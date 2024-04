Este sábado se llevó a cabo una feria de salud en el Instituto del Progreso, en La Villita, donde participaron más de 40 organizaciones y se hicieron exámenes de salud gratuitos.

Cientos de personas acudieron a la fiesta de bienestar familiar y equidad en salud para atender su salud.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

“Una de las cosas por las que yo vine y me decidí fue porque es importante para mi salud y también porque me importa mi familia, si yo estoy bien, mi familia va estar bien”, dijo Magdalena Cardona, quien acudió a feria de salud para hacerse un examen médico gratuito.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, el miedo al dolor asociado con las mamografías, al igual que el miedo a la detección de cáncer, se encuentran entre algunas de las razones por las que se dificulta la detección del cáncer de mama entre las hispanas en Estados Unidos.

Pero hoy, a 2 días de cumplir 63 años, Magdalena decidió vencer el miedo. “Me siento más tranquila y yo creo que todas las mujeres deben de hacerlo para que se sientan más tranquilas”, dijo.

“Esta es mi misión porque eh visto personas que están deprimidas por ciertas cosas, no tienen educación sobre enfermedades pero hablando con una persona que habla el mismo idioma es bien importante”, dijo Emilia Cordero, enfermera de facultad que realizó exámenes de seno gratuitos.

En esta feria participaron más de 40 vendedores incluyendo organizaciones, clínicas y productos de salud.

“La mayoría de la gente en la comunidad no sabe de todos los servicios que existen para ellos para que hagan estos exámenes. La gente piensa bueno no tengo aseguranza no tengo a dónde ir”, dijo.

También se ofrecieron exámenes de presión arterial y glucosa en sangre, enfermedades que pueden ser silenciosas, de acuerdo con Jamie Nájera de la asociación nacional de enfermeras hispanas. “Mucha gente porque no se siente mal piensa que no hay nada mal y nos siempre es el caso”, dijo.

Si desea obtener más información sobre cómo hacerse un examen de seno y prefiero hacerlo en español puede contactar a la Clínica Hispana de Cáncer de Mama de Northwestern Medicine a través del teléfono 312- 472- 0805.