de: Matt Knutson.